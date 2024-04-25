Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 26 апреля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: Захарян против «Реала», финал «Зенит-Казань» — «Динамо» и НХЛ с НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 апреля
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 26 апреля: проснутся ли Кучеров и «Тампа», сможет ли Сорокин спасти «Айлендерс», а для «Лейкерс» игра — победи или из плей-офф уходи!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проснётся ли «Тампа»?

«Флорида» смогла забрать два матча подряд, хотя во второй встрече «молнии» отыгрались с 0:2. Казалось, что «Тампа» додавит соперника, но суперсейвы Сергея Бобровского спасли «пантер» и отправили команды в овертайм, где более опытная после прошлогоднего успеха «Флорида» взяла нужный результат. В итоге теперь перед «Лайтнинг» открывается крайне неприятная перспектива вылететь уже в первом раунде. Третий матч – лучшее время, чтобы «проснуться».

Во втором матче Бобровский сделал одно из лучших спасений в истории НХЛ:
«Сейв столетия!» Бобровский сотворил нечто, во что трудно поверить
Видео
«Сейв столетия!» Бобровский сотворил нечто, во что трудно поверить

🏒 2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Илья Сорокин спасти «Айлендерс»?

В первых двух матчах «Каролина» уверенно взяла нужный результат, хотя ради второй победы пришлось отыграться с 0:3 и за девять секунд перевернуть ход встречи. В воротах «Айлендерс» обе встречи провёл опытный Семён Варламов – он делал всё, что мог, но этого оказалось недостаточно. Теперь главный тренер «островитян» Патрик Руа решил довериться талантливому Илье Сорокину. Сможет Сорока остановить «Каролину»?

Второй матч оказался совершенно безумным:
«Каролина» — полное безумие! Перевернули матч плей-офф НХЛ за 9 секунд, отыгравшись с 0:3
«Каролина» — полное безумие! Перевернули матч плей-офф НХЛ за 9 секунд, отыгравшись с 0:3

🏀 2:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, первый раунд, третий матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Джоэл Эмбиид уверен, что «Филадельфия» более сильная команда, несмотря на счёт 0-2

«Мы должны были сделать 2-0. Мы хороши. Мы собираемся выиграть эту серию. Мы лучшая команда и будем продолжать бороться», — сказал Джоэл Эмбиид после второго матча. В НБА любят припоминать сказанное — особенно если обещание не было сдержано. Серия переехала в Пенсильванию, значит, у «Филадельфии» будет идеальная возможность сравнять счёт в серии. Иначе как будут потом называть Эмбиида, если «Нью-Йорк Никс» по итогам выйдет в следующий раунд плей-офф?

Во Франции продолжают обсуждать Эмбиида:
Французы всё никак не угомонятся! На уме только Эмбиид, отказавшийся за них играть
Французы всё никак не угомонятся! На уме только Эмбиид, отказавшийся за них играть

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, первый раунд, третий матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: победи или из плей-офф уходи — будет решаться судьба «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс», ведомый главным тренером Дарвином Хэмом, а также звёздными игроками в лице Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, проигрывает в серии действующим чемпионам НБА со счётом 0-2. Все матчи были проиграны на площадке «Денвер Наггетс», однако серия переехала уже в Лос-Анджелес. Если «озёрники» планируют сохранить интригу в серии, то как минимум должны забирать предстоящую игру — в противном случае на фоне психологического давления от 0-3 не исключён счёт 0-4. Именно так хочет Леброн Джеймс завершить выступление в нынешнем сезоне? Отличный повод узнать.

Что не так с братьями Николы Йокича?
Удар болельщика, агрессия и громкие скандалы. Братья Йокича портят репутацию чемпиона НБА
Видео
Удар болельщика, агрессия и громкие скандалы. Братья Йокича портят репутацию чемпиона НБА

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия) – Линда Носкова (Чехия, 29), Мадрид, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (ж). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Интрига: возьмёт ли Мирра реванш за Брисбен?

