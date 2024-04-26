Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 27 апреля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи субботы: «Ювентус» — «Милан», плей-офф НХЛ, а ещё ЦСКА и «Зенит» — в Единой лиге
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 27 апреля 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркий спорт 27 апреля: «золотой» матч для «ПСЖ», шанс Овечкина спасти «Вашингтон», сражение Медведева и многое другое. Следим вместе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 27 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: cмогут ли «столичные» начать камбэк на домашнем льду?

Первые два матча серии были отмечены в первую очередь спорным судейством, а результат был вполне ожидаемым. «Вашингтон» дошёл до плей-офф, когда у команды вылетела половина основных защитников, места которых заняли запасные и парни из АХЛ. Сложно при таких вводных надеяться на успех в матче с «Рейнджерс», которые провели свой лучший регулярный сезон в истории. Однако у «Вашингтона» всегда есть икс-фактор, и все мы прекрасно знаем его имя.

Есть ли ещё надежды у команды Овечкина?
Не спешите хоронить «Вашингтон»! Команда Овечкина ещё может выбить «Рейнджерс»
Не спешите хоронить «Вашингтон»! Команда Овечкина ещё может выбить «Рейнджерс»

🏒 2:30: «Нэшвилл Предаторз» — «Ванкувер Кэнакс», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: cтанет ли результат в этой паре самым сенсационным в первом раунде?

Несмотря на великолепный регулярный сезон и победу в дивизионе, «Ванкувер» довольно неуверенно провёл часть сезона после Матча звёзд, а дорогое подписание на дедлайне в лице Элиаса Линдхольма сработало не так, как ожидалось. «Нэшвилл» во втором матче поймал на себя 30 бросков, но «Кэнакс» и не особо пытались сделать их опасными. Кроме того, «Кэнакс» на весь плей-офф лишились своего основного вратаря Тэтчера Демко, который во многом и сделал их сезон топовым — и это даёт «хищникам» лишний шанс

Удивительная статистика второй игры:
«Нэшвилл» в игре с «Ванкувером» заблокировал 30 бросков, всего команды на двоих нанесли 34

🏀 3:00: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс», плей-офф НБА, перавй раунд, третий матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: cерия переехала в Даллас, кто вырвется в лидеры?

«Даллас Маверикс» в стартовом матче первого раунда плей-офф уступил «Лос-Анджелес Клипперс», но на второй матч подопечные Джейсона Кидда вышли с совершенно другим настроем, разобравшись с соперником и сравняв счёт в серии – 1-1. Теперь же противостояние продолжится на домашнем паркете Луки Дончича и компании. Словенец наряду с Ирвингом и остальными в заключительной части регулярного чемпионата при своих трибунах практически не проигрывали. Так сумеют ли хозяева обыграть «парусников» с Леонардом, Харденом, Джорджем и Расселлом в составе?

Итоги анонимного опроса игроков НБА:
Джордан лучше Леброна, худший тренер НБА и MVP сезона? Опрос игроков лиги
Джордан лучше Леброна, худший тренер НБА и MVP сезона? Опрос игроков лиги

🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у кого будет вратарское преимущество?

Перед этой серией основное превосходство «Виннипега» виделось в обороне и во вратаре Конноре Хеллебайке, который не первый год тащит на себе «Джетс». Зато Александр Георгиев, несмотря на огромное количество побед в воротах «Колорадо», показывал очень слабую статистику. В первой игре русско-болгарский вратарь пропустил семь шайб, но потом исправился во второй — а вот Хеллебайк в двух виинипегских матчах получил 10 шайб. Без играющего на элитном уровне голкипера «Виннипегу» не победить в денверском высокогорье.

Первый матч серии был безумным:
В НХЛ установили безумный рекорд века! Всё началось с шедеврального броска Ничушкина
В НХЛ установили безумный рекорд века! Всё началось с шедеврального броска Ничушкина

🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: куда повернёт третья подряд серия этих соперников?

Благодаря нынешней формуле плей-офф серия «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» превратилась в обязательное блюдо первого раунда. 10 лет назад «Миннесота» Паризе и Сутера трижды подряд натыкалась на доминирующий тогда «Чикаго», а «короли», которые комбинируют новых молодых лидеров и постепенно сходящих со сцены Копитара и Даути, вылетали в двух прошлых плей-офф. Несмотря на атакующий талант «Эдмонтона», «Лос-Анджелес» пользуется анархией в защите «Ойлерз». В прошлые годы талант Макдэвида всё-таки перевешивал это — получится ли и теперь выехать на нём?

