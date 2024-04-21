Боль Овечкина. Последняя серия «Вашингтона» и «Рейнджерс» в плей-офф была душераздирающей!

Девять лет назад «Кэпиталз» были в шаге от громкой сенсации, но чемпион регулярки выстоял и совершил один из главных камбэков в истории НХЛ.

В ночь на 21 апреля за океаном стартовал плей-офф Национальной хоккейной лиги. Первыми в бой вступили «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс», а также «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Сегодня свои серии начнут ещё восемь команд, в том числе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Противостояние с «синерубашечниками» в плей-офф НХЛ является одной из главных карьерных историй для капитана столичной команды Александра Овечкина.

Впервые в эру российского форварда «Кэпиталз» пробились в плей-офф в 2008 году, где в семиматчевом противостоянии проиграли «Филадельфии Флайерз». Годом спустя Овечкин выиграл свою первую кубковую серию в НХЛ, сумев со своим «Вашингтоном» преодолеть барьер первого раунда – в аналогичной семиматчевой разборке был пройден «Нью-Йорк Рейнджерс». С того момента и вплоть до 2015 года две американские команды до жути успели надоесть друг другу.

На временном интервале в шесть лет «Кэпиталз» и «Рейнджерс» умудрились пять раз пересечься в плей-офф НХЛ. Первые две серии (2009, 2011) остались за «капиталистами», три следующие – за «синерубашечниками» (2012, 2013, 2015). Примечательно, что все три победы «Парней с Бродвея» оказались одержаны в решающих матчах. Но особенно легендарной и памятной стала их последняя серия в плей-офф – то самое свидание девятилетней давности.

В 2015 году «Рейнджерс» находились на излёте предыдущей формации своей команды. «Синерубашечники» ещё не знали, что до начала знаменитой перестройки остаётся совсем немного времени, и продолжали по инерции бороться за Кубок Стэнли. За год до этого подопечные Алена Виньо оказались ближе всего к заветной цели, но в решающей серии плей-офф НХЛ уступили «Лос-Анджелес Кингз». В 2015-м «Парни с Бродвея» продолжали ставить перед собой максимальные задачи. Они с блеском прошли регулярный чемпионат НХЛ и выиграли Президентский кубок.

В первом раунде «Рейнджерс» за пять матчей управились с «Питтсбург Пингвинз» (4-1). Несмотря на счёт, серия получилась довольно упорной. Показательный факт заключался в том, что все четыре победы «копы» одержали с одинаковым счётом – 2:1. Два из четырёх матчей были выиграны за пределами основного времени. В свою очередь, «Вашингтон» затратил максимальное количество матчей, чтобы выбить из борьбы за Кубок Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» (4-3).

В полуфинале Восточной конференции «Рейнджерс» и «Кэпиталз» в очередной раз в плей-офф вышли друг на друга. Естественно, что чемпион регулярки НХЛ считался фаворитом противостояния, но всё начало складываться максимально драматичным образом с самого первого матча в «Мэдисон Сквер Гарден». Автором первого гола в серии стал не кто иной, как Овечкин, реализовавший большинство в концовке первого периода. За пять минут до конца основного времени Йеспер Фаст восстановил статус-кво, но добраться до овертайма у хозяев не получилось. За две (!) секунды до финальной сирены Джоэль Уорд с передачи Овечкина принёс гостевую победу «Вашингтону».

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Спустя полтора суток «Рейнджерс» удалось сравнять счёт в серии (3:2, 1-1), несмотря на голы Овечкина и Евгения Кузнецова. Но после переезда серии в столицу США атака «Рейнджерс» приказала долго жить. За два гостевых матча «синерубашечники» сподобились всего на один точный бросок, потерпев два подряд поражения (0:1 и 1:2). На этом отрезке серии в составе «Вашингтона» солировал Андре Бураковски (результативная передача в третьем матче и дубль в четвёртой встрече).

Обладатель Президентского кубка и лучший клуб регулярного чемпионата оказался в шаге от завершения сезона. Для прохода в следующий раунд от игроков «Рейнджерс» требовался подвиг – три победы подряд. К тому моменту многолетняя история НХЛ насчитывала всего 27 случаев, когда команде удавалось совершить победный камбэк со счёта 0-3 или 1-3 в серии. Один из таких камбэков годом ранее организовали как раз таки «Рейнджерс», сумевшие на той же стадии турнира отыграться с 1-3 у «Питтсбург Пингвинз».

