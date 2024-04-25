Не только провокатор! Маршан прихлопнул «Торонто», повторив достижения легенд НХЛ

Серия между двумя непримиримыми соперниками переехала в Торонто при счёте 1-1. Напомним, что первый матч остался за «Брюинз» со счётом 5:1, а второй за «Мэйпл Лифс» — 3:2. «Листьям» до сих пор не имеет возможности помочь Вильям Нюландер, который получил травму в последнем матче регулярного чемпионата.

Первый период прошёл в обоюдоострой борьбе, опаснее в которой выглядели гости, имевшие две прекрасные возможности открыть счёт, но выход «один в ноль» парировал Самсонов, а бросок Пастрняка по пустым воротам заблокировал Эдмундсон. При этом команды не забывали лупить друг друга, совершив 60 силовых приёмов на двоих только за первый отрезок.

Во втором периоде чрезмерное обилие хитов продолжилось, но более опасные моменты начали создавать хозяева: Мэттьюс на старте отрезка попал в крестовину. А во второй половине двадцатиминутки всё-таки первый гол в матче был забит – Марнер отлично прострелил на дальнюю штангу, а Мэтт Нис аккуратно подставил клюшку.

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«Бостон» отыгрался при забавных обстоятельствах: пока Бертуцци продолжал нещадно хитовать соперников, фокус внимания всех игроков сместился на него, но не Трента Фредерика, который закатился в зону по ближнему борту и отправил шайбу в ворота.

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На старте третьего периода вновь эффективно себя показало как большинство «Бостона», так и связка Дебраск – Маршан, соорудившая вторую шайбу. «Торонто» кропотливо шёл ко второму голу и сумел его забить, однако уже через 28 секунд «Брюинз» вновь вышли вперёд после великолепного попадания Маршана в ближний верхний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Листья» сняли вратаря, начали устраивать финальный штурм, но удаление Джона Тавареса перечеркнуло все планы — капитан гостей отличился ещё раз и установил окончательный счёт.

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«Бостон» повёл в серии, а команды последовательно с каждым матчем увеличивают количество силовых приёмов за матч. Сегодня их было 133. Это наводит на мысль, что в этой серии всё ещё впереди. Брэд Маршан набрал три очка, сумев по количеству матчей с 3+ очками сравняться с Ягром, Гленном Андерсоном и Тикканеном. А по количеству победных шайб в плей-офф сумел догнать Люка Робитайла и Вячеслава Козлова.