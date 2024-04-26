Как был собран новый чемпион КХЛ? Полная история уникального обладателя Кубка Гагарина

«Металлург» сезона-2023/2024 стал самой молодой командой, выигрывавшей Кубок Гагарина. Средний возраст команды в плей-офф составил 26 лет 34 дня. Прежнее достижение было установлено чемпионским ЦСКА в 2019 году (26 лет 236 дней), когда команда Игоря Никитина добилась победы со счётом 4-0 в серии с «Авангардом».

Теперь же Никитин вновь оказался причастен к установлению рекорда в этой номинации, только теперь уже в качестве главного тренера финалиста КХЛ. Именно его «Локомотив» в решающей серии нынешнего сезона потерпел сухое поражение от новоиспечённого чемпиона.

Как была собрана магнитогорская команда, установившая новый рекорд КХЛ? Вспоминаем историю появления в ней каждого хоккеиста, причастного к завоеванию Кубка Гагарина – 2024. В список вошли все полевые игроки, сыгравшие хотя бы один матч в чемпионском плей-офф КХЛ, а также все голкиперы, находившиеся в официальной заявке. В общей сложности набралось 28 человек – 3 вратаря и 25 полевых хоккеистов.

Вратари

Илья Набоков (21 год), 23 матча в плей-офф, поднят из команды МХЛ

В прошлое межсезонье «Магнитка» изменилась радикальным образом. Андрей Разин сменил Илью Воробьёва на посту главного тренера, а вместе с этим на 100% была обновлена вратарская линия клуба: Эдди Паскуале отправился в «Барыс», а Василий Кошечкин завершил игровую карьеру. На тот момент 20-летний Набоков был поднят из команды МХЛ на постоянной основе.

Молодой вратарь должен был становиться вторым номером в Магнитогорске, а роль первого была доверена Артёму Загидулину. Но в ходе регулярного чемпионата Набоков вчистую выиграл конкуренцию и в итоге стал самым ценным игроком плей-офф, тогда как Загидулин завершил сезон в Нижнекамске.

Александр Смолин (20 лет), 1 матч в плей-офф, поднят из команды МХЛ

Ещё более молодой голкипер дебютировал в КХЛ в нынешнем сезоне, приняв участие в четырёх матчах. Смолин был впервые поднят из молодёжной команды в начале 2024 года. К тому времени Загидулина в «Магнитке» уже не было, а Александр Судницин постепенно переходил на тренерскую работу.

Изначально Смолин стал третьим номером «Металлурга» на этом этапе сезона, однако в плей-офф Александр оказался переведён на роль бэкапа Набокова. В Кубке Гагарина даже сыграл один матч, выйдя на замену в шестой встрече полуфинальной серии плей-офф с «Автомобилистом».

Никита Подскребалин (25 лет), резервный голкипер, выменян из «Трактора» в декабре 2023 года

25-летний голкипер начинал нынешний сезон в системе «Трактора». За челябинский клуб провёл восемь матчей в КХЛ, а в дедлайн стал разменной монетой. Под самый занавес окна переходов чёрно-белые выменяли из «Магнитки» защитника Григория Дронова, отдав Подскребалина. В «Металлург» Никита перешёл на роль второго номера и исполнял её до концовки регулярного чемпионата.

Незадолго до плей-офф Подскребалин получил травму и выбыл из строя. Запасным вратарём стал Смолин, а когда Никита восстановился от повреждения, тренерский штаб Разина принял решение ничего не менять в новом распределении игровых ролей. Набоков был железобетонным первым номером, Смолин находился на скамейке, Подскребалин исполнял роль резервного (не путать с запасным) голкипера.

Защитники

Валерий Орехов (23 года), 23 матча в плей-офф, оффершит «Барысу» в мае 2022 года

«Металлург» является одним из немногочисленных клубов КХЛ, который при осуществлении своей селекционной деятельности делает ставку на максимально активное использование такого трансферного приёма, как оффершит. Что это такое в переводе на русский язык?

