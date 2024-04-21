СКА повёл в финале МХЛ! За победой армейцев наблюдала рекордная аудитория

Финал Кубка Харламова в самом разгаре — две лучшие команды плей-офф «СКА-1946» и «Локо» переехали в Санкт-Петербург при счёте в серии 1-1. А это значит, что главная борьба была ещё впереди.

Преимущество домашней площадки армейцы были намерены использовать по полной — решающие матчи молодёжка проводит в некогда принадлежавшем основной команде системы «Ледовом» дворце, что допускает возможность поддержки родной команды вживую чуть более чем 12 тысяч болельщиков. Поначалу казалось, что столько сегодня всё равно не соберётся — к стартовому вбрасыванию не был заполнен и первый ярус, хотя провести вечер воскресенья на матче МХЛ пришло внушительное количество человек.

Их было достаточно, чтобы усиленно погнать команду вперёд уже с первых секунд — фанатский сектор бодро заряжал кричалки и песни, а остальные болельщики не отставали. Волна энергии передалась хоккеистам «сорок шестых», которые начали встречу увереннее, чем делали это в Ярославле — первые мгновения матча прошли в зоне железнодорожников.

Кубок Харламова в Санкт-Петербурге Фото: photo.khl.ru

Гости, однако, быстро пришли в себя и открыли счёт едва ли не с первой попытки — «Локо» внешне легко пробрался на пятак вновь появившегося в воротах СКА Павла Мойсевича, откуда нанёс два броска. Попытку Ярослава Зыкова белорусский голкипер потащил, а вот с добиванием от Максима Коростелёва уже не справился.

Болельщики тем временем продолжали наполнять арену — чтобы справиться с наплывом зрителей, пришлось открыть второй ярус, который довольно быстро оказался забит более чем наполовину. Под угрозой оказался рекорд МХЛ — в 2013 году на седьмой матч финальной серии с участием «Омских Ястребов» и «Спартака» пришли 10 318 человек, и сегодня Петербург совершил амбициозную попытку превзойти этот результат.

На льду же амбициозные попытки отыграться совершали игроки хозяев, однако до перерыва сделать этого не получилось — Сергей Мурашов потащил все три броска в створ, а ещё один раз его выручила штанга.

Во втором периоде лучшие моменты в составе СКА были у лидера команды Ивана Демидова, но сначала он бросил выше при выходе один в ноль, через несколько минут из правого круга вбрасывания не попал в открытый угол после поперечной передачи, а затем нанести акцентированный бросок ему помешал защитник «Локо». Соперник местами отвечал не менее ярко, но заброшенных шайб зрители так и не увидели.

А в третьем периоде СКА вновь перевернул игру — всего за две с половиной минуты армейцы дважды поразили ворота Мурашова и вышли вперёд. Голы Григория Осипова и Арсения Коромыслова сделали результат для «сорок шестых» — петербуржцы совершили второй камбэк подряд и впервые повели в финальной серии.

Права на видео принадлежат Молодёжной хоккейной лиге. Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале МХЛ.

Победа армейцев состоялась при 8821 зрителе — до рекорда лиги «Ледовый» так и не дотянул, однако рекорд Санкт-Петербурга для матчей МХЛ был установлен. Возможно, в этом сезоне он будет побит — на это будет как минимум одна попытка.