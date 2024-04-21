Не день Кучерова в плей-офф НХЛ! Попал под поезд Тарасенко и слишком поздно проснулся

«Это будет потрясная серия, и вы это сами знаете. Ни мы, ни они не сдаются. А если нам всем повезёт, то мы дойдём до овертайма седьмого матча, и вот там будет такая заруба, закачаешься!» — так предвкушал серию с «Тампой» главный тренер «Флориды» Пол Морис, да и, пожалуй, все любители хоккея.

Что может быть лучше? Эти команды ненавидят друг друга до зубного скрежета. Одна из них правила в НХЛ на протяжении нескольких сезонов, выиграв два Кубка Стэнли подряд (и ещё один раз дойдя до финала). Вторая год назад совершила фантастический поход до финала, хотя на неё никто не ставил, а в этом году стала ещё зубастее, сильнее и очень хочет начать собственное доминирование над всеми.

Никита Кучеров против Мэттью Ткачука, Брейден Пойнт против Александра Баркова, а чего стоит битва двух везиноносцев, настоящих монстров вратарского дела, Андрея Василевского и Сергея Бобровского? Голкипер «Тампы» набрал форму во второй половине чемпионата, голкипер «Флориды» как стал стеной в прошлогоднем плей-офф, так ею и остался. 35-летний Бобровский накануне старта серии вообще признался, что ещё никогда не чувствовал такую свежесть и не находился в настолько прекрасной форме!

Перед первым матчем серии на тренировку «Тампы» вышел Михаил Сергачёв, который два с половиной месяца назад перенёс тяжёлую травму и операцию. Джон Купер не стал давать надежд, что защитник может сыграть в первом раунде, но намекнул, что это возможно, если «молнии» выйдут во второй раунд. Однако для начала надо сыграть эту серию. Это будет славная битва, из которой живым (или не очень) выйдет только один.

«Один игрок «Флориды» посмеялся, что не против встречи с «Тампой», а не с «Торонто», потому что «всё равно придётся играть с сильными командами, а так выезды будут гораздо проще, плюс не придётся иметь дело с цирком». «Флорида» потрясающе играет в обороне и превосходно выводит шайбу из своей зоны. Их процент успешной игры на забросах выше, чем был раньше, и «Тампе» это доставляет проблемы. Эти две команды – лидеры среди всех, вышедших в плей-офф, по зарабатыванию на себе удалений. «Флорида» заработала на себе 394 удаления, «Тампа» — 336, но «Флорида» сама удалялась 415 раз, в то время как «Тампа» — только 330. А большинство «Тампы» может тебя пришибить. Лучший матч в сезоне Андрей Василевский провёл 16 марта, когда «Тампа» обыграла «Флориду» 5:3, несмотря на то что соперник перебросал их 50-16», — такие факты привёл известный канадский инсайдер Эллиотт Фридман в своей колонке накануне старта плей-офф.

Фридман не зря вспомнил этот мартовский матч, потому что сегодня в первые 16 минут «Флорида» связала «Тампу» по рукам и ногам, вообще ничего не давая ей сделать. Бобровский откровенно скучал, а мог бы даже сходить выпить чашечку кофе – всё равно бросков по его воротам не было вообще!

Василевский же крутился как мог, но второй снайпер лиги в этом сезоне Сэм Райнхарт всё-таки заставил его капитулировать, переправив шайбу на пятачке после наброса Густава Форслинга. «Пантеры» нещадно били соперника – Никита Кучеров, например, попал под поезд Владимира Тарасенко.

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Но «Тампа» — тёртый калач и ближе к перерыву смогла в мгновение ока выправить ситуацию. Первый бросок — от настырного Эйссимонта — всё-таки дошёл до Бобровского, и тут же, после вбрасывания, последовали ещё три! С добиванием Хагеля Сергей уже не справился, и команды ушли на перерыв при равном счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде соперники продолжили месить друг друга, только теперь «Тампа» всё-таки не только отбивалась, но и сама стала находить пути к чужим воротам. Количество силовых росло с космической скоростью, а бросковая активность снизилась. Где нужно было, Бобровский и Василевский выручали, и период прошёл без голов.

На второй минуте третьего периода выстрелило большинство «Флориды», с четвёртой попытки. «Меньшевики» «Тампы» потеряли на льду Вераге, и Барков нашёл его пасом под бросок в пустой угол. В этой трети игра вернулась к изначальным настройкам – «Флорида» бомбардировала Василевского бросками, «молнии» ничего не могли с этим поделать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сегодня у «Тампы» не работали даже их главный козырь – большинство, которого почти и не было. Василевский мог бы быть козырем, если бы его визави был не Бобровский. Пусть на Сергея выпала не такая большая нагрузка, но в нужный момент он тащил – в концовке, когда «Тампа» сняла вратаря и устроила навал, сделал несколько впечатляющих сейвов на Стэмкосе, Пойнте и Кучерове. Лучший бомбардир сезона проснулся слишком поздно, выдав пас на гол Стэмкосу – играть оставалось всего восемь секунд, а чуть ранее Ткачук уже успел забить в пустые ворота, и его гол стал в итоге победным. Первый матч битвы за Флориду остался за парнями в красном.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хорошо, что «молнии» не раз показывали, что умеют держать удар. Хочется увидеть разрекламированную Морисом зарубу в овертайме седьмого матча.