Оффершит – это контрактное предложение игроку, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента. За переход такого хоккеиста выплачивается рассчитанная по специальной формуле компенсация его прежнему клубу, если тот принимает решение не повторять поступившее предложение.

Именно так два года назад произошло с «Барысом» и защитником Ореховым. Игрок национальной команды Казахстана подписал с магнитогорским клубом двухлетний контракт после того, как «Барыс» не стал повторять предложение хоккеисту, который находился в статусе ограниченно свободного агента.

Робин Пресс (29 лет), 23 матча в плей-офф, перешёл в 2023 году на правах НСА из «Северстали»

В свою очередь, шведский защитник Пресс в прошлое межсезонье был подписан уральским клубом по куда более стандартной схеме. После истечения контракта с «Северсталью» достигший необходимого по регламенту возраста хоккеист получил статус неограниченно свободного агента и был волен самостоятельно принимать решение по дальнейшему будущему. Дорога для Робина была очевидна. Любимый защитник Разина по совместной работе в Череповце моментально получил предложение из Магнитогорска и подписал однолетний контракт.

Робин Пресс Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Данил Гололобов (21 год), 2 матча в плей-офф, поднят из команды МХЛ

21-летний защитник провёл дебютный сезон на уровне КХЛ, приняв участие в 44 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф молодой хоккеист являлся игроком глубокого резерва, но всё-таки получил возможность дебютировать в розыгрыше Кубка Гагарина. Его кубковый опыт на данный момент ограничился двумя матчами.

Егор Яковлев (32 года), 19 матчей в плей-офф, перешёл в 2019 году после возвращения из НХЛ

Самый опытный защитник «Металлурга» перебрался в Магнитогорск пять лет назад после сезона, проведённого за океаном в системе «Нью-Джерси Дэвилз». Яковлев начинал заниматься хоккеем в Магнитогорске, затем попал в систему «Ак Барса», после чего выступал в России за «Локомотив» и СКА. Отыграв год в Америке, Егор вернулся в КХЛ, где подписал контракт с «Магниткой», после чего команду уже не покидал. В финале плей-офф находился на тренерской лавке, пропуская решающую серию из-за травмы.

Макар Хабаров (24 года), 23 матча в плей-офф, оффершит «Северстали» в мае 2023 года

24-летний воспитанник череповецкого хоккея стал ещё одним защитником «Металлурга», перешедшим в команду после успешного оффершита. В прошлом году «Северсталь» не стала повторять предложение хоккеисту, согласившись получить за него компенсацию. Хабаров вслед за Разиным отправился в Магнитогорск, где стал игроком основного состава.

Артём Минулин (25 лет), 21 матч в плей-офф, вернулся в систему «Магнитки» в 2019 году

Для 25-летнего Минулина минувший сезон стал пятым в Магнитогорске после возвращения в Россию в 2019 году. Сезон-2018/2019 Артём отыграл в Канаде, выступая за команду Западной хоккейной лиги. Отыграв год за океаном, Минулин вернулся в родной клуб, которому принадлежали права на молодого игрока. С тех пор Артём «Магнитку» больше не покидал.

Артём Минулин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Алексей Маклюков (30 лет), 23 матч в плей-офф, перешёл в 2021 году на правах НСА из «Барыса»

В 2021 году защитник перебрался в Магнитогорск из «Барыса», цвета которого защищал на протяжении четырех сезонов. Помимо «Металлурга» и «Барыса», Алексей играл за московское «Динамо», «Динамо» Балашиха (ВХЛ), ХК МВД и воскресенский «Химик» (МХЛ). В феврале 2023-го продлил контракт с «Магниткой» до конца сезона-2024/2025.

Данила Паливко (22 года), 6 матчей в плей-офф, выменян из «Адмирала» в 2023 году

Белорусский защитник пополнил состав магнитогорской команды год назад в результате обмена с «Адмиралом». Сначала магнитогорцы получили права на хоккеиста, после чего спустя некоторое время подписали с игроком контракт, рассчитанный на два сезона. В обратном направлении отправился защитник Илья Николаев.

