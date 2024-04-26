Канадский снайпер «Флориды» сравнялся с Буре! А «Тампа» продолжает тонуть

«Пантеры» выиграли третий матч подряд и находится в шаге от выхода во второй раунд плей-офф НХЛ.

Серия «Флориды» и «Тампы» пока что получается на загляденье. Команды неистово сражаются друг с другом, а могло ли быть по-другому в дерби? Выдающийся сейв Сергея Бобровского в прошлом матче разлетелся по всему миру и вполне может претендовать на лучшее спасение сезона.

Но в таких матчах редко обходится без потерь, не избежала этой участи «Флорида», потерявшая Сэма Беннетта. А вот у «Тампы» в строй вернулся Таннер Жанно.

В первом периоде «молнии» раз за разом получали возможность поиграть в большинстве, однако оборона «пантер» образцово перекрывала все свободные зоны, не давая творить Никите Кучерову. А к середине периода счёт был открыт «Флоридой» — Ткачук получил передачу из-за ворот и не оставил шансов Василевскому.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

С третьего большинства «Тампа» забросила-таки свою шайбу, но радость продлилась недолго: судьи отменили гол из-за офсайда. И в этот момент хозяева будто приняли дозу озверина, что перенеслось на второй период.

Выйдя из раздевалки «Тампа» полетела вперёд и на первой минуте сравняла счёт после удачной игры Стэмкоса на пятаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А ещё через две минуты Мотт вывел хозяев вперёд. Преимущество неумолимо росло, но после того, как «Флорида» в одной из первых атак сразу же забила, всё у хозяев рассыпалось. А шайбу организовали Тарасенко и Райнхарт: россиянин отдал роскошную передачу не глядя, а канадец отлично бросил с кистей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Монтур под занавес периода огорчил Василевского ещё раз, и команды ушли на перерыв при той же разнице в счёте.

Добрую половину периода «Флорида» перекрывала воздух сопернику и даже сумела забить в этом отрезке. А могла бы это сделать и не раз, если бы не Василевский. Ник Пол одну шайбу отыграл, но на что-то бо́льшее хозяев не хватило, а в самой концовке пропустили ещё и в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Флорида» одерживает третью победу над «Тампой», ставя её на грань вылета. А Сэм Райнхарт повторил рекорд Павла Буре по голам в одном сезоне в истории франшизы, если считать регулярку и плей-офф. Владимир Тарасенко провёл 100-й матч в карьере в плей-офф, став четвёртым действующим российским игроком, которому покорилась данная отметка.