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Торонто – Бостон — 2:4, обзор матча, видео, голы, первый раунд Кубка Стэнли — 2024, плей-офф НХЛ, Маршан, Самсонов

Не только провокатор! Маршан прихлопнул «Торонто», повторив достижения легенд НХЛ
Максим Макаров
Брэд Маршан
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«Бостон» вновь вышел вперёд в серии, несмотря на усилия Ильи Самсонова.

Серия между двумя непримиримыми соперниками переехала в Торонто при счёте 1-1. Напомним, что первый матч остался за «Брюинз» со счётом 5:1, а второй за «Мэйпл Лифс» — 3:2. «Листьям» до сих пор не имеет возможности помочь Вильям Нюландер, который получил травму в последнем матче регулярного чемпионата.

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Первый период прошёл в обоюдоострой борьбе, опаснее в которой выглядели гости, имевшие две прекрасные возможности открыть счёт, но выход «один в ноль» парировал Самсонов, а бросок Пастрняка по пустым воротам заблокировал Эдмундсон. При этом команды не забывали лупить друг друга, совершив 60 силовых приёмов на двоих только за первый отрезок.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
25 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Нис (Марнер, Эдмундсон) – 33:10 (5x5)     1:1 Фредерик (Гики, Линдхольм) – 37:37 (5x5)     1:2 Дебраск (Маршан, Койл) – 41:07 (5x4)     2:2 Бертуцци (Райлли, Доми) – 51:25 (5x5)     2:3 Маршан (Хайнен) – 51:53 (5x5)     2:4 Маршан (Пастрняк) – 59:24 (en)    

Во втором периоде чрезмерное обилие хитов продолжилось, но более опасные моменты начали создавать хозяева: Мэттьюс на старте отрезка попал в крестовину. А во второй половине двадцатиминутки всё-таки первый гол в матче был забит – Марнер отлично прострелил на дальнюю штангу, а Мэтт Нис аккуратно подставил клюшку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Бостон» отыгрался при забавных обстоятельствах: пока Бертуцци продолжал нещадно хитовать соперников, фокус внимания всех игроков сместился на него, но не Трента Фредерика, который закатился в зону по ближнему борту и отправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте третьего периода вновь эффективно себя показало как большинство «Бостона», так и связка Дебраск – Маршан, соорудившая вторую шайбу. «Торонто» кропотливо шёл ко второму голу и сумел его забить, однако уже через 28 секунд «Брюинз» вновь вышли вперёд после великолепного попадания Маршана в ближний верхний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Листья» сняли вратаря, начали устраивать финальный штурм, но удаление Джона Тавареса перечеркнуло все планы — капитан гостей отличился ещё раз и установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Бостон» повёл в серии, а команды последовательно с каждым матчем увеличивают количество силовых приёмов за матч. Сегодня их было 133. Это наводит на мысль, что в этой серии всё ещё впереди. Брэд Маршан набрал три очка, сумев по количеству матчей с 3+ очками сравняться с Ягром, Гленном Андерсоном и Тикканеном. А по количеству победных шайб в плей-офф сумел догнать Люка Робитайла и Вячеслава Козлова.

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