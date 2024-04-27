Овечкин в шаге от отпуска! Шестёркин начал матч с провала, а затем вытащил всё

Как говорят, у команды нет проблем, пока она не проиграла в серии плей-офф дома, но пока что первый раунд между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» проходит в одну калитку. Тяжко «столичным», которые заскочили в кубковую весну на флажке, тягаться с лучшей командой регулярного чемпионата.

Мало того, что силы неравны, так ещё и защитники «кэпс» выбывают один за другим. Ещё в концовке регулярки вылетели Расмус Сандин и Ник Дженсен, в первом матче плей-офф после столкновения с Алекси Лафренье перестал играть Винс Иорио. Сандин и Дженсен сегодня тренировались с командой, но к третьему матчу ещё были не готовы вступить в игру. Зато сегодняшний матч стал дебютным в плей-офф для 20-летнего Ивана Мирошниченко, который проводит первый сезон в Северной Америке! Он заменил в четвёртой тройке Обе-Кюбеля.

Начало сложилось для хозяев наилучшим образом – с довольно быстрого гола Джона Карлсона, который забил свой 20-й гол в плей-офф в карьере – среди действующих защитников больше только у Летанга, Бёрнса и Хедмана. Игорь Шестёркин совершенно не ожидал броска и «проспал», хотя такие он обычно щёлкает, как семечки.

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На этом удача «Вашингтона» закончилась, и начались (а скорее, даже продолжились) невзгоды. Всего 40 секунд потребовалось Крису Крайдеру, чтобы подставить клюшку под наброс Мики Зибанеджада, ещё через две минуты гости (тоже во втором матче подряд) – забили в меньшинстве! Овечкин оказался на позиции защитника при контратаке соперника два в одного и не смог помешать Трочеку выдать передачу на Гудроу, который разобрался с Линдгреном в ближнем бою.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Шестёркин быстро оправился от конфуза и привычно принялся тащить, как заведённый. А «столичные» успели потерять ещё одного (уже четвёртого за неполный месяц!) защитника.

Мэтт Ремпе стал настоящим злым гением для «Вашингтона» — с его гола началась эта серия, его действия привели к третьей шайбе в первом матче, а сегодня он сокрушительным силовым вырубил Ван Римсдайка – так, что больше в игру тот не вернулся.

ВИДЕО.

Позже с тафгаем «Рейнджерс» пытался выяснить отношения Том Уилсон, но Ремпе благоразумно отказался драться. Его команде это было ни к чему, в отличие от «Вашингтона», которому надо было делать хоть что-то, чтобы расшевелиться и по-настоящему завестись.

А ведь шансы переломить ход матча у «столичных» были, и достаточно. Только в первом периоде они трижды поиграли в большинстве, но дивидендов из этого извлечь не смогли. Овечкин незадолго до перерыва имел отличный момент, но Шестёркин успел переместиться и отразить бросок.

ВИДЕО.

Один из ключевых сейвов вратарь «Рейнджерс» сделал в середине второго периода, когда спас свою команду после броска Пасиоретти в упор. А чуть позже «копы» продемонстрировали, как надо реализовывать лишнего – это сделал Винс Трочек.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

От такого удара «Вашингтону» было непросто оправиться, потому что период они провели довольно бодро, моменты создавали, но реализация хромала на обе ноги. Шестёркин ещё не раз выручал команду, вытащив всё после стартового провала. И Овечкин уже в шаге от отпуска – случаи камбэка с 0-3 в НХЛ были, но, думается, эта серия – не тот случай.