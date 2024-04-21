Кузнецов проснулся! На нём ставили крест в Америке, а он по-геройски начал плей-офф НХЛ

В ночь на 21 апреля по московскому времени за океаном стартовал розыгрыш Кубка Стэнли 2024 года. Открывали программу кубковых матчей «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс», второй год подряд пересекшиеся в первом раунде плей-офф НХЛ в Восточной конференции. Год назад «ураганы» добились победы в шестиматчевом противостоянии – 4-2.
Интересно, что победный гол в серии оказался забит в начале овертайма шестого матча, когда отличился Пол Штястны, ассистентом которого выступил Дерек Степан. Тот плей-офф оказался последним для обоих американских нападающих. «Каролина» в конечном счёте добралась до финала Восточной конференции, где проиграла «Флориде Пантерз». И после окончания выступления в Кубке Стэнли – 2023 Штястны и Степан объявили о завершении своих карьер.
С момента прошлогоднего вылета от «Харрикейнз» основные изменения в «Айлендерс» произошли на тренерском мостике. Уже в ходе нынешнего регулярного чемпионата «островитяне» осуществили смену главного тренера – американскую команду возглавил легендарный в прошлом голкипер Патрик Руа. 58-летний специалист потратил небольшое количество времени на адаптацию, а затем произвёл замену первого номера.
Казалось, что Илья Сорокин уже на долгое время забетонировал свои позиции на Лонг-Айленде в качестве основного голкипера «Айлендерс», но текущий сезон не задался у российского вратаря с самого начала. Сорокин никак не мог найти свою прежнюю игру, и в результате место в плей-офф «островитяне» добывали с Семёном Варламовым. У «Святого Патрика» Семён был первым номером ещё 10 лет назад, когда россиянин и канадец вместе находились в «Колорадо Эвеланш».
После увольнения из «Колорадо» в 2016-м Патрик не работал в НХЛ на протяжении восьми лет. Вернулся в 2024-м, увидел в «Айлендерс» своего старого знакомого и вновь сделал на него ставку. Воссоединившийся с Руа многоопытный россиянин блестяще провёл доверенный ему отрезок сезона, затащил партнёров в плей-офф и в качестве награды заслуженно получил правого стартового голкипера в Кубке Стэнли. Для Варламова сегодняшняя игра стала первой в плей-офф НХЛ за три года. Последний раз он участвовал в кубковом матче ещё в сезоне-2020/2021.
А вот российской дуэли вратарей сегодня не состоялось. «Каролина» пишет свою историю для Голливуда. Тренерский штаб «Харрикейнз» принял решение стартовать в плей-офф НХЛ с Фредериком Андерсеном в роли первого номера. В начале ноября датский вратарь выбыл из строя из-за проблем со свёртываемостью крови. В тот момент дальнейшая карьера 34-летнего голкипера находилась под огромной угрозой, но в марте Фредерик вернулся на лёд.
Из-за проблем со здоровьем датчанин пропустил почти полгода – огромный простой в столь солидном возрасте по хоккейным меркам. Однако Андерсен сумел вернуться в строй в поистине блестящей форме. После возвращения в строй он сыграл 10 матчей, оформил три шат-аута и потерпел всего одно поражение. Неудивительно, что именно Андерсен и начал плей-офф в роли стартового голкипера «Каролины», тогда как российский вратарь Пётр Кочетков остался в запасе.
Примечательно, что по итогам регулярного чемпионата «Каролина» и «Айлендерс» расположились на противоположных полюсах таблицы по игре в меньшинстве. «Ураганы» с процентом 86,4 заняли первое место, «островитяне» с процентом 71,5 оказались на последней позиции, умудрившись выглядеть хуже даже откровенных аутсайдеров лиги. Например, тот же «Сан-Хосе Шаркс» играл надёжнее.
