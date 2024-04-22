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Кубок Стэнли — 2024, Рейнджерс обыграли Вашингтон, кто такой тафгай Мэтт Ремпе, забил гол и вошёл в историю клуба

Не только машет кулаками! Кто мог представить, что «Вашингтон» «прибьёт» молодой тафгай?
Елена Кузнецова
Кто такой тафгай Мэтт Ремпе
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Мэтт Ремпе решил не драться и поиграть в хоккей. Он забил гол в дебюте в плей-офф НХЛ и сыграл ключевую роль в ещё одной шайбе.

Мэтт Ремпе в своих первых матчах в НХЛ в карьере занимался исключительно одним делом. И тут речь точно не про хоккей. Он подрался в своей первой же смене в лиге, потом ещё раз и ещё. Он вырубал соперников запрещёнными приёмами, отсиживал дисквалификацию и дрался дальше. Из-за него три недели назад «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» начали матч с драки в формате «пять на пять» на стартовом вбрасывании. Слава о нём (пусть и несколько сомнительная) полетела по городам и весям, а репутация самого отъявленного тафгая в лиге укреплялась не по дням, а по часам.

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Дошло до того, что главный тренер «Рейнджерс» через прессу начал убеждать его остановиться и начать просто играть в хоккей. Да и сами болельщики «копов» гадали, что же Ремпе представляет из себя как хоккеист, а не только как кулачных дел мастер?

Что ж, свой первый гол Ремпе успел забить ещё в своём четвёртом матче в НХЛ. Неплохо для парня, который на льду проводит в среднем по пять с половиной минут. Но кто бы мог подумать, что именно этот 21-летний задиристый тафгай устроит похороны для «Вашингтона» в первом матче плей-офф? И, что самое интересное, обойдётся при этом без драк!

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Ремпе был заметен с самого начала – сразу схватил две минуты за неправильную атаку. А во втором периоде дал старт совершенно огненной двухминутке, за которую «Рейнджерс» забили трижды. Джимми Веси выложил шайбу на клюшку выскочившего из-за ворот Ремпе – и «Рейнджерс» открыли счёт, а канадец вошёл в историю как первый игрок клуба за последние 13 лет, который смог забить в дебютном матче плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Тут же дуплетом выстрелил Панарин, а дальше Ремпе вновь вышел на первый план. Результативных баллов в голе Веси он не набрал, но на вбрасывании вывел из игры Маленстина, чем открыл партнёру линию для броска. Джон Карлсон начал спорить с судьями, но те нарушения не увидели.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ремпе на этом не закончил – после окончания второго периода он был готов ввязаться в начинавшуюся заварушку, но её тут же погасили судьи. Ну, может, правда лучше ему играть в хоккей, если у него это получается довольно эффективно?

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