Топ-матчи субботы: «Ювентус» — «Милан», плей-офф НХЛ, а ещё ЦСКА и «Зенит» — в Единой лиге

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Посмотреть все события 27 апреля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: cмогут ли «столичные» начать камбэк на домашнем льду?

Первые два матча серии были отмечены в первую очередь спорным судейством, а результат был вполне ожидаемым. «Вашингтон» дошёл до плей-офф, когда у команды вылетела половина основных защитников, места которых заняли запасные и парни из АХЛ. Сложно при таких вводных надеяться на успех в матче с «Рейнджерс», которые провели свой лучший регулярный сезон в истории. Однако у «Вашингтона» всегда есть икс-фактор, и все мы прекрасно знаем его имя.

🏒 2:30: «Нэшвилл Предаторз» — «Ванкувер Кэнакс», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

Интрига: cтанет ли результат в этой паре самым сенсационным в первом раунде?

Несмотря на великолепный регулярный сезон и победу в дивизионе, «Ванкувер» довольно неуверенно провёл часть сезона после Матча звёзд, а дорогое подписание на дедлайне в лице Элиаса Линдхольма сработало не так, как ожидалось. «Нэшвилл» во втором матче поймал на себя 30 бросков, но «Кэнакс» и не особо пытались сделать их опасными. Кроме того, «Кэнакс» на весь плей-офф лишились своего основного вратаря Тэтчера Демко, который во многом и сделал их сезон топовым — и это даёт «хищникам» лишний шанс

🏀 3:00: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс», плей-офф НБА, перавй раунд, третий матч

Интрига: cерия переехала в Даллас, кто вырвется в лидеры?

«Даллас Маверикс» в стартовом матче первого раунда плей-офф уступил «Лос-Анджелес Клипперс», но на второй матч подопечные Джейсона Кидда вышли с совершенно другим настроем, разобравшись с соперником и сравняв счёт в серии – 1-1. Теперь же противостояние продолжится на домашнем паркете Луки Дончича и компании. Словенец наряду с Ирвингом и остальными в заключительной части регулярного чемпионата при своих трибунах практически не проигрывали. Так сумеют ли хозяева обыграть «парусников» с Леонардом, Харденом, Джорджем и Расселлом в составе?

🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

Интрига: у кого будет вратарское преимущество?

Перед этой серией основное превосходство «Виннипега» виделось в обороне и во вратаре Конноре Хеллебайке, который не первый год тащит на себе «Джетс». Зато Александр Георгиев, несмотря на огромное количество побед в воротах «Колорадо», показывал очень слабую статистику. В первой игре русско-болгарский вратарь пропустил семь шайб, но потом исправился во второй — а вот Хеллебайк в двух виинипегских матчах получил 10 шайб. Без играющего на элитном уровне голкипера «Виннипегу» не победить в денверском высокогорье.

🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

Интрига: куда повернёт третья подряд серия этих соперников?

Благодаря нынешней формуле плей-офф серия «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» превратилась в обязательное блюдо первого раунда. 10 лет назад «Миннесота» Паризе и Сутера трижды подряд натыкалась на доминирующий тогда «Чикаго», а «короли», которые комбинируют новых молодых лидеров и постепенно сходящих со сцены Копитара и Даути, вылетали в двух прошлых плей-офф. Несмотря на атакующий талант «Эдмонтона», «Лос-Анджелес» пользуется анархией в защите «Ойлерз». В прошлые годы талант Макдэвида всё-таки перевешивал это — получится ли и теперь выехать на нём?

🏀 5:30: «Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, первый раунд, третий матч

Интрига: Дюрант, Букер и Бил не ударят в грязь лицом на домашнем паркете?

Пока серия первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации складывается для «Финикс Санз» не лучшим образом. Команда, во главе которой стоят Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил, проигрывает со счётом 0-2 «Миннесоте Тимбервулвз». В свою очередь, «волки» ну уж очень хороши в обороне, не позволив «солнечным» ни в одном из матчей набрать больше 95 очков. Есть ли свет в конце туннеля для хозяев? В третьем матче необходимо исправляться, тем более если речь идёт о встрече на домашнем паркете. Получится ли?

⚽️ 14:30: «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» в чемпионской гонке или нет?