🏀 5:30: «Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, первый раунд, третий матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дюрант, Букер и Бил не ударят в грязь лицом на домашнем паркете?

Пока серия первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации складывается для «Финикс Санз» не лучшим образом. Команда, во главе которой стоят Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил, проигрывает со счётом 0-2 «Миннесоте Тимбервулвз». В свою очередь, «волки» ну уж очень хороши в обороне, не позволив «солнечным» ни в одном из матчей набрать больше 95 очков. Есть ли свет в конце туннеля для хозяев? В третьем матче необходимо исправляться, тем более если речь идёт о встрече на домашнем паркете. Получится ли?

Материалы по теме
В межсезонье говорили, что они будут рвать всех и вся. Что происходит с «Финиксом»?
В межсезонье говорили, что они будут рвать всех и вся. Что происходит с «Финиксом»?

⚽️ 14:30: «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» в чемпионской гонке или нет?

Главный вопрос: «Ливерпуль» окончательно выпал из чемпионской гонки или нет? На этой неделе команда Клоппа проиграла в дерби «Эвертону» (0:2) и теперь занимает третье место в таблице АПЛ. До лидера турнира («Арсенала») — три очка, до «Манчестер Сити» — два. Не будем забывать, что у команды Хосепа Гвардиолы есть один матч в запасе. Способен «Ливерпуль» ещё побороться за титул? Или команда Клоппа окончательно сдастся? Ответы на эти вопросы даст игра с «Вест Хэмом», который бьётся за место в еврокубках.

«Ливерпуль» провалил дерби:
«Ливерпуль» — всё
«Ливерпуль» — всё

⚽️ 15:00: «Лас-Пальмас» — «Жирона», Примера, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 33-й тур
27 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: победит ли наконец-то «Жирона» на выезде?

Если «Жирона» обыграет «Лас-Пальмас», то практически наверняка сыграет в новом сезоне в Лиге чемпионов. Хотя, скорее всего, она попадёт туда, даже если не справится с соперником в ближайшем туре Ла Лиги. Кстати, в последнее время «Жирона» крайне неудачно играет на выезде — пять поражений подряд в Примере. Получится ли прервать печальную серию? Ведь «Лас-Пальмас» и сам проиграл три домашних матча подряд.

Тренер «Жироны» верит в лучший сценарий:
Тренер «Жироны»: не собираемся останавливаться. Будем бороться за мечту — попасть в ЛЧ

🏀 15:00: «Енисей» — ЦСКА, плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, третий матч

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцы закроют серию в свою пользу или же хозяева ещё поборются?

Старт плей-офф для красноярского «Енисея» получился плохим – команда на выезде проиграла московскому ЦСКА со счётом 68:96. Однако во втором матче подопечные Йовицы Арсича после первой половины лидировали в счёте и немного не дожали соперника в концовке, из-за чего и уступили – 85:88. При поддержке домашних трибун «Енисей» удивлял по ходу регулярного чемпионата Единой лиги, почему бы не удивить в плей-офф? ЦСКА остаётся сделать один шаг, чтобы пройти в следующий раунд, но справится ли клуб во главе с Андреасом Пистиолисом?

Ключевые события прошлого матча:
ЦСКА и «Зенит» обыграли оппонентов в концовках. Уэйр вернулся, а Тримбл травмировался
ЦСКА и «Зенит» обыграли оппонентов в концовках. Уэйр вернулся, а Тримбл травмировался

🎾 15:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Маттео Арнальди (Италия), Мадрид, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Интрига: каким получится старт Медведева на «Мастерсе» в Мадриде?

Даниил Медведев неудачно сыграл на «Мастерсе» в Монте-Карло, уступив в третьем круге соотечественнику Карену Хачанову. Теперь четвёртый номер мировой классификации начинает сражение на аналогичном турнире в Мадриде матчем с Маттео Арнальди. Теннисисты ранее встречались дважды, и оба раза сильнее оказался Медведев — в Дубае и Торонто-2023. Победитель нового поединка далее встретится с кем-то из пары Макс Пёрселл — Себастьян Корда.

