Спорт 26 апреля: проснутся ли Кучеров и «Тампа», сможет ли Сорокин спасти «Айлендерс», а для «Лейкерс» игра — победи или из плей-офф уходи!

Топ-матчи пятницы: Захарян против «Реала», финал «Зенит-Казань» — «Динамо» и НХЛ с НБА

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

Интрига: проснётся ли «Тампа»?

«Флорида» смогла забрать два матча подряд, хотя во второй встрече «молнии» отыгрались с 0:2. Казалось, что «Тампа» додавит соперника, но суперсейвы Сергея Бобровского спасли «пантер» и отправили команды в овертайм, где более опытная после прошлогоднего успеха «Флорида» взяла нужный результат. В итоге теперь перед «Лайтнинг» открывается крайне неприятная перспектива вылететь уже в первом раунде. Третий матч – лучшее время, чтобы «проснуться».

🏒 2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

Интрига: сможет ли Илья Сорокин спасти «Айлендерс»?

В первых двух матчах «Каролина» уверенно взяла нужный результат, хотя ради второй победы пришлось отыграться с 0:3 и за девять секунд перевернуть ход встречи. В воротах «Айлендерс» обе встречи провёл опытный Семён Варламов – он делал всё, что мог, но этого оказалось недостаточно. Теперь главный тренер «островитян» Патрик Руа решил довериться талантливому Илье Сорокину. Сможет Сорока остановить «Каролину»?

🏀 2:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, первый раунд, третий матч

Интрига: Джоэл Эмбиид уверен, что «Филадельфия» более сильная команда, несмотря на счёт 0-2

«Мы должны были сделать 2-0. Мы хороши. Мы собираемся выиграть эту серию. Мы лучшая команда и будем продолжать бороться», — сказал Джоэл Эмбиид после второго матча. В НБА любят припоминать сказанное — особенно если обещание не было сдержано. Серия переехала в Пенсильванию, значит, у «Филадельфии» будет идеальная возможность сравнять счёт в серии. Иначе как будут потом называть Эмбиида, если «Нью-Йорк Никс» по итогам выйдет в следующий раунд плей-офф?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, первый раунд, третий матч

Интрига: победи или из плей-офф уходи — будет решаться судьба «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс», ведомый главным тренером Дарвином Хэмом, а также звёздными игроками в лице Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, проигрывает в серии действующим чемпионам НБА со счётом 0-2. Все матчи были проиграны на площадке «Денвер Наггетс», однако серия переехала уже в Лос-Анджелес. Если «озёрники» планируют сохранить интригу в серии, то как минимум должны забирать предстоящую игру — в противном случае на фоне психологического давления от 0-3 не исключён счёт 0-4. Именно так хочет Леброн Джеймс завершить выступление в нынешнем сезоне? Отличный повод узнать.

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия) – Линда Носкова (Чехия, 29), Мадрид, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Мирра реванш за Брисбен?

Мирра Андреева успешно стартовала на «тысячнике» в Мадриде, одержав волевую победу над американкой Тэйлор Таунсенд. Теперь во втором круге 16-летняя россиянка сразится с 29-м номером посева Линдой Носковой, которая на три года старше неё. Девушки уже встречались в начале года в Брисбене, и тогда сильнее была чешская теннисистка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Маркета Вондроушова — Шелби Роджерс.

🎾 12:00*: Андрей Рублёв (Россия, 7) – Факундо Багнис (Аргентина, Q), Мадрид, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли Рублёв серию из четырёх поражений?

Андрей Рублёв никак не может выиграть уже 4 матча подряд — с третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Теперь в стартовом матче «Мастерса» в Мадриде россиянин померится силами с квалифаером из Аргентины Факундо Багнисом. Теннисисты ранее встречались однажды — на аналогичном турнире в Риме-2020 сильнее оказался Рублёв. Победитель нового матча пересечётся по сетке Мадрида в третьем круге с кем-то из пары Цзюнчэн Шан — Алехандро Давидович-Фокина.

🏐 19:00: «Ленинградка» — «Динамо» Москва, Суперлига (женщины). Серия за третье место, четвёртый матч

Интрига: москвички в матче от бронзы

«Динамо» не без скандала вытянуло третий матч серии в гостях: по мнению главного тренера «Ленинградки», его команду засудили, а важный мяч на тай-брейке сломал игру. Но то — уже история, а хозяйкам надо срочно брать четвёртый матч, иначе бронза улетает в Москву.

🏐 19:30: «Зенит-Казань» — «Динамо» Москва, Суперлига (Мужчины). Финал, второй матч

Интрига: увеличат ли преимущество в серии хозяева?

На домашней арене хозяева не столкнулись с сопротивлением. Они были лучше во всех компонентах, но особенно бросалась в глаза разница на блоке (11/4) и в атаке — 75-56. Напряжение держалось до середины матча, потом парни Алексея Вербова чуть давили и убегали в отрыв. Фавориты оправдывают свой статус, а «Динамо» наблюдает, как соперник готов поднимать кубок второй раз подряд.

⚽️ 22:00: «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, Примера, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Захарян против «Реала»

В первом круге против мадридцев Иманол Альгуасиль доверил Арсену всего девять минут. Теперь их будет наверняка больше, ведь он стал стартовым игроком. Ему нужно позвонить Фёдору Смолову — бывший одноклубник расскажет, как забивать «Реалу». К тому же «Мадриду» через несколько дней бороться в Лиге чемпионов с «Баварией», и их внимание явно сконцентрировано как раз на этом — после победы над «Барселоной» чемпионство практически гарантировано. Баски должны этим воспользоваться. А то преследующие их в лиге «Бетис» и «Валенсия» уже подпирают.