«Выиграли, теперь бухаем!» Безумие в чемпионской раздевалке «Магнитки». Видео

Четыре матча, всего четыре матча понадобилось «Металлургу», чтобы «съесть» намного более опытный «Локомотив» в финале. «Металлург» — чемпион! Посмотрите на эти эмоции, на это простое человеческое счастье! Ради этого игроки и идут на такие жертвы, ради этого проходят сначала изнурительный марафон регулярного чемпионата, а затем – сумасшедшую рубку в плей-офф. Чтобы был шанс испытать эти невероятные эмоции чемпиона.

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Андрей Разин – чемпион КХЛ! В первый же год работы с командой. С молодой, ещё не обстрелянной молодёжью и проверенным десантом из «Северстали». Андрей Владимирович по ходу этого плей-офф не раз вспоминал о своём пути с самых низов – из детского хоккея, через Саратов и Ижевск – в финал КХЛ. И вот он, чемпион, и можно радоваться по-настоящему.

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«Конечно, не ожидал 4-0. Думал, будет упорная серия»

На чемпионском льду Андрей Владимирович рассказал, что не ожидал 4-0 в серии и понял, что выиграл, только когда прозвучала финальная сирена.

— Успели осмыслить вашу победу?

— Чувство радости уже не такое сильное, как было в первые минуты. Сейчас скорее опустошение, такой тяжёлый путь проделан.

— Когда поняли, что выиграете трофей?

— Когда сирена прозвучала.

— Ключевой момент, который включил уверенность?

— Была важная вторая игра, когда мы выиграли. Сегодня было видно, что ребята способны победить, хотя мы уступали, когда мы сравняли в концовке второго периода, ребята поверили в себя.

— В Набокова верили?

— Я в него верил с самого начала.

— Ожидали 4-0 в серии?

— Нет, конечно. Я думал, будет тяжёлая серия.

А потом он поднял над головой заветный трофей. Андрей Разин – покоритель Кубка Гагарина!

В чемпионской раздевалке было не протолкнуться, а Разин дал старт гуляниям. «Выиграли, теперь бухаем!» — с такими словами под всеобщий смех он отпил из Кубка шампанское.

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Вторым пил Егор Яковлев. Капитан «Металлурга», воспитанник магнитогорского хоккея в финале не смог сыграть из-за травмы, но всё время был с командой – на скамейке в качестве тренера, в раздевалке, везде. «Он весь сезон нам подсказывал, устраивал сплочения», — рассказал Максим Карпов.

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Когда подошла очередь Дениса Зернова, он сначала обмыл медаль, а потом уже выпил, и следующие последовали его примеру. «Зеня не пил весь сезон, он сейчас полкубка выпьет!» — смеялись игроки.

И началось веселье! Оно продолжится и в самолёте, и дома, в Магнитогорске, куда команда прилетит ранним утром, и на чемпионском параде. Гуляй, «Магнитка»! Ты это заслужила!