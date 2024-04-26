0-4 в финале — не повод для паники. «Локомотиву» не нужна революция

Восемь голосов из восьми, которые были отданы за «Локомотив» в качестве чемпиона КХЛ — невероятный коллективный прокол хоккейного отдела «Чемпионата». Впрочем, такое единогласие родилось не на пустом месте: слишком уж впечатляюще ярославская команда провела три раунда. Для многих эта монструозность и после гостевых 0-2 не пропала. Хотя ни одна команда в финале с такого счёта не отыгрывалась, в опросе «Чемпионата» перед третьим матчем 48% болельщиков всё равно поставили на то, что «Локомотив» станет чемпионом — и вряд ли все они были из Ярославля.

В результате «Локомотив» не только проиграл 0-4, но и поставил впечатляющий антирекорд, который вряд ли будет побит в ближайшее время: за четыре матча команда забила лишь три раза (ещё два гола были отменены). Вполне возможно, так на ярославцев повлияла травма Максима Шалунова в первом матче: из-за неё Игорь Никитин вынужденно раздёргал сыгранные сочетания. Глубина состава, которая у Ярославля и так не была выдающейся, после этого резко пострадала, и новые связки в нижних звеньях не сыграли.

И хотя в запасе у Никитина было мало опций, тренер придерживал Ярослава Лихачёва и на пресс-конференции родил чуть ли не главный мем этого финала со «ставкой на зеро». Когда «Локомотив» припёрло, тренер всё-таки двинул свои фишки на «зеро»: уже в третьем матче сочетание с Ярославом было чуть ли не самым активным у «Локо», а в четвёртом Лихачёв забил единственный гол. Теперь можно задаваться вопросом: а был ли уж так не готов Ярослав получать больше игрового времени чуть раньше?

Для Никитина это третий проигранный финал из четырёх, и можно заметить интересный паттерн. В 2018-м ЦСКА проиграл решающий матч всухую (0:1), в 2021-м в серии с «Авангардом» забил 0 шайб в двух играх после того, как счёт стал 2-2. Здесь сухого матча не было, но антирекорд выше это компенсирует. Спустя 36 часов после окончания сезона легко показывать себя пророком, но, когда «Локомотив» после первого гола очень быстро стал играть на удержание минимального счёта, сразу же подумалось, что ничего хорошего из этого не выйдет. Конечно, в таком «низовом» финале и одной шайбы хватало для победы, однако 50 минут удерживать счёт в хоккее — бесполезно и самоубийственно.

Игорь Никитин Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Андрей Разин в этом плане проявил куда бóльшую тактическую гибкость, хотя он обладал даже более молодым составом и для него это был первый финал. «Металлург» был по ходу этого финала очень разным — как в защите, так и в атаке, «Локомотив» же в чужой зоне предъявлял в основном фирменный навал. Несмотря на то что он выглядел яростным и уничтожающим, бóльшую часть времени казалось, что защитники «Магнитки» хорошо читают ходы, которые делает «Локо» в чужой зоне, и понимают, куда сейчас пойдёт пас и откуда будет нанесён бросок. «Локомотив» в решающий момент оказался слишком домгатичен.

Уже через неделю начинается межсезонье, в которое «Локомотиву» надо будет крупно поработать. Бóльшая часть этого состава остаётся в Ярославле: по данным «Спорт-экспресса», 18 игроков «Локомотива» прямо сейчас занимают под потолком 600 млн рублей. На рынок у Ярославля выходит не так много хоккеистов: выпавший из заявки Бочаров, легионер Гернат, которого клуб уже хочет продлить, ветераны Андронов и Аверин, не совсем оправдавший ожидания в Ярославле Шалунов и два ОСА Полунин и Тесанов. На 300 оставшихся миллионов можно найти дублёра Исаева и всё-таки усилить глубину.

После введения потолка зарплат главным трансферным лозунгом «Локомотива» было «из ЦСКА? Айда к нам!». Ещё до прихода Никитина в клуб на электричку ярославского направления сели Марченко и Шалунов, а уже потом к ним добавился Андронов. Контракты «Локо», который мог переплачивать НСА благодаря качественной школе, выписывал щедрые — а вот соотношение «цена/качество» было уже не столь хорошим. Сейчас Ярославль, если верить слухам, якобы целится ещё на одного чемпиона никитинской поры в лице Михаила Григоренко. До этого «Локомотив» ставил и на лидеров чемпионского «Ак Барса», в один год в Ярославле играли Атте Охтамаа и Антон Ландер. Все эти шаги нельзя назвать нелогичными — но они выглядят попыткой чисто механически перенести чужие рецепты успеха.

Первый финал за 15 лет — это уже успех, но перед введением потолка именно «Локомотив» с его конвейером талантов казался главным бенефициаром. То, что финал всё-таки достигнут — это не манна небесная, а вполне естественный ход событий. Теперь от менеджмента Ярославля нужны логичные шаги, чтобы закрепить этот успех и не вляпаться в историю прошлых лет. Мы уже писали это в бессчётном числе старых статей про «Локо», но не мешает повторить: даже после ранних вылетов в 2017-м и 2021-м казалось, что команда находится буквально в полушаге от чемпионства, но через полгода всё разваливалось после отставки тренера.

Отставка Игорю Никитину несомненно не грозит, и никакой необходимости в ней нет. Но играющей в таком стиле команде нужно одно звено с реально мастеровитыми игроками, которым бы в чужой зоне было бы позволено играть так, как они хотят и умеют. В ЦСКА-2019 таким было сочетание Капризов — Вей — Григоренко, у «Ак Барса» годом ранее Азеведо — Ландер — Секач. В этом «Локомотиве», несмотря на бомбардирские подвиги Каюмова и Берёзкина, такого доминирующего звена не было. Сейчас, вполне возможно, его будут собирать как раз вокруг Григоренко и/или легионеров, которых у «Локомотива» в атаке не было два сезона.

Игорь Никитин и Игорь Григоренко в ЦСКА Фото: РИА Новости

Главный шаг, который «Локомотив» сделал в этом году — несомненно, психология. В прошлом году казалось, что Ярославль может застрять в категории «вечно перспективных» надолго, но игроки выросли из ментальности коротких штанишек. Да, тактически финал был проигран, но это не значит, что «Локо» надо рубить сплеча, что-то рушить и пытаться слизать чужие победные рецепты. Победный путь у каждого свой, и этим летом «Локомотив» всё-таки должен найти дорогу к нему.