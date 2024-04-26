Петербург снова с трофеем! Как «СКА-1946» взял Кубок Харламова

Переезд в Ледовый

Пожалуй, самое яркое событие всего плей-офф МХЛ – внезапный переезд «сорок шестых» в большой Ледовый дворец. Обычно армейская молодёжка играет в «Хоккейном городе». Уютном и суперсовременном, но всё же очень компактном – с трибунами всего на три тысячи зрителей.

В Ледовый переехали во втором раунде – до финала здесь провели серии со «Спартаком» и «Белыми Медведями». И постепенно нарастили посещаемость до уровня, которому позавидуют многие команды КХЛ. На третий и четвёртый матчи финала поддержать «СКА-1946» пришли более восьми тысяч болельщиков. Они обеспечили петербургской молодёжке огненную поддержку и помогли взять две домашние победы подряд.

На таком фоне ярославские матчи финала, которые «Локо» проводил в маленьком МФСК «Локомотив», совершенно потерялись.

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) Фото: Василий Нуждин, photo.khl.ru

Помощь из «Академии СКА-Юниор»

СКА долгое время оставался единственным клубом, у которого были сразу две команды в МХЛ. Недавно такую же практику внедрили в «Академии Михайлова», но армейцы всё равно на шаг впереди – перед началом нынешнего сезона они перевезли команду «Академия СКА-Юниор» в Красногорск – поближе к школе «Красная Машина Юниор», которая скоро будет готова подпитывать клубную систему сильными выпускниками.

Ход сработал даже раньше, чем ожидалось. Сразу пять игроков с опытом игры за «Академию СКА-Юниор» помогали «СКА-1946» биться за трофей. Особенно выделяется здесь Никита Сураев. 18-летний вундеркинд стал лучшим бомбардиром «Академии СКА-Юниор» в регулярке, а после переезда в Петербург забил первый гол «сорок шестых» в плей-офф и стал важным игроком в новой команде.

Единая система игры

В СКА стараются делать так, чтобы молодёжные команды играли в том же стиле, что и основа. «Сорок шестые», как и взрослый СКА, стремятся играть с шайбой, проводить скоростные атаки и доминировать на площадке. По количеству голов в регулярке «СКА-1946» немного уступил лишь «Локо» — на счету армейцев 234 шайбы, а у ярославцев – 248. Остальные команды МХЛ играют гораздо менее результативно.

«Сорок шестые» не отошли от ставки на атаку даже в плей-офф – в решающих матчах уже они заметно оторвались от «Локо», который стал вторым по результативности.

«СКА-1946» взял Кубок Харламова Фото: 1946.ska.ru

Менеджерские решения

А вы вообще помните, что Герман Титов в начале этого сезона руководил совсем другой командой системы СКА? Той самой «Академией СКА-Юниор». Уже по ходу плей-офф руководство петербургского клуба не постеснялось усилить штаб «сорок шестых» опытнейшим специалистом. При этом Павел Канарский, под началом которого армейцы стартовали в матчах на выбывание, остался в команде – в качестве старшего тренера.

Можно вспомнить, что и Канарский чуть раньше сменил Александра Титова, с которым «сорок шестые» неудачно стартовали в сезоне. Победителей не судят, тем более подбор состава, трансферная политика, кадровые решения – это всё чисто менеджерские победы, так что Роман Ротенберг, который, как известно, собирал эту команду, может быть удовлетворён.

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Руководство СКА смело шло на рискованные решения, и они практически всегда оказывались верными. Правда, риск был всё-таки управляемым – ведь тренеры приходили не со стороны, а из клубной системы.

Взаимозаменяемость игроков

Не секрет, что молодёжные команды часто зависят от своих лидеров – и в моральном плане, и в игровом. Однако в «СКА-1946» удалось создать просто впечатляющую взаимозаменяемость. По ходу четвёртого матча финала армейцы потеряли из-за травмы Ивана Демидова – лучшего снайпера и бомбардира плей-офф. Однако серьёзнейшая потеря не стала ударом, а, наоборот, ещё больше разозлила петербуржцев. Даже без Демидова «сорок шестые» разгромили «Локо» 5:0 в ключевом матче всей серии.

В итоге Демидов выбыл до конца серии, но это не помешало «СКА-1946» дожать ярославцев, хотя те получили усиление из главной команды в лице Дмитрия Симашева и Даниила Бута.