Главная болевая точка «Айлендерс» подвела американскую команду уже на второй минуте матча. Спустя 82 секунды после стартового вбрасывания арбитры Гаррет Рэнк и Жан Эбер зафиксировали удаление у капитана гостей Андерса Ли. Лидер «островитян» ещё не успел нагреть скамейку в штрафном боксе, как уже надо было возвращаться на лёд. На реализацию лишнего хозяева затратили всего 13 секунд – автором первого гола плей-офф НХЛ стал Евгений Кузнецов, сумевший прошить Варламова броском в верхний угол. Разумеется, заброшенную шайбу россиянин отметил фирменной птичкой.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
31-летний россиянин выступал в НХЛ на протяжении 11 сезонов, неизменно защищая цвета «Вашингтона». Последние годы Кузнецов находился под постоянным шквалом критики. Надо заметить, что вполне заслуженной. Терпение руководства «Кэпиталз» окончательно лопнуло этой весной, и Евгения обменяли в «Каролину». На эмоциях в новом клубе поначалу дела у россиянина пошли довольно неплохо, но всплеск получился непродолжительным. В последних 14 матчах регулярки Кузнецов не забросил ни одной шайбы, отдав за это время лишь три результативные передачи, зато в плей-офф оперативно открыл счёт.
«Айлендерс» восстановили равновесие в середине периода усилиями Кайла Маклина, удачно сыгравшего на пятаке после наброса от синей линии в исполнении Александра Романова. Ещё одним ассистентом стал Ли, сумевший таким образом отмазаться за результативное удаление.
24-летний Маклин стал всего третьим игроком «Айлендерс» за последние 30 лет, сумевшим забить в первом матче за карьеру в плей-офф в НХЛ. Кайл повторил достижение Дэна Планта (1994) и Райана Строума (2015), сумев порадовать своего отца, входящего в тренерский штаб Руа и наблюдавшего с лучших мест на стадионе за первым голом сына в Кубке Стэнли.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Тут же гости имели возможность выйти вперёд, но удаление Андрея Свечникова осталось ими нереализованным – блестяще сработало лучшее меньшинство в НХЛ. Примечательно, что удаление Свечников заработал за нарушение против всё того же Романова.
После яркого и результативного начала встречи на очень долгий промежуток времени команды забыли вкус заброшенных шайб. На старте второго периода защитник «Кейнс» Брэди Шей наудачу пальнул от синей и звонко сотряс каркас, угодив в штангу. Но в итоге «Каролина» произвела всего пять бросков в створ ворот за всю двадцатиминутку (причём вышеупомянутое попадание Шея в этот зачёт не пошло), практически не заставляя Варламова вступать в игру.
В свою очередь «Айлендерс», хоть и ответили 13 попаданиями в створ, по-настоящему были близки к голу лишь однажды. Кейси Сизикас здорово сыграл в прессинге против Себастьяна Ахо, заставив финского форварда расстаться с шайбой, Мэтью Барзал подобрал игровой снаряд и с ближнего пятака произвёл бросок на силу – Андерсен намертво выловил шайбу, совершив самое большое спасение в этом периоде.
Впрочем, ещё более крутое спасение датчанин совершил, как только начался третий период. После контакта на пятаке Фредерик оказался на льду в практически отыгранной позиции – защитник гостей Ноа Добсон угодил в каркас и сам же первым успел на добивание, канадский хоккеист повторным броском атаковал почти наверняка, но Андерсен успел вскинуть ловушку и потащить шайбу. Не будет преувеличением сказать, что именно этот сейв и оказался судьбоносным для определения исхода стартовой встречи плей-офф.
Полевые игроки хозяев моментально вознаградили своего голкипера за его отчаянные старания. Кузнецов набросил шайбу на пятак, а там самым расторопным оказался его партнёр Стефан Ноэсен, который и вывел «Каролину» вперёд за 16 минут до финальной сирены. Второй ассист в матче в этом эпизоде заработал защитник Шей. Между двумя ключевыми эпизодами не прошло и трёх минут.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В распоряжении «островитян» ещё было много времени на перевод игры в овертайм, но второй раз в матче отыграться у них не получилось. Не помогло и большинство после удаления только недавно забившего Ноэсена. Набравший 2 (1+1) очка Кузнецов стал одним из главных героев встречи, наряду с отразившим 34 (!) броска Андерсеном. В первую очередь именно их усилия и помогли «Каролине» начать плей-офф с крайне непростой домашней победы. Окончательный же счёт установил Нечас, поразивший пустые ворота гостей спустя восемь секунд после взятого Руа тайм-аута. «Харрикейнз» повели в серии 1-0.