Главный вопрос: «Ливерпуль» окончательно выпал из чемпионской гонки или нет? На этой неделе команда Клоппа проиграла в дерби «Эвертону» (0:2) и теперь занимает третье место в таблице АПЛ. До лидера турнира («Арсенала») — три очка, до «Манчестер Сити» — два. Не будем забывать, что у команды Хосепа Гвардиолы есть один матч в запасе. Способен «Ливерпуль» ещё побороться за титул? Или команда Клоппа окончательно сдастся? Ответы на эти вопросы даст игра с «Вест Хэмом», который бьётся за место в еврокубках.

⚽️ 15:00: «Лас-Пальмас» — «Жирона», Примера, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: победит ли наконец-то «Жирона» на выезде?

Если «Жирона» обыграет «Лас-Пальмас», то практически наверняка сыграет в новом сезоне в Лиге чемпионов. Хотя, скорее всего, она попадёт туда, даже если не справится с соперником в ближайшем туре Ла Лиги. Кстати, в последнее время «Жирона» крайне неудачно играет на выезде — пять поражений подряд в Примере. Получится ли прервать печальную серию? Ведь «Лас-Пальмас» и сам проиграл три домашних матча подряд.

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🏀 15:00: «Енисей» — ЦСКА, плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: армейцы закроют серию в свою пользу или же хозяева ещё поборются?

Старт плей-офф для красноярского «Енисея» получился плохим – команда на выезде проиграла московскому ЦСКА со счётом 68:96. Однако во втором матче подопечные Йовицы Арсича после первой половины лидировали в счёте и немного не дожали соперника в концовке, из-за чего и уступили – 85:88. При поддержке домашних трибун «Енисей» удивлял по ходу регулярного чемпионата Единой лиги, почему бы не удивить в плей-офф? ЦСКА остаётся сделать один шаг, чтобы пройти в следующий раунд, но справится ли клуб во главе с Андреасом Пистиолисом?

🎾 15:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Маттео Арнальди (Италия), Мадрид, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Медведева на «Мастерсе» в Мадриде?

Даниил Медведев неудачно сыграл на «Мастерсе» в Монте-Карло, уступив в третьем круге соотечественнику Карену Хачанову. Теперь четвёртый номер мировой классификации начинает сражение на аналогичном турнире в Мадриде матчем с Маттео Арнальди. Теннисисты ранее встречались дважды, и оба раза сильнее оказался Медведев — в Дубае и Торонто-2023. Победитель нового поединка далее встретится с кем-то из пары Макс Пёрселл — Себастьян Корда.

⚽️ 16:30: «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 31-й тур

Интрига: справится ли «Боруссия» с неудобным соперником?

Когда-то Марко Розе тренировал «Боруссию» из Дортмунда, а теперь может оставить её без топ-4. Сейчас он работает с «Лейпцигом», который опережает соперника на два очка. Правда, не исключено, что в Лиге чемпионов окажутся и те, и другие. Если немецкие клубы не провалятся на финишном отрезке еврокубков, то обеспечат стране пятое место в ЛЧ на новый сезон. «Лейпциг» — очень неудобный соперник для «Боруссии». В последних шести матчах с ним Дортмунд одержал только одну победу при пяти поражениях.

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли», АПЛ, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли «МЮ» предпоследнюю команду АПЛ?

Этот сезон складывается для манкунианцев очень тяжело. Да, команда Эрика тен Хага вышла в финал Кубка Англии, но сделала это с огромным трудом. Она упустила преимущество в три гола и добила «Ковентри» только в серии пенальти. Сейчас «МЮ» занимает шестое место в АПЛ, но отстаёт от «Тоттенхэма» на семь очков. Плюс у лондонского клуба есть один матч в запасе. «Бёрнли» находится на предпоследнем месте, но отстаёт от спасительной зоны всего на три очка. Кстати, три предыдущих поездки на «Олд Траффорд» завершились для команды неудачно — три поражения.

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🏀 18:00: «Уралмаш» — «Зенит», плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: клуб из Санкт-Петербурга не станет церемониться с коллективом Ростислава Вергуна?

Санкт-петербургский «Зенит» провёл второй этап регулярного чемпионата выше всяких похвал. Команда под руководством Хавьера Паскуаля проиграла лишь один матч из 10 в группе «А». В плей-офф сине-бело-голубые продолжают действовать великолепно, дважды довольно уверенно обыграв екатеринбургский «Уралмаш». Подопечным Ростислава Вергуна некуда отступать, поэтому в третьем матче команда должна показывать свои лучшие качества, если не хочет распрощаться с плей-офф Единой лиги.