«В декабре Паливко не попадал в основной состав, его отправили в «Ермак». Там он начал стабильно набирать очки, но позднее обратился через агента с просьбой об обмене – его не устраивало то, что он находится в фарм-клубе. Мы расторгли контракт, закрепили права на Паливко, а в апреле сделали квалификационное предложение. Вызвали на сбор, но он отказался ехать. На нас вышел «Металлург» с предложением обмена на Илью Николаева. Мы обсудили, нас это предложение устроило. Не хотели, чтобы права на Паливко висели мёртвым грузом», – прокомментировал подробности обмена тогдашний директор «Адмирала» Вадим Аверкин.

Владислав Ерёменко (25 лет), 21 матч в плей-офф, оффершит минскому «Динамо» в мае 2022 года

25-летний белорус также перешёл в «Металлург» посредством успешного оффершита. В 2022 году минское «Динамо», за которое выступал хоккеист, приняло решение не повторять предложение магнитогорцев. За Ерёменко была заплачена денежная компенсация, а сам игроком подписал со своим новым клубом двухлетний контракт.

Нападающие

Роман Канцеров (19 лет), 23 матча в плей-офф, поднят из команды МХЛ

19-летний форвард дебютировал в КХЛ ещё в прошлом сезоне, но тогда сыграл за основную команду всего один матч. Год назад был выбран во втором раунде драфта НХЛ клубом «Чикаго Блэкхоукс» под общим 44-номером. В межсезонье талантливый юниор застолбил за собой место в основном составе, выиграв конкуренцию у некоторых куда более опытных хоккеистов. Стал одним из главных открытий плей-офф, умудрившись за 23 матча набрать почти такое же количество очков (13), сколько ранее за 53 матча в регулярном чемпионате (15).

Никита Михайлис (28 лет), 23 матча в плей-офф, перешёл в 2023 году на правах НСА из «Барыса»

Год назад Михайлис стал одним из главных приобретений «Магнитки» на трансферном рынке КХЛ. Считавшийся едва ли не ключевым лотом на рынке свободных агентов Михайлис подписал однолетний контракт с «Металлургом» на очень выгодных условиях, получив зарплату в 80 млн рублей, не считая бонусов. Что будет с игроком теперь – интересный вопрос.

С одной стороны, Никита внёс свою лепту в завоевание командой третьего в её истории Кубка Гагарина. С другой – от игрока с такой зарплатой в плей-офф очевидно ждали намного большего, нежели четыре результативных действия в 23 матчах. Через несколько дней Михайлис снова выходит на рынок НСА, и довольно сомнительно, что он останется в Магнитогорске на прежних условиях.

Архип Неколенко (28 лет), 5 матчей в плей-офф, перешёл в 2018 году после решения Совместной дисциплинарной палаты КХЛ и ФХР

28-летний нападающий является главным старожилом нынешней «Магнитки», если вынести за скобки игроков, прошедших весь путь в клубе от детской школы до основной команды. Архип перебрался в Магнитогорск ещё шесть лет назад. В июне 2018-го решением Совместной дисциплинарной палаты КХЛ и ФХР был расторгнут контракт Неколенко с «Югрой» (ВХЛ). Архип получил статус неограниченно свободного агента, после чего подписал двухлетний контракт с «Магниткой». В её составе он провёл шесть сезонов, став за это время финалистом Кубка Гагарина (2022) и его обладателем (2024).

Дмитрий Силантьев (23 года), 23 матча в плей-офф, перешёл в 2023 году после прохождения просмотра

Если Канцеров стал одним из главных открытий плей-офф, то его партнёр по тройке нападения Силантьев — безусловный прорыв Кубка Гагарина. Дмитрий является игроком интересной судьбы. Три года назад он был лидером молодёжной команды «Спартака» и набирал в ней свыше одного очка в среднем за матч. Но возможности заиграть в КХЛ не получил – ни там, ни позже в «Торпедо», где пытался пройти просмотр.

