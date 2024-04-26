«Будем приближаться к стандартам КХЛ. Движемся в правильном направлении». Итоги сезона МХЛ

25 апреля завершился сезон МХЛ — в финале Кубка Харламова победу одержал «СКА-1946», за пять матчей обыгравший ярославский «Локо». Вскоре после финальной сирены и вручения трофея победителям с корреспондентом «Чемпионата» пообщался руководитель лиги, он же вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов.

В эксклюзивном интервью функционер подвёл итоги сезона МХЛ, анонсировал нововведения в лиге, а также прокомментировал исход финала Кубка Гагарина.

«Сезон МХЛ удался»

— Как оцените завершившийся сезон МХЛ?

— Сезон удался, говорю это с уверенностью. Наша схема с дивизионами, которая действует уже второй год, подтверждает свою состоятельность. Стало больше интриги, уровень лиги поднялся. Те команды, которые шли в аутсайдерах, поднимаются за счёт этого стимула, тех локальных задач, которые можно поставить в этой схеме розыгрыша. «Кузнецкие Медведи» и «Атлант» несколько лет подряд не попадали в плей-офф, а в этом году им удалось это сделать. Команды прошли туда из Серебряного дивизиона. Считаю, что МХЛ движется в правильном направлении.

У лиги повысилась зрелищность. Как минимум это выражается в количестве болельщиков. В этом году посещаемость лиги повысилась на 13% — матчи посетили более 100 тысяч человек. Те же «Сибирские Снайперы» два дня ставили рекорды — более 9000 зрителей приходили на матчи плей-ин. Также очень приятно было наблюдать аншлаги на матчах в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

В этом году мы впервые развели плей-офф КХЛ и МХЛ, это тоже дало свои плоды. Большое спасибо вам, журналистам, что уделяете этому внимание. Но, по крайней мере, мы создали условия, чтобы можно было уделять внимание. КХЛ всё равно забирала на себя бóльшую часть взоров, однако наша лига сработала очень профессионально. Ввели новшество — полуфиналы Кубка Харламова теперь проводятся до четырёх побед в серии. Увидели отличную серию «Локо» и «Чайки» — железнодорожники смогли добыть путёвку в финал только в овертайме шестого матча.

Мы пойдём дальше и будем приближаться к стандартам КХЛ. Со следующего сезона финальные серии будут проходить без буллитов, с бесконечными овертаймами. Чтобы ребята понимали, что их ждёт на следующей ступеньке и готовились к этому. Думаю, сезон получился ярким и запоминающимся. Он всё-таки был 15-м, юбилейным. Закончили его на хорошей ноте.

— Удивило решение признать самым ценным игроком Кубка Харламова не Ивана Демидова.

— Конечно, Демидов был в претендентах. Владислав Романов, получивший приз MVP, попросил позвать Ивана, однако на арене не было для этого микрофона, чтобы он мог высказаться. Но у нас будет церемония закрытия сезона — уверен, Владислав сможет высказаться там и попросит разделить приз MVP.

Что касается выбора — у кого-то он может вызвать вопросы. Иван получил травму и пропустил два матча. Он настоящий лидер, который тащил за собой команду. В тот момент, когда он получил повреждение, Романов взял лидерские функции на себя. В важных матчах — в Санкт-Петербурге при счёте 2-1 и в решающей игре, когда «Локо» мог вернуться в серию — он показал себя настоящим лидером. Мы посчитали, что ему стоит отдать приз самому ценному игроку плей-офф. Иван Демидов будет номинирован на звание самого ценного игрока чемпионата МХЛ. Победителя мы узнаем 30 апреля на церемонии закрытия сезона.

— Готов ли Иван ко взрослому хоккею?

— В его годы многие игроки выступали в КХЛ. Здесь вопрос к руководству СКА. Те задатки, что мы видим в молодёжке — его мастерство, спортивная наглость, характер — позволяют сказать, что он может проявить себя в Континентальной хоккейной лиге. Всё зависит от него. Конечно, многое зависит и от доверия. Посмотрим, как его будут использовать в дальнейшем.

«Бут и Симашев могли помочь «Локо», но сделать результат сразу очень сложно»

— Вы сказали про увеличение интриги, но за последние три года «СКА-1946» дважды взял кубок и ещё один раз дошёл до полуфинала. Нет опасений, что может возникнуть гегемония петербуржцев?

— В этом году получилось так, что СКА закончил сезон в Кубке Гагарина и Кубке Петрова чуть раньше, благодаря чему отпустил в молодёжку ребят постарше и поопытнее некоторых игроков «Локо». Но эти опытные ребята не виноваты, что в свои молодые годы они могут выступать в КХЛ и ВХЛ. Наоборот, они молодцы — заработали такое право, проявили мастерство.

На сегодняшний день не вижу целесообразности запрещать игрокам, которые подходят по возрасту, по каким-либо причинам играть в МХЛ в случае вылета их команд из взрослых лиг. Сегодня мы видели, что Бут и Симашев присоединились к «Локо» только к пятому матчу. Эти ребята при определённых условиях могли бы играть за молодёжку и раньше. Неизвестно, каким тогда был бы результат.

Если говорить о командах, которые не зависят от клубов КХЛ, то здесь однозначно неравные условия. Но лига изначально и делалась для команд из систем клубов КХЛ. Здесь такой регламент, такие правила. Думаю, смотря на этих ребят, другие будут подтягиваться. Для этого мы и ввели дивизионы, чтобы команды могли попасть в плей-офф через плей-ин. Даже команда из Серебряного дивизиона может завоевать кубок. Всё зависит от тренерского штаба, ребят, руководства.

— Говоря о Буте и Симашеве — ребята проиграли два финала за два дня. Насколько тяжело им может быть психологически пройти через такое?

— Уверен, им тяжело. Ещё вчера они были в той раздевалке, где преобладали не очень хорошие эмоции, а уже сегодня с этими негативными оставшимися эмоциями оказались здесь. Быстро влиться в такую игру тоже не так просто. Поймать этот темп, понять требования, которые у тренеров наверняка различаются… Как говорится — один в поле не воин. Да и двое не воины. Могли помочь, но сразу сделать результат очень сложно.

Дмитрий Симашев Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Все ждали другого от финала Кубка Гагарина»

— Насколько удивил результат финала Кубка Гагарина?

— Очень удивил. Думаю, не только меня. Все ждали немного другого. Если посмотрим на матчи, то не увидим разгромных счетов — всё решала одна шайба. Были овертаймы, кому-то не повезло. Не стал бы делать выводы, просто поздравлю «Магнитку». Для Ярославля это первый финал за 15 лет. Тогда, в 2009 году, я ещё сам в «Локомотиве» играл. Сейчас в нынешней должности дождался финала бывшей команды. Болельщики не должны отвернуться от команды, нужно продолжать поддерживать её. Сезоны бывают разные.

— Такой исход плей-офф — результат нововведений в последние годы?

— Все факторы вместе — и потолок зарплат, и перекрёстный плей-офф — внесли разнообразие в лигу. Всё было продумано и проработано. В этом году мы увидели результат.