Грусть дня в НХЛ. Русский вратарь одиноко уселся в проходе после замены

Патрик Руа сравнил Илью Сорокина с Феррари, но после трёх пропущенных шайб загнал его «в гараж». «Айлендерс» на грани вылета из плей-офф.

«В первых двух матчах у нас был Кадиллак, а сегодня мы выбираем Феррари», — так главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал решение заменить Семёна Варламова на Илью Сорокина. Он вспомнил, что так же когда-то Франсуа Аллер говорил о нём и его партнёре по «Монреалю» Брайане Хэйуорде.

Не то чтобы Кадиллак был чем-то плох. К Семёну Варламову по первым матчам первого раунда плей-офф НХЛ – 2024 претензий не было – он свою работу выполнял, и не его вина, что атака сбоит, а в критические моменты, когда «Каролина» наваливается на ворота, полевые не могут даже вывести шайбу из зоны.

При счёте 2-0 в пользу «Каролины» на третий – и первый домашний – матч серии Руа пересел на Феррари, но не доехал на ней даже до середины второго периода. Сорокин пропустил три шайбы после 14 бросков – две в первом периоде, ещё одну во втором, вскоре после того, как «Айлендерс» сумели размочить счёт, и на этом игра для него была закончена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Грусть дня – русский вратарь отправился не на скамейку запасных, а одиноко встал в проходе в потрибунные помещения, понурив голову. Чуть позже ему принесли стул, откуда он печально досматривал период.

Сорокин – такой большой талант и такой работяга. Он бьётся за «Айлендерс» изо всех сил, уже затаскивал их в плей-офф едва ли не в одиночку, а сейчас наверняка чувствует на своих плечах всю тяжесть мира – хотя проблемы «Айлендерс» далеко не в нём.

«Жалко Сорокина. Он так и стоит в полной экипировке в проходе с тех пор, как его заменили», — грустят в соцсетях подкаста The Cam&Strick.

«Феррари сломалась сразу на стартовой линии, её вернули обратно в гараж, и теперь их сезон на грани», — мрачно заключил New York Post.

«Сорокину больше всех нужно это лето, чтобы собраться и перегруппироваться. Это было заметно с самого начала, и по ходу сезона его уверенность была полностью подорвана. Сегодня было очень тяжело смотреть, что с ним происходит», — написал журналист Роб Тауб.

«Невозможно не сочувствовать Сорокину. Парень отдаёт всего себя, никогда не показывает эмоции, не критикует партнёров, всегда сосредоточен на том, чтобы помочь команде победить. Нет сомнений, что он разочарован тем, чем обернулся сегодняшний матч. Это тяжёлый год, и не он один тому причина», — считает автор сайта НХЛ Стефен Рознер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Варламов, выйдя на замену, не пропустил ни одного гола, но «Айлендерс» это не помогло – 2:3 в матче, 0-3 в серии. «Мы выигрываем и проигрываем как команда. Иногда мы вносим изменения, потому что я как тренер чувствую, что надо как-то изменить ход матча, вернуть себе инициативу. Больше я ничего не скажу на этот счёт», — сказал Руа после игры.