«С определённым расстройством сейчас слежу за «Металлургом», потому что господин Силантьев, который сейчас зажигает в этом плей-офф, один из тех парней, который был у нас на просмотре в КХЛ, но, к сожалению, мы не могли его взять, потому что привыкли нести ответственность за парней. И понимали, что без наличия клуба в ВХЛ у нас не получится потенциально дать ему практику. И возможно, что сейчас бы до сих пор никто и не знал такого игрока, а он у нас был здесь», — полторы недели назад вспоминал историю расставания с хоккеистом генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

Дмитрий Силантьев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Зато в «Магнитке» у Силантьева всё сложилось как нельзя лучше. «Просто мы с агентом прислали в клуб видеонарезку моих лучших моментов. Так получилось, что меня взяли на просмотр. Был очень рад этому. Какой там MVP? На самом деле, в тот момент хотел просто попасть на просмотр, не более того. Спасибо Андрею Владимировичу Разину, тренерскому штабу, руководству клуба, что это доверие мне выразили, дали такой шанс. Я стараюсь им пользоваться, работая во благо «Металлурга», — сказал Дмитрий в недавнем интервью «Матч ТВ», рассказывая историю попадания в уральский клуб.

В дебютном сезоне в КХЛ в регулярке Силантьев не хватал звёзд с неба, набрав довольно скромные 11 очков в 43 матчах. Но в плей-офф Дмитрий в полной мере раскрыл все свои бомбардирские таланты, отметившись 17 очками в 18 матчах. 23-летний форвард стал лучшим бомбардиром «Магнитки» в Кубке Гагарина наряду с защитником Прессом.

Денис Зернов (28 лет), 23 матча в плей-офф, выменян из «Авангарда» в августе 2021 года

За несколько дней до начала сезона-2021/2022 в КХЛ произошёл громкий обмен с участием двух топ-клубов Восточной конференции. Гранды российского хоккея – магнитогорский «Металлург» и «Авангард» – обменялись центральными нападающими – в Магнитогорск перебрался Денис Зернов, а в обратном направлении проследовал Николай Прохоркин.

С тех пор Прохоркин успел провести один сезон в «Авангарде», перейти в СКА, немного поиграть в «Сибири» и даже снова вернуться в стан «ястребов», тогда как у Зернова всё складывалось куда прозаичнее: Денис просто стал лидером «Магнитки», закрепившись в уральском клубе на очень долгие годы. Его действующий контракт с «Металлургом» рассчитан вплоть до конца сезона-2026/2027, и на данный момент ничто не предвещает, что Зернов его не отработает до конца. В минувшем плей-офф Денис стал лучшим снайпером всего Кубка Гагарина, настреляв 12 шайб.

Павел Акользин (33 года), 23 матча в плей-офф, перешёл в 2021 году на правах НСА из «Барыса»

Пополнил состав «Магнитки» в тот же день, что и защитник Маклюков – 1 мая 2021 года. Форвард сборной Казахстана также перебрался в Магнитогорск из «Барыса», заключив двухлетний контракт с российским клубом. Впоследствии соглашение было продлено ещё на два сезона.

Данила Юров (20 лет), 23 матча в плей-офф, поднят из команды МХЛ

Уроженец Челябинска на 100% является продуктом магнитогорской системы подготовки хоккеистов. Юров начал выступать за «Металлург» ещё по детям, в итоге сумев пройти путь от юниорской до основной команды. Дебютировал в КХЛ в сезоне-2020/2021, а затем на долгое время стал головной болью для Воробьёва, которого на каждой пресс-конференции мучили вопросами, почему же Юров играет так мало!

При Разине эти вопросы отпали. Данила получил огромное игровое время, выбил 49 очков в регулярке и добавил к ним ещё девять в плей-офф. Права на игрока в НХЛ принадлежат «Миннесоте», которая выбрала россиянина в первом раунде драфта-2022. Контракт Юрова в КХЛ истекает через несколько дней. Сам хоккеист ранее говорил, что останется в России ещё на один сезон, но официального объявления о пролонгации соглашения пока не последовало.

