Разин вошёл в когорту элиты. Все главные тренеры с Кубком Гагарина

Андрей Разин стал девятым в истории КХЛ главным тренером, хотя бы раз поднявшим над своей головой Кубок Гагарина. Специалист, пришедший перед нынешним сезоном в «Металлург», с ходу добился результата, попав в элитный список чемпионов. И, судя по амбициям самого Разина, останавливаться на достигнутом он не собирается. А кто и сколько раз ещё выигрывал главный российский хоккейный трофей?

Зинэтула Билялетдинов

Три Кубка Гагарина, все — с «Ак Барсом»

Легендарный динамовец стал своим в Казани, сотворив настоящий фурор в двух первых сезонах Континентальной лиги. В роли пострадавших – «Локомотив» и ХК МВД. Был и ещё трофей с казанцами, когда как раз был обыгран Игорь Никитин и ЦСКА, который Игорь Валерьевич на тот момент возглавлял (2018 год). Билялетдинов – один из самых титулованных российских главных тренеров в КХЛ, до трёх чемпионств из его коллег на сегодняшний день добрался только один человек (да и тот с иностранным гражданством). По всей видимости, завершившийся сезон стал заключительным в богатой карьере Зинэтулы Хайдяровича.

Олег Знарок

Три Кубка Гагарина, два с московским «Динамо» и один — со СКА

В 2012 и 2013 годах в КХЛ была гегемония московского «Динамо», поочерёдно обыгравшего в финалах Кубка Гагарина «Авангард» и «Трактор». У бело-голубых тогда была мощная и мастеровитая команда, собранная Андреем Сафроновым, над которым сегодня кто-то посмеивается. Но ведь в том числе и Сафронову Знарок обязан своими титулами. Ещё одна значимая победа у Знарка случилась уже в СКА в 2017 году, когда был обыгран магнитогорский «Металлург». Сейчас Знарок отошёл от тренерских дел и занят воспитанием внуков в Нью-Йорке. Параллельно Олег Валерьевич наблюдает за игрой «Рейнджерс» и мужа своей дочери – Артемия Панарина.

Олег Знарок Фото: РИА Новости

Вячеслав Быков

Два Кубка Гагарина, один с «Салаватом Юлаевым» и один — со СКА

По всей видимости, закончил с тренерским делом и Вячеслав Быков, давно живущий в Швейцарии. Вячеслав Аркадьевич оставил большой след в российском хоккее, а в Уфе и Санкт-Петербурге ему до сих пор благодарны за Кубок Гагарина. Быков известен своей дипломатичностью, умением найти общий язык с людьми, поэтому его всегда любили и уважали хоккеисты. Когда, например, свой второй титул завоюет «Салават»? Пока перспективы не слишком видны. Конечно, весомую роль в штабе Быкова играл Игорь Захаркин. Один из самых легендарных тренерских тандемов.

Сергей Фёдоров

Два Кубка Гагарина, оба — с ЦСКА

В 2022 и 2023 годах ЦСКА выглядел очень мощно, а Сергей Фёдоров стал не только трёхкратным обладателем Кубка Стэнли как игрок, но и двукратным обладателем Кубка Гагарина в качестве тренера. Фёдоров, безусловно, уникальная и неповторимая фигура для российского хоккея. Таких центральных нападающих нынче нет, и вряд ли они когда-то появятся. Что касается тренерства, то поражения от «Локомотива» в плей-офф в нынешнем сезоне Фёдорову не простили, до и по ходу регулярного чемпионата армейцы выглядели слабо. Посмотрим, как получится у Ильи Воробьёва.

Илья Воробьёв

Один Кубок Гагарина с «Металлургом» как главный тренер и один — как помощник Майка Кинэна

Илья Воробьёв – один из самых грамотных и обученных наших тренеров. Сразу видны тренерские гены отца Петра Ильича, да и совместная работа с Полом Морисом и Майком Кинэном не могла не сказаться. Илья Петрович всегда учился, впитывал всё в себя, развивал навыки, в итоге став тренером-чемпионом. Отметим, что с Воробьёвым «Металлург» выиграл Кубок Гагарина в 2016 году, в триумфальном 2014 году Илья Петрович был в штабе у Майка Кинэна, а ведь ещё есть два финала: в 2017 и 2022 годах. Опыта Воробьёву не занимать, поэтому нет ничего удивительного в том, что человека позвали работать в ЦСКА. Кроме того, этот специалист всегда умеет найти общий язык со звёздными и именитыми игроками.

Илья Воробьёв Фото: ХК Металлург

Игорь Никитин

Один Кубок Гагарина с ЦСКА

Да, из четырёх финалов Игорь Никитин проиграл три. Все помнят неудачи с ЦСКА в 2018 и 2021 годах, а теперь и поражение с «Локомотивом» останется с Игорем Валерьевичем навсегда. Но не стоит забывать, что в списке чемпионов этот системный и строгий тренер всё равно есть. Свой кубок Никитин выиграл с армейцами в 2019 году, когда не оставил шансов «Авангарду» в финале – 4-0. Москвичи в тот момент находились на пике своей мощи при распахнутом настежь чемпионском окне. Собственно говоря, но не просто так в активе ЦСКА уже есть три Кубка Гагарина.

Боб Хартли

Один Кубок Гагарина с «Авангардом»

Хартли – сильный и системный специалист. Канадец добыл для «Авангарда» первый в истории клуба Кубок Гагарина (2021 год) и ещё один раз играл в финале (2019 год). Если уж и приглашать в Россию иностранных тренеров, то такого уровня, как Хартли. При этом работать с Бобом сложно, об этом вам скажет любой хоккеист, прошедший через его требования. Но зато в итоге есть результат, а это в спорте больших достижений самое важное. В коллекции Боба есть как Кубок Стэнли, так и Кубок Гагарина. Подобные успехи в тренерском ремесле говорят о многом.

Боб Хартли Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Майк Кинэн

Один Кубок Гагарина с «Металлургом»

Ещё один канадец, в активе у которого и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина. Во времена работы в «Металлурге» бывший первый вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин называл Кинэна самым русским тренером среди канадцев. Действительно, в Магнитогорске Железный Майк проявил себя здорово, плюс у него был сильный помощник в лице Ильи Воробьёва. Позднее Кинэн начал сдавать, а в «Куньлуне» специалист попросту отбывал номер. Но магнитогорским болельщикам Майк в любом случае запомнится человеком, завоевавшим для города первый и столь желанный для уральцев титул.

Андрей Разин

Один Кубок Гагарина с «Металлургом»

Третьим тренером, завоевавшим Кубок Гагарина с «Магниткой», стал Андрей Разин. Специалист новой формации, прошедший путь из самых низов до топ-клуба. При этом до Магнитогорска Андрей Владимирович долго работал в «Северстали», набирался опыта, совершенствовал свои тренерские навыки. Разин стал себя вести более раскрепощённо, в финале с «Локомотивом» он проявил тренерскую гибкость и смог закрыть серию со счётом 4-0. Прямо сейчас методика работы Разина даёт результат, а «Металлург» при нём стал самым молодым по среднему возрасту игроков обладателем Кубка Гагарина.