Даниил пытается приспособиться к грунту:
«Чувствую, что могу добиться на грунте многого». Признания Медведева перед стартом Мадрида
«Чувствую, что могу добиться на грунте многого». Признания Медведева перед стартом Мадрида

⚽️ 16:30: «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 31-й тур

Германия - Бундеслига . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Боруссия» с неудобным соперником?

Когда-то Марко Розе тренировал «Боруссию» из Дортмунда, а теперь может оставить её без топ-4. Сейчас он работает с «Лейпцигом», который опережает соперника на два очка. Правда, не исключено, что в Лиге чемпионов окажутся и те, и другие. Если немецкие клубы не провалятся на финишном отрезке еврокубков, то обеспечат стране пятое место в ЛЧ на новый сезон. «Лейпциг» — очень неудобный соперник для «Боруссии». В последних шести матчах с ним Дортмунд одержал только одну победу при пяти поражениях.

«Боруссия» точно сыграет на клубном ЧМ. Кто ещё туда отобрался?
Клубный ЧМ — без «Барсы» и «Ливерпуля», но с «Зальцбургом». А кто ещё там сыграет?
Клубный ЧМ — без «Барсы» и «Ливерпуля», но с «Зальцбургом». А кто ещё там сыграет?

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли», АПЛ, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли «МЮ» предпоследнюю команду АПЛ?

Этот сезон складывается для манкунианцев очень тяжело. Да, команда Эрика тен Хага вышла в финал Кубка Англии, но сделала это с огромным трудом. Она упустила преимущество в три гола и добила «Ковентри» только в серии пенальти. Сейчас «МЮ» занимает шестое место в АПЛ, но отстаёт от «Тоттенхэма» на семь очков. Плюс у лондонского клуба есть один матч в запасе. «Бёрнли» находится на предпоследнем месте, но отстаёт от спасительной зоны всего на три очка. Кстати, три предыдущих поездки на «Олд Траффорд» завершились для команды неудачно — три поражения.

Вариант со сменой тренера, который уже не прокатит:
«Манчестер Юнайтед» рассматривал Хави в качестве замены тен Хагу — Relevo

🏀 18:00: «Уралмаш» — «Зенит», плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, третий матч

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: клуб из Санкт-Петербурга не станет церемониться с коллективом Ростислава Вергуна?

Санкт-петербургский «Зенит» провёл второй этап регулярного чемпионата выше всяких похвал. Команда под руководством Хавьера Паскуаля проиграла лишь один матч из 10 в группе «А». В плей-офф сине-бело-голубые продолжают действовать великолепно, дважды довольно уверенно обыграв екатеринбургский «Уралмаш». Подопечным Ростислава Вергуна некуда отступать, поэтому в третьем матче команда должна показывать свои лучшие качества, если не хочет распрощаться с плей-офф Единой лиги.

Почему стоит следить за плей-офф Единой лиги
Громкие перемены в ЦСКА и топовые новички грандов. 5 причин смотреть плей-офф Единой лиги
Громкие перемены в ЦСКА и топовые новички грандов. 5 причин смотреть плей-офф Единой лиги

⚽️ 19:00: «Ювентус» — «Милан», Серия А, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 34-й тур
27 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится битва топ-клубов Италии?

«Милан» — третья команда Серии А, «Ювентус» — третья. Но никто из них уже не станет чемпионом, ведь это звание завоевал «Интер». «Юве» так ужасно играет в 2024 году, что болельщики команды наверняка хотели бы просто вычеркнуть этот отрезок из своей жизни. Дошло до того, что туринцев почти догнала «Болонья» (сейчас между командами два очка). «Милан» вылетел из Лиги Европы, проиграл в дерби, но в случае победы в матче с «Ювентусом» почти наверняка обеспечит себе второе место в Серии А. В последних четырёх матчах на стадионе туринского клуба «Милан» не проиграл ни разу.

Фанаты «Интера» жёстко проехались по «Милану» после чемпионства:
Фанаты «Интера» пронесли гроб в цветах «Милана» во время празднования чемпионства. Видео
Истории
Фанаты «Интера» пронесли гроб в цветах «Милана» во время празднования чемпионства. Видео

⚽️ 19:30: «Байер» — «Штутгарт», Бундеслига, 31-й тур

Германия - Бундеслига . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Байер» серию без поражений?

