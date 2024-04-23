Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Каролина – Айлендерс — 5:3, обзор матча, видео, голы, первый раунд Кубка Стэнли — 2024, плей-офф НХЛ, Свечников

«Каролина» — полное безумие! Перевернули матч плей-офф НХЛ за 9 секунд, отыгравшись с 0:3
Максим Макаров
Аудио-версия:
Комментарии
Свечников сделал две передачи, набрав первые очки в Кубке Стэнли за два года.

В первом матче «Айлендерс» дали настоящий бой фавориту, упустив матч лишь в третьем периоде. Поэтому «островитяне» входили во второй матч с надеждами зацепить тот самый заветный матч на выезде, который мог им дать небольшое преимущество перед матчами в Нью-Йорке.

«Каролина» по-хозяйски начала матч, однако первый укол остался за «Айлендерс» — Кайл Палмьери вспомнил, как его команда забрасывала единственную шайбу два дня назад, и провернул примерно то же самое, добив шайбу с пятака после не самой уверенной игры Андерсена. Бо Хорват под занавес периода убежал «один в ноль», не забил, но без шайбы до конца периода всё-таки не ушёл – могучим щелчком примерно с ползоны он удвоил преимущество «островитян».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго периода «Каролина» поставила себя в совсем тяжёлое положение, пропустив в меньшинстве. Но только отыграв одну шайбу, хозяева начали нащупывать темп, чем делали жизнь гостей невыносимой. До конца периода выстоять удалось, но третий период сулил мощный навал на их ворота.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 16:22 (4x4)     0:2 Хорват (Барзал, Сизикас) – 19:45 (5x5)     0:3 Ли (Пажо, Энгвалль) – 23:54 (5x4)     1:3 Терявяйнен (Гюнцель, Джарвис) – 33:01 (5x4)     2:3 Джарвис (Стаал, Шей) – 50:43 (5x5)     3:3 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:45 (6x5)     4:3 Мартинук (Друри) – 57:54 (5x5)     5:3 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 59:04 (en)    

Он, в общем-то говоря, и случился: хозяева обрушили град атак, но гости держались, пропустив лишь единожды. «Харрикейнз» сняли вратаря за две с лишним минуты, и пришло время Андрея Свечникова, который сильным прострелом нашёл Ахо на дальней штанге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Лица игроков «Айлендерс» выражали опустошение, но они ещё тогда не понимали, что это только начало кошмара. Сразу же после возобновления игры «Каролина» забросила шайбу в зону, где гости, так и не оправившиеся после гола, тактически провалились, позволив Мартинуку засунуть шайбу в ближний угол. Между шайбами прошло лишь девять секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А ещё через минуту хозяева забили ещё раз, Палмьери пытался выяснить отношения с Гюнцелем, но стало ли ему от этого легче?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:3 – «Каролина» за девять секунд третьего периода перевернула матч с ног на голову. Полное безумие! Андрей Свечников, который пропустил прошлый розыгрыш Кубка Стэнли, набрал сегодня два очка, которые стали первыми для него в плей-офф за два года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android