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Тампа-Бэй – Флорида — 3:5, обзор матча, видео, голы, третий первого раунда плей-офф НХЛ, 26 апреля 2024 года, Кучеров

Канадский снайпер «Флориды» сравнялся с Буре! А «Тампа» продолжает тонуть
Максим Макаров
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«Пантеры» выиграли третий матч подряд и находится в шаге от выхода во второй раунд плей-офф НХЛ.

Серия «Флориды» и «Тампы» пока что получается на загляденье. Команды неистово сражаются друг с другом, а могло ли быть по-другому в дерби? Выдающийся сейв Сергея Бобровского в прошлом матче разлетелся по всему миру и вполне может претендовать на лучшее спасение сезона.

Но в таких матчах редко обходится без потерь, не избежала этой участи «Флорида», потерявшая Сэма Беннетта. А вот у «Тампы» в строй вернулся Таннер Жанно.

В первом периоде «молнии» раз за разом получали возможность поиграть в большинстве, однако оборона «пантер» образцово перекрывала все свободные зоны, не давая творить Никите Кучерову. А к середине периода счёт был открыт «Флоридой» — Ткачук получил передачу из-за ворот и не оставил шансов Василевскому.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

С третьего большинства «Тампа» забросила-таки свою шайбу, но радость продлилась недолго: судьи отменили гол из-за офсайда. И в этот момент хозяева будто приняли дозу озверина, что перенеслось на второй период.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Лунделль, Вераге) – 10:39 (5x5)     1:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 20:44 (5x5)     2:1 Мотт (Жанно) – 22:56 (5x5)     2:2 Райнхарт (Тарасенко, Монтур) – 29:58 (5x5)     2:3 Монтур (Лоренц, Окпосо) – 36:30 (5x5)     2:4 Лоренц (Казинс, Форслинг) – 49:41 (5x5)     3:4 Пол (Дюклер, Чернак) – 54:50 (5x5)     3:5 Ткачук (Вераге, Форслинг) – 59:28 (en)    

Выйдя из раздевалки «Тампа» полетела вперёд и на первой минуте сравняла счёт после удачной игры Стэмкоса на пятаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А ещё через две минуты Мотт вывел хозяев вперёд. Преимущество неумолимо росло, но после того, как «Флорида» в одной из первых атак сразу же забила, всё у хозяев рассыпалось. А шайбу организовали Тарасенко и Райнхарт: россиянин отдал роскошную передачу не глядя, а канадец отлично бросил с кистей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Монтур под занавес периода огорчил Василевского ещё раз, и команды ушли на перерыв при той же разнице в счёте.

Добрую половину периода «Флорида» перекрывала воздух сопернику и даже сумела забить в этом отрезке. А могла бы это сделать и не раз, если бы не Василевский. Ник Пол одну шайбу отыграл, но на что-то бо́льшее хозяев не хватило, а в самой концовке пропустили ещё и в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Флорида» одерживает третью победу над «Тампой», ставя её на грань вылета. А Сэм Райнхарт повторил рекорд Павла Буре по голам в одном сезоне в истории франшизы, если считать регулярку и плей-офф. Владимир Тарасенко провёл 100-й матч в карьере в плей-офф, став четвёртым действующим российским игроком, которому покорилась данная отметка.

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