⚽️ 19:00: «Ювентус» — «Милан», Серия А, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем закончится битва топ-клубов Италии?

«Милан» — третья команда Серии А, «Ювентус» — третья. Но никто из них уже не станет чемпионом, ведь это звание завоевал «Интер». «Юве» так ужасно играет в 2024 году, что болельщики команды наверняка хотели бы просто вычеркнуть этот отрезок из своей жизни. Дошло до того, что туринцев почти догнала «Болонья» (сейчас между командами два очка). «Милан» вылетел из Лиги Европы, проиграл в дерби, но в случае победы в матче с «Ювентусом» почти наверняка обеспечит себе второе место в Серии А. В последних четырёх матчах на стадионе туринского клуба «Милан» не проиграл ни разу.

⚽️ 19:30: «Байер» — «Штутгарт», Бундеслига, 31-й тур

Интрига: продлит ли «Байер» серию без поражений?

«Байер» уже стал чемпионом, поэтому последние матчи не имеют для него никакого значения. А вот «Штутгарт» при определённом раскладе может потеснить «Баварию» со второй строчки (верится в это с трудом). Правда, «Лейпциг» отстаёт от «Штутгарта» на четыре очка, так что команде Себастьяна Хёнеса ещё нужно обезопасить себя от потери места в топ-3. «Байер», в свою очередь, намерен пройти сезон без единого поражения. Получится? Или всё-таки кто-то обломает идеальный сезон?

🏒 21:00: «Нью-Йорк Айлендерс» – «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, первый раунд, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: будет 4-0 в серии или нет?

«Айлендерс» изначально выглядели максимально средней командой, которая заходила в плей-офф лишь ради того, чтобы из него уйти — и сейчас парни Патрика Руа рискуют покинуть Кубок Стэнли самыми первыми. Замена Варламова на Сорокина в воротах в третьем матче ничего не поменяла, и Сорокина довольно быстро поменяли. Сложно представить, что «островитяне» могут придумать против более молодой, классной и глубокой команды.

⚽️ 22:00: «Астон Вилла» — «Челси», АПЛ, 35-й тур

Интрига: продлит ли «Челси» успешную серию в Бирмингеме?

«Челси» ещё сохраняет математические шансы на попадание в еврокубки, но для этого нужно как можно реже терять очки. В прошлом матче команда Маурисио Почеттино провалила лондонское дерби с «Арсеналом» — 0:5. Теперь «Челси» ждёт непростая поездка в Бирмингем. «Астон Вилла» всеми силами пытается сохранить место в зоне ЛЧ. Сейчас она находится на четвёртой строчке, а «Тоттенхэм» отстаёт на шесть очков. Правда, у столичного клуба есть два матча в запасе. В этом сезоне «Челси» уже обыгрывал «Астон Виллу» на выезде в Кубке, а до этого дважды побеждал в Бирмингеме в АПЛ.

Будущее тренера «Челси» зависит от результатов последних матчей сезона: Почеттино может покинуть «Челси», если клуб не попадёт в еврокубки на следующий сезон

⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Атлетик», Примера, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли «Атлетико» хотя бы один мяч в ворота соперника?

В этом сезоне соперники трижды встречались друг с другом. Знаете, сколько раз победил «Атлетико»? 0. А сколько он забил в этих матчах? 0 мячей. Да, «Атлетик» сначала обыграл соперника в чемпионате (2:0), а потом дважды победил в полуфинале Кубка (1:0 и 3:0). Предстоящий матч очень важен в плане борьбы за место в топ-4. Пока там находится столичный клуб, но «Атлетик» отстаёт всего на три очка. Обыграет ли «Атлетико» соперника впервые в нынешнем сезоне?

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Гавр», Лига 1, 31-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: станет ли этот матч чемпионским для «ПСЖ»?

«Золотой» матч для «ПСЖ». Столичной команде достаточно не проиграть «Гавру» Далера Кузяева, чтобы снова стать чемпионом. Задача не самая сложная, ведь соперник занимает третье с конца место в таблице. Да, «Гавру» самому очень нужны очки, но набрать их в столице будет непросто. В последних пяти очных матчах (с учётом товарищеских) «ПСЖ» одержал пять побед с общим счётом 19:1. «Гавр», держись!