Игорь Гераськин, Данила Юров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Максим Мухаметов (24 года), 4 матча в плей-офф, перешёл из «Номада» в 2023 году

Мухаметов – воспитанник школы «Барыса». Играл за «Барыс» U18 (2015-2017), «Снежных Барсов» (2016-2019), и «Номад» (2019-2023). Год назад прилично выступил на чемпионате мира, отметившись тремя заброшенными шайбами в семи матчах. Сразу после завершения мирового первенства «Магнитка» заключила с игроком однолетний контракт. В регулярке нападающий был игроком ротации, а в плей-офф запомнился не с лучшей стороны.

Во втором матче полуфинала КХЛ с «Автомобилистом» Максим получил большой штраф за удар в голову Сергея Широкова. Для капитана екатеринбуржцев матч на этом был завершён, но его партнёры забросили две шайбы в пятиминутном большинстве и в итоге довели дело до победы. После того удаления Мухаметов в плей-офф в дальнейшем уже не играл.

Данила Квартальнов (25 лет), 1 матч в плей-офф, выменян из «Спартака» в 2023 году

5 июня 2023 года «Спартак» и «Металлург» совершили обмен игроками. К команде из Магнитогорска присоединился нападающий Квартальнов, а москвичи получили спортивные права на форварда Николая Голдобина. Впоследствии Голдобин выдал лучший сезон в карьере, переписав все личные и клубные рекорды в стане команды Алексея Жамнова.

У Квартальнова же в Магнитогорске дела не пошли. В регулярке он сыграл всего 22 матча, а в плей-офф и вовсе лишь однажды появился на льду. После завершения сезона прошло всего несколько дней, но в прессе уже появилась информация, что игроку не будет сделано даже квалификационное предложение, вследствие чего он покинет Магнитогорск на правах НСА.

Даниил Вовченко (28 лет), 23 матча в плей-офф, выменян из «Северстали» в декабре 2023 года

Вовченко – воспитанник череповецкой школы хоккея. До минувшего сезона в КХЛ форвард выступал только за «Северсталь». Но после ухода Разина в «Металлург» всё изменилось. В начале чемпионата 28-летний Вовченко быстро потерял место в основном составе череповецкого клуба, отметившись всего двумя результативными передачами в 10 матчах.

Опытный игрок был откровенно не нужен новому наставнику череповецкого клуба. Козырев не мог найти Даниилу правильное применение, делая ставку на других хоккеистов. В итоге «Северсталь» со спокойной душой рассталась со своим нападающим, отпустив его в Магнитогорск. В «Магнитке» Даниил воссоединился со своим прежним тренером и стал автором «золотого» гола, сумев решить судьбу четвёртого матча финала плей-офф КХЛ.

Александр Петунин (27 лет), 16 матчей в плей-офф, выменян из «Северстали» в октябре 2023 года

Схожая ситуация в Череповце сложилась и у Петунина. Александр – вообще уникальный игрок. К 27 годам нападающий совершил огромное количество переходов, но свои лучшие качества он демонстрирует исключительно во время работы с Разиным. У российского форварда было несколько возможностей заиграть в московском «Динамо», где Алексей Кудашов даже пытался наигрывать его в тройке с Вадимом Шипачёвым, однако всё было тщетно.

Не получилось и у Козырева, который дал нападающему всего три официальных матча, после чего очень быстро поставил на игроке крест. Зато в Магнитогорске Петунин быстро стал одним из лидеров команды. В «Магнитку» Александр перешёл за полтора месяца до Вовченко в результате обмена на Никиту Коростелёва.

Первый раунд плей-офф он пропустил из-за травмы, зато потом набрал 12 очков в 16 матчах. Главные же голы Александр приберёг на решающую серию с «Локомотивом». В первом матче финала он забил за две минуты до конца основного времени, реализовав большинство и став автором победной шайбы. В третьей же игре финала Петунин отличился в начале овертайма, записав на свой счёт ещё один победный гол.

