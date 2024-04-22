«Тревожно было в Саратове из задницы вылезти». Мощный Разин — после новой победы в финале

Финал сезона КХЛ проходит малорезультативно и в одну калитку по результатам игр. Вероятно, такому исходу не особо удивились бы, будь на коне «Локомотив», но 3-0 в серии в пользу «Металлурга» — это сюрприз, учитывая все вводные данные. Третью победу магнитогорцам принёс невероятный, весьма нелепый гол в овертайме матча в Ярославле. Теперь «Магнитка» в шаге от чемпионства, а после игры прошла, возможно, последняя послематчевая пресс-конференция тренеров в сезоне.

«Играю в финале, и мне весело. Я не на расслабоне, но я всегда был уверенным в себе человеком»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после очередной победы источал уверенность в себе и вновь подарил журналистам несколько ярких высказываний.

— Очень тяжёлая игра. Сегодня много приходилось обороняться, много ловили шайб на себя. Впервые в этом плей-офф выиграли этот компонент. Жаль, что пропустили в третьем периоде, ситуация не предвещала. Затем было тяжело, соперник вдохновился, трибуны зарядили. Но мы выстояли, а в овертайме повезло. Везёт, наверное, сильнейшим.

— Что чувствовали после отменённого гола «Локомотива» в первом периоде?

— Я вообще не видел положения вне игры. Может, когда в лото выигрываешь. Такое чувство. С неба свалилось, этот запрос, спасибо большое нашим видеотренерам, они разглядели. Конечно, радость присутствовала, когда отменили, потому что с «Локомотивом» очень сложно играть, когда проигрываешь в счёте.

— Во время гола «Локомотива» ваш вратарь Илья Набоков находился без клюшки. Есть у вас какой-то внутренний протокол, как должны действовать полевые игроки в такие моменты?

— Протокол обычно в другом месте составляют. Хоккей – это очень быстрая игра. Иногда бывают ситуации, когда хоккеистам рассказываешь, что они должны делать, а потом удивляешься, почему они делают наоборот, хотя всё было объяснено. Такого инструктажа нет, понятно, что кто-то должен был поднять клюшку и передать её вратарю, потому что её нельзя подкидывать. Но она буквально к борту прилипла, и был момент, когда опытнейший игрок Макс Карпов мог её поднять, но там была очень длинная смена, и я думаю, что у ребят просто гипоксия наступила. Лишь бы отстоять.

— Вы впервые находитесь в шаге от Кубка Гагарина. Насколько для вас это тревожный момент?

— Тревожно мне было, когда я в Саратове работал. И из этой задницы вылезти было очень тревожно. А сейчас я играю в финале, и мне весело. Я не на расслабоне, но я уже повторял, что всегда был уверенным в себе человеком, но не самоуверенным. Хочется эту уверенность передать ребятам, чтобы они не думали о последнем шаге, а просто выходили и играли в хоккей.

— В чём суть сдерживания эмоций тренерами «Металлурга»? Что это даёт?

— Я могу только свою сдержанность объяснить. В этом сезоне я, наверное, раз пять всего лишь громко порадовался, и мы все эти матчи проиграли. Поэтому я стою и думаю, что не нужно проявлять эмоции.

— Пришлось сейчас в раздевалке успокаивать ребят?

— Я стараюсь после побед краткую речь сказать, чтобы ребята быстрее восстанавливались. А эмоции они сами контролируют.

«Локомотив» не в критической ситуации. У нас задача сейчас такая же, как и у «Металлурга»

Наставник «Локомотива» Игорь Никитин был привычно немногословен и ироничен. Но высказал интересную мысль об отношении к происходящему в этом финале.

— Это, наверное, хоккей. Здесь особо не объяснишь, расстраиваться некогда, готовимся к следующей игре.

— Всего две заброшенные шайбы за 10 периодов финальной серии, хотя моментов море. Почему?

— Думаю, здесь нужно сопернику отдать должное. Где-то торопят, где-то позиции недостаточно удобные, вратарь подтаскивает. Но нужно с самих себя спрашивать. Есть моменты, их достаточно, чтобы… Работаем, но это дежурное слово. Нужно забивать, согласен.

— Может, проблема в том, что слишком хотят?

— Ну, если сильно хотеть будем, то всё равно зайдёт.

— Пришло ли сейчас время рисковать?

— У нас команда «Локомотив» из Ярославля. Не хочу на каждой пресс-конференции обсуждать персоналии, идёт финал плей-офф.

— А если говорить о каком-то отходе в сторону от вашей системы в такой критической ситуации?

— У нас ситуация не критическая. Задача такая же, как у «Металлурга» — выиграть следующий матч. Если к этому так относиться, то…

— У «Локомотива» есть ресурс мастерства, чтобы повторить подвиг СКА из 2015-го и выиграть серию с 0-3?

— У нас нет задачи повторить подвиг. Простая задача – выиграть следующий матч. Если так относиться, то это не какой-то невыполнимый пазл. Не нужно стараться повторить чьи-то достижения, а просто настраиваться на следующий матч.