Мирра Андреева успешно стартовала на «тысячнике» в Мадриде, одержав волевую победу над американкой Тэйлор Таунсенд. Теперь во втором круге 16-летняя россиянка сразится с 29-м номером посева Линдой Носковой, которая на три года старше неё. Девушки уже встречались в начале года в Брисбене, и тогда сильнее была чешская теннисистка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Маркета Вондроушова — Шелби Роджерс.

Мирра успешно стартовала в Мадриде:
Шикарный камбэк Андреевой в битве с американкой в Мадриде! Две другие россиянки выбыли
Шикарный камбэк Андреевой в битве с американкой в Мадриде! Две другие россиянки выбыли

🎾 12:00*: Андрей Рублёв (Россия, 7) – Факундо Багнис (Аргентина, Q), Мадрид, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 12:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Факундо Багнис
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис

Интрига: прервёт ли Рублёв серию из четырёх поражений?

Андрей Рублёв никак не может выиграть уже 4 матча подряд — с третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Теперь в стартовом матче «Мастерса» в Мадриде россиянин померится силами с квалифаером из Аргентины Факундо Багнисом. Теннисисты ранее встречались однажды — на аналогичном турнире в Риме-2020 сильнее оказался Рублёв. Победитель нового матча пересечётся по сетке Мадрида в третьем круге с кем-то из пары Цзюнчэн Шан — Алехандро Давидович-Фокина.

Россиянин никак не выйдет из чёрной полосы:
Рублёв проиграл четвёртый матч подряд! Андрей снова нервничал, матерился и бил ракетку
Рублёв проиграл четвёртый матч подряд! Андрей снова нервничал, матерился и бил ракетку

🏐 19:00: «Ленинградка» — «Динамо» Москва, Суперлига (женщины). Серия за третье место, четвёртый матч

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 4-й матч
26 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: москвички в матче от бронзы

«Динамо» не без скандала вытянуло третий матч серии в гостях: по мнению главного тренера «Ленинградки», его команду засудили, а важный мяч на тай-брейке сломал игру. Но то — уже история, а хозяйкам надо срочно брать четвёртый матч, иначе бронза улетает в Москву.

Что произошло?
Тренер «Ленинградки» жёстко прошёлся по «Динамо» после поражения в 3-м матче за бронзу

🏐 19:30: «Зенит-Казань» — «Динамо» Москва, Суперлига (Мужчины). Финал, второй матч

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Финал. 2-й матч
26 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увеличат ли преимущество в серии хозяева?

На домашней арене хозяева не столкнулись с сопротивлением. Они были лучше во всех компонентах, но особенно бросалась в глаза разница на блоке (11/4) и в атаке — 75-56. Напряжение держалось до середины матча, потом парни Алексея Вербова чуть давили и убегали в отрыв. Фавориты оправдывают свой статус, а «Динамо» наблюдает, как соперник готов поднимать кубок второй раз подряд.

Это оказалось слишком просто для Казани:
«Следующая игра будет сложнее». «Зенит-Казань» разгромил «Динамо» в первом матче финала
«Следующая игра будет сложнее». «Зенит-Казань» разгромил «Динамо» в первом матче финала

⚽️ 22:00: «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, Примера, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 33-й тур
26 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Захарян против «Реала»

В первом круге против мадридцев Иманол Альгуасиль доверил Арсену всего девять минут. Теперь их будет наверняка больше, ведь он стал стартовым игроком. Ему нужно позвонить Фёдору Смолову — бывший одноклубник расскажет, как забивать «Реалу». К тому же «Мадриду» через несколько дней бороться в Лиге чемпионов с «Баварией», и их внимание явно сконцентрировано как раз на этом — после победы над «Барселоной» чемпионство практически гарантировано. Баски должны этим воспользоваться. А то преследующие их в лиге «Бетис» и «Валенсия» уже подпирают.

Как на выходных проявили себя россияне:
Кузяев всё ближе к вылету, а Захарян — дальше от ЛЧ. Как прошёл уикенд россиян за границей
Кузяев всё ближе к вылету, а Захарян — дальше от ЛЧ. Как прошёл уикенд россиян за границей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android