Никита Михайлис, Данила Юров, Александр Петунин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Люк Джонсон (29 лет), 23 матча в плей-офф, перешёл в 2023 году из АХЛ

Американский форвард в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ. Джонсон приехал в Магнитогорск после сезона в АХЛ, проведённого в фарм-клубе «Сан-Хосе Шаркс». 29-летний форвард запомнился массой полезных действий при выполнении черновой работы. Люк не обладает грандиозным талантом, и набор очков не является его сильной стороной. Зато Джонсон прекрасно действовал на вбрасывании, забирая 60% единоборств на точке.

В плей-офф Люк набрал всего семь очков, но насколько важными они были! Это именно Джонсон совершил отбор в овертайме шестого матча в Хабаровске, когда Никита Гребёнкин забивал решающий гол в серии первого раунда. А в третьем матче полуфинальной серии с «Автомобилистом» уже сам американец решил исход встречи в овертайме, оказавшись в нужное время в нужном месте. Разумеется, Люка нельзя отнести к разряду самых крутых иностранцев, когда-либо выступавших в КХЛ, но без него чемпионскую «Магнитку» представить очень сложно.

Никита Гребёнкин (21 год), 23 матча в плей-офф, возвращён из аренды в «Амуре» в 2023 году

21-летний форвард дебютировал в КХЛ ещё в сезоне-2021/2022, сыграв, правда, всего один матч. Следующий сезон Никита начал в Магнитогорске, исполняя роль лимитчика, но большого игрового времени не получал. В октябре 2022-го «Магнитка» отдала талантливого форварда в аренду «Амуру», где Вадим Епанчинцев доверил молодому хоккеисту одну из ведущих ролей в команде.

Набравшись опыта на Дальнем Востоке, в межсезонье Гребёнкин вернулся в родной клуб и продолжил успешно развиваться. Плей-офф он провёл не так ярко, как регулярный чемпионат, но именно его гол оказался решающим в серии как раз таки с «Амуром». Сразу после победы в четвёртом матче финала российский форвард объявил о решении продолжить карьеру за океаном. Гребёнкин отправляется в «Торонто Мэйпл Лифс».

Илья Набоков, Никита Гребёнкин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Игорь Гераськин (25 лет), 23 матча в плей-офф, выменян из «Авангарда» 27 декабря 2023 года

В прошлое межсезонье «Металлург» делал оффершит «Северстали» не только в отношении защитника Хабарова, но и по форварду Гераськину. Однако в случае с Игорем череповецкий клуб поступил иным образом. «Северсталь» повторила предложение «Магнитки», а затем обменяла игрока в «Авангард». С омским клубом Гераськин подписал долгосрочный контракт, но в составе «ястребов» с треском провалился. В дедлайн состоялся большой обмен с участием «Магнитки», «Авангарда» и «Ак Барса», в рамках которого нападающий перебрался в «Металлург». Необходимый Разину пазл оказался собран до конца.

Максим Карпов (32 года), 21 матч в плей-офф, перешёл в 2020 году на правах НСА из «Амура»

В 2020 году СКА, стремясь уложиться в потолок зарплат, начал активную расчистку своего состава. В межсезонье армейский клуб обменял в «Амур» двух нападающих – Илью Каблукова и Максима Карпова. За «тигров» два российских форварда не провели ни одного матча. Хабаровский клуб впоследствии расторг контракты с хоккеистами, и те на правах НСА подписали контракты с «Магниткой». Каблуков в Магнитогорске не задержался, а вот Карпов провёл в клубе уже четыре сезона.

Минувший плей-офф персонально для Максима сложился не лучшим образом – всего четыре результативные передачи в 21 матче. Интересно, что незадолго до начала главной части сезона в Магнитогорске успели продлить контракт с хоккеистом ещё на два сезона. Спустя четыре месяца этот шаг выглядит как поспешное решение Сергея Гомоляко. Но чемпиону-генменеджеру всё можно.

Егор Коробкин (25 лет), 23 матча в плей-офф, поднят из команды МХЛ

25-летний уроженец Магнитогорска выступает в системе родного клуба на протяжении всей карьеры. Егор дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/2018, а спустя несколько лет стал полноценным игроком основного состава. Его контракт с «Магниткой» рассчитан ещё на два сезона.