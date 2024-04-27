Момент дня в НХЛ. Овечкин в прыжке не дал забить вратарю «Рейнджерс» Шестёркину!

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин не оставляет попыток забросить шайбу в НХЛ и не скрывает этого. «Хладнокровия не хватило. Шайба-то легла очень удобно, никто не мешал. Но ничего, может быть, появится возможность в будущем. Конечно, это не является основной целью, но шанс должен предоставиться. Я особо по этому поводу не переживаю, но не скрываю, что будет очень приятно», — так говорил он прошлой весной, объясняя неудачную попытку забить в матче с «Флоридой». Это, конечно, не единственная его попытка, были ещё.

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Даже плей-офф, где ставки повышаются в разы, Шестёркину не помеха. А почему бы, собственно, и нет, когда игра идёт, всё спорится, ты пребываешь в отличном расположении духа (а как ещё, когда твоя команда ведёт 3-0 в серии?) и тебе приходит шайба в удобный момент, когда соперник снял вратаря?

Вытащив всё, что только можно в третьем матче с «Вашингтоном», не считая одного неуклюжего броска, но это простительно, Шестёркин на последней минуте игры подловил подходящий момент и без промедления нанёс бросок.

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Увы и ах, забить Игорю помешал Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» в прыжке преградил путь шайбе и выудил её из воздуха, заставив русского вратаря отложить мысли о собственном голе на другой раз. «А если бы он забил, я бы праздновал, как будто это 1994-й», — посмеялся после игры нападающий «Рейнджерс» Винс Трочек.

Игорь, как мы помним, уже забивал голы, когда играл за «Спартак» в МХЛ. Вот как он комментировал тогда свою шайбу: «Отбил бросок по своим воротам, скинул шайбу себе под клюшку, прицелился и бросил. Никто на меня не накатывался, ворота соперника отлично видел. Оставалось только попасть. Давно хотел сам забить, но до сих пор не получалось. Но пытался несколько раз. Однажды ездили на предсезонный турнир, и там тоже соперник снял голкипера, а я бросил по воротам. Шайба прошла рядом со штангой. На тренировке как-то попал в цель, но это на тренировке. