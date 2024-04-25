Разин уже давно стал топ-тренером. Вы этого не замечали

По состоянию на август 2015-го не было большего скептика по отношению к Андрею Разину, чем я — и «скептик» было ещё мягким словом. Его приход в «Автомобилист» в межсезонье казался самой сомнительной авантюрой из всех возможных. Только-только клуб при тандеме Вайсфельд-Емелин отряхнулся от кошмара первых лет КХЛ с тотальным безденежьем и стал солидным середняком Востока, как тут же это всё кончилось. Тем летом в списке трансферов опять появились казавшиеся непонятными имена из ВХЛ, и казалось, что стабильное и спокойное время снова ушло.

Тренер из ВХЛ как будто бы был олицетворением этой вернувшейся жизни по средствам — да ещё и приходил он в первую очередь в «Автомобилист» не с реноме человека, который превратил аутсайдера лиги в её финалиста, а как человек, который подрался с коллегой. Пусть драки по факту не было, но дефиле обнажённого по пояс Разина облетело более-менее все медиа, и сам тренер уже потом рассказывал, как боялся, что это прикончит его карьеру. Кроме того, за тренером прилетела пара слухов, которые потом вообще никак не подтвердились.

Первый матч сезона Разин пропустил из-за дисквалификации ещё за ту самую полудраку, а потом его команда последовательно хлопнула «Металлург», «Салават» и «Ак Барс». «Автомобилист» сенсационно лидировал на Востоке после первого месяца сезона — и не так важно, что команда не удержала это лидерство, потому что никто этого не ожидал. Если емелинский «Авто» был типичным неуступчивым середняком, игравшим от печки, то при Разине кардинально обновившаяся команда заиграла рок-н-ролльно, в первую очередь от себя. Видели же, как «Магнитка» в концовке второго периода чемпионского матча на пять минут втоптала «Локомотив» в зону? Так вот уже тот «Автомобилист» такие сверхдолгие позиционки проделывал постоянно.

В этом плане Андрею Владимировичу не повезло со временем. В КХЛ 2015-го не было ни доступных почти каждому HD-трансляций каждого матча лиги (и даже по тем временам в Екатеринбурге была одна из худших картинок лиги), ни развитой семьи телеграм-каналов, которая формировала общественное мнение. Если бы Разин умел говорить красиво — именно красиво, а не ярко — выливая на прессу водопады подслащённой воды в стиле Игоря Ларионова, вполне возможно, уже тогда он заработал бы славу нынешнего Профессора. «Автомобилист» тоже играл в атаку и развивал молодёжь — просто не кричал об этом на всех углах.

Андрей Разин в «Автомобилисте» Фото: РИА Новости

Простые факты: 21-летний Анатолий Голышев тогда провёл свой лучший регулярный сезон в карьере, который остаётся таковым до сих пор. Никита Трямкин перед приходом Разина провёл плей-офф в четвёртой паре, играя по девять минут; в плей-офф же при новом тренере он выходил уже на 20 минут и сразу же уехал в «Ванкувер». Почти все игроки той команды провели либо лучшие сезоны в карьере, либо лучшие за долгие годы — и это касается не только упомянутых выше, но и игроков типа Ээро Эло или Александра Панкова, которые моментально пропали с радаров после ухода из Екатеринбурга.

Но всё это оставалось на втором плане — а на первом были «розовые майки», того же цвета пиджаки и «судья по фамилии Гей». Можно сказать, что гадкая проклятая пресса раскрутила вот это вот всё, но на самом деле все эти инфоповоды собирали бешеные просмотры — как ни крути, аудитории это было интересно больше, чем взлёт Александра Торченюка из ВХЛ. Кажется, имидж «тренера с розовыми майками» Разин сменил только сейчас.

Несмотря на свою игровую карьеру, нынешний чемпион попал в редкую для КХЛ категорию людей, которых называют в Америке self-made man. Не так много главных в лиге начинали с детского хоккея, после которого следовали работа в Словакии и два аутсайдера ВХЛ, выглядевших безнадёжно на момент назначения. А ведь у Разина было громкое имя игрока, и мы знаем, что очень многие звёзды 1990-х попадали на скамейку в КХЛ без всякого тренерского опыта либо после коротенького периода в ассистентах. Здесь у тренера преференций не было.

А ведь ещё полтора года между Екатеринбургом и Череповцом Разин фактически был без работы. Период с апреля 2017-го по ноябрь 2018-го вместил в себя сорвавшееся в последний момент назначение в «Ладу», пост тренера-консультанта в Словакии, пять матчей в странноватом «Адмирале», который выписал Разину не полагающийся в таких случаях контракт, а стандартный трудовой договор. Первые полтора года в «Северстали» чуть не закончились увольнением весной 2020-го, когда команда не попала в плей-офф, а параллельно выплыло анонимное «письмо от игроков», написанное неизвестно кем.

И можно было бы сказать, что в «Северстали» Разин уже всё всем доказал — однако, во-первых, вспомните, что писали о «Магнитке» прошлым летом, и поймёте, что не доказал. Во-вторых, свой тренерский почерк Андрей Владимирович разработал ещё в «Автомобилисте» — возможно, менялись психологические аспекты, гибкость тренера, но главное осталось: приверженность атакующему техничному хоккею.

Андрей Разин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Металлург» — это в первую очередь команда, которая играла от скорости, мастерства, предпочитала прессинг откату, а болото на льду устраивала лишь ситуативно. Можно ли было обойтись совсем без болота? Тотальное следование лишь плану «А» уже подвело и «Торпедо», и отказавшуюся от силовых «Северсталь» Козырева. Как говорил Разин в один из своих самых тёмных часов в «Автомобилисте»: «Может, лучше гонять говно и выигрывать, но считаю, что хоккей должен быть зрелищным». Даже период, когда все списали тренера, эту философию не убил.

Но если я скажу, что верил в чемпионство Разина весь сезон, то совру. На дедлайне, когда «Металлург» отказался от Ди и не взял легионера взамен, отказался от Загидулина, оставшись с крайне молодой бригадой вратарей, обменял Дронова на Подскребалина, который в итоге не сыграл в плей-офф ни минуты, всё это казалось очередной авантюрой. Авантюра эта, опять же, была в духе Разина, который тасует вратарей, может сыграть вшестером, когда команда летит в пять-шесть шайб. Впрочем, все вопросы сняты во время чемпионского гола — его сделали три парня, которые играли в той самой «Северстали». Даже упущенные 3:0 в Екатеринбурге, которые заставили меня в итоге поставить на чемпионство Ярославля, не сломили «Металлург».

Помню, предыдущий пресс-атташе «Автомобилиста» как-то публично назвала меня фанатом Разина. Я с этим не согласен — но давно говорил, что Разин — это в первую очередь не эпатаж, а топовое управление командой, в котором я после 2016-го не сомневался. Пожалуй, теперь это должно стать очевидно абсолютно всем: Кубок окончательно задвинул все розовые майки в архив хоккейных мемов.