В 2015-м «Парням с Бродвея» надо было повторять тот же трюк. Тем временем за развязкой серии с замиранием сердца смотрели не только болельщики двух этих команд, а также любители хоккея, но и представители тренерского штаба сборной России. Вы ведь наверняка хорошо помните одну из главных традиций майского времени – каждый год все следили за тем, приедет капитан «Вашингтона» в сборную России на чемпионат мира или не приедет.

9 мая 2015-го Овечкин находился всего в двух минутах от того, чтобы дать отрицательной ответ на этот вопрос. В пятом матче полуфинала Востока «Вашингтон» лидировал с минимальным преимуществом, но в тот момент, когда Хенрик Лундквист уже побежал меняться на шестого полевого хоккеиста, последовал тонкий пас Дерека Степана на партнёра в чужой зоне. Затем молниеносный бросок Криса Крайдера с ходу с линии круга вбрасывания, и Холтби оказался бессилен! Игра перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс Райан Макдона.

Серия вернулась в Вашингтон, где дубль всё того же Крайдера в первом периоде позволил гостям завладеть преимуществом в две шайбы. Следующие два периода превратились в постоянную погоню «Кэпиталз» за убежавшим вперёд соперником. Особенно старался набравший 2 (1+1) очка Кузнецов, но «Рейнджерс» выстояли и вернули серию на домашний лёд – 3:4, 3-3.

«Мы собираемся играть в свою игру, вернуться домой и сыграть с «Монреалем» или «Тампой» (в финале Восточной конференции). Сегодня мы почти сумели сравнять счёт. Намерены вернуться и выиграть серию», — говорил Овечкин после поражения в шестой игре в интервью New York Post.

Судьба противостояния решилась в седьмом матче, исход которого снова определила одна шайба. Пытавшийся изо всех сил продолжить борьбу за Кубок Стэнли Овечкин открыл счёт в начале первого периода, но «Рейнджерс» отыгрались и снова добрались до овертайма, где Степан принёс третью подряд победу команде Виньо. Шайба американского форварда по сей день считается одним из самых памятных голов в кубковой истории «синерубашечников».

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«Получилась настоящая битва. Исход матча решил один бросок, один голевой момент. Мне кажется, что мы играли здорово в дополнительное время, создавали моменты. Однако всего один эпизод может решить исход матча и серии. Для нас всё закончилось. Я желаю сопернику удачи в дальнейших матчах», — высказался Овечкин о поражении в седьмом матче.

«То, что обещание Овечкина не сбылось, делает нашу победу ещё слаще. Это седьмая игра серии. Обе команды думают только о победе. Никакого преимущества его слова «Вашингтону» не дали, а мы просто продолжали работать и ответили на слова своей игрой. «Рейнджерс» играли очень хорошо на протяжении всего матча и заслужили победу в серии», — заявил защитник «Рейнджерс» Марк Стаал, вспомнивший о словах россиянина при счёте 3-3.

Радость игроков «Рейнджерс» Фото: Kostas Lymperopoulos/Zuma/ТАСС

Выиграв три матча подряд с разницей в одну шайбу, «Рейнджерс» отправились в полуфинал Кубка Стэнли, где в ещё одной упорной семиматчевой серии проиграли «Тампе», тогда как Овечкин поехал на чемпионат мира в Прагу. Решение о дозаявке Александра на мировое первенство было официально объявлено тогдашним генеральным менеджером сборной России Андреем Сафроновым уже через пять часов после гола Степана! В чешскую столицу хоккеист успел к полуфиналу со сборной США. В нём он стал автором одной из заброшенных шайб, но в финале его ждало ещё одно жестокое разочарование – 1:6 от сборной Канады.

Спустя три года Ови всё-таки добрался до долгожданного Кубка Стэнли, но с «Рейнджерс» его пути в плей-офф до настоящего момента больше не пересекались. С момента их предыдущей серии прошло уже девять лет. За это время составы американских команд изменились радикальным образом: за «копов» продолжает играть лишь Крайдер, за «капиталистов» – Овечкин, Том Уилсон и Джон Карлсон. «Синерубашечники» вновь идут в плей-офф в статусе победителя регулярного чемпионата, а «Кэпиталз» опять смотрятся аутсайдером серии. Получится ли у команд вписать ещё одну яркую страницу в историю классного противостояния?