«Байер» уже стал чемпионом, поэтому последние матчи не имеют для него никакого значения. А вот «Штутгарт» при определённом раскладе может потеснить «Баварию» со второй строчки (верится в это с трудом). Правда, «Лейпциг» отстаёт от «Штутгарта» на четыре очка, так что команде Себастьяна Хёнеса ещё нужно обезопасить себя от потери места в топ-3. «Байер», в свою очередь, намерен пройти сезон без единого поражения. Получится? Или всё-таки кто-то обломает идеальный сезон?

«Байер» — один из лидеров Европы по голам в добавленное время:
Топ-5 команд Европы по голам в компенсированное время
Истории
Топ-5 команд Европы по голам в компенсированное время

🏒 21:00: «Нью-Йорк Айлендерс» – «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, первый раунд, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
27 апреля 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет 4-0 в серии или нет?

«Айлендерс» изначально выглядели максимально средней командой, которая заходила в плей-офф лишь ради того, чтобы из него уйти — и сейчас парни Патрика Руа рискуют покинуть Кубок Стэнли самыми первыми. Замена Варламова на Сорокина в воротах в третьем матче ничего не поменяла, и Сорокина довольно быстро поменяли. Сложно представить, что «островитяне» могут придумать против более молодой, классной и глубокой команды.

Эмоция, к которой не нужна подпись:
Грусть дня в НХЛ. Русский вратарь одиноко уселся в проходе после замены
Видео
Грусть дня в НХЛ. Русский вратарь одиноко уселся в проходе после замены

⚽️ 22:00: «Астон Вилла» — «Челси», АПЛ, 35-й тур

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Челси» успешную серию в Бирмингеме?

«Челси» ещё сохраняет математические шансы на попадание в еврокубки, но для этого нужно как можно реже терять очки. В прошлом матче команда Маурисио Почеттино провалила лондонское дерби с «Арсеналом» — 0:5. Теперь «Челси» ждёт непростая поездка в Бирмингем. «Астон Вилла» всеми силами пытается сохранить место в зоне ЛЧ. Сейчас она находится на четвёртой строчке, а «Тоттенхэм» отстаёт на шесть очков. Правда, у столичного клуба есть два матча в запасе. В этом сезоне «Челси» уже обыгрывал «Астон Виллу» на выезде в Кубке, а до этого дважды побеждал в Бирмингеме в АПЛ.

Будущее тренера «Челси» зависит от результатов последних матчей сезона:
Почеттино может покинуть «Челси», если клуб не попадёт в еврокубки на следующий сезон

⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Атлетик», Примера, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 33-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли «Атлетико» хотя бы один мяч в ворота соперника?

В этом сезоне соперники трижды встречались друг с другом. Знаете, сколько раз победил «Атлетико»? 0. А сколько он забил в этих матчах? 0 мячей. Да, «Атлетик» сначала обыграл соперника в чемпионате (2:0), а потом дважды победил в полуфинале Кубка (1:0 и 3:0). Предстоящий матч очень важен в плане борьбы за место в топ-4. Пока там находится столичный клуб, но «Атлетик» отстаёт всего на три очка. Обыграет ли «Атлетико» соперника впервые в нынешнем сезоне?

В прошлом туре Примеры «Атлетико» сыграл не так, как рассчитывал:
Сенсационная осечка «Атлетико» и супергол в борьбе за выживание. Как прошёл тур в Ла Лиге
Сенсационная осечка «Атлетико» и супергол в борьбе за выживание. Как прошёл тур в Ла Лиге

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Гавр», Лига 1, 31-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция - Лига 1 . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли этот матч чемпионским для «ПСЖ»?

«Золотой» матч для «ПСЖ». Столичной команде достаточно не проиграть «Гавру» Далера Кузяева, чтобы снова стать чемпионом. Задача не самая сложная, ведь соперник занимает третье с конца место в таблице. Да, «Гавру» самому очень нужны очки, но набрать их в столице будет непросто. В последних пяти очных матчах (с учётом товарищеских) «ПСЖ» одержал пять побед с общим счётом 19:1. «Гавр», держись!

«ПСЖ» устанавливает один рекорд за другим:
«ПСЖ» установил рекорд Лиги 1, не проигрывая на выезде в 22 матчах подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android