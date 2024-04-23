«Каролина» — полное безумие! Перевернули матч плей-офф НХЛ за 9 секунд, отыгравшись с 0:3

Свечников сделал две передачи, набрав первые очки в Кубке Стэнли за два года.

В первом матче «Айлендерс» дали настоящий бой фавориту, упустив матч лишь в третьем периоде. Поэтому «островитяне» входили во второй матч с надеждами зацепить тот самый заветный матч на выезде, который мог им дать небольшое преимущество перед матчами в Нью-Йорке.

«Каролина» по-хозяйски начала матч, однако первый укол остался за «Айлендерс» — Кайл Палмьери вспомнил, как его команда забрасывала единственную шайбу два дня назад, и провернул примерно то же самое, добив шайбу с пятака после не самой уверенной игры Андерсена. Бо Хорват под занавес периода убежал «один в ноль», не забил, но без шайбы до конца периода всё-таки не ушёл – могучим щелчком примерно с ползоны он удвоил преимущество «островитян».

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В начале второго периода «Каролина» поставила себя в совсем тяжёлое положение, пропустив в меньшинстве. Но только отыграв одну шайбу, хозяева начали нащупывать темп, чем делали жизнь гостей невыносимой. До конца периода выстоять удалось, но третий период сулил мощный навал на их ворота.

Он, в общем-то говоря, и случился: хозяева обрушили град атак, но гости держались, пропустив лишь единожды. «Харрикейнз» сняли вратаря за две с лишним минуты, и пришло время Андрея Свечникова, который сильным прострелом нашёл Ахо на дальней штанге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Лица игроков «Айлендерс» выражали опустошение, но они ещё тогда не понимали, что это только начало кошмара. Сразу же после возобновления игры «Каролина» забросила шайбу в зону, где гости, так и не оправившиеся после гола, тактически провалились, позволив Мартинуку засунуть шайбу в ближний угол. Между шайбами прошло лишь девять секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А ещё через минуту хозяева забили ещё раз, Палмьери пытался выяснить отношения с Гюнцелем, но стало ли ему от этого легче?

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5:3 – «Каролина» за девять секунд третьего периода перевернула матч с ног на голову. Полное безумие! Андрей Свечников, который пропустил прошлый розыгрыш Кубка Стэнли, набрал сегодня два очка, которые стали первыми для него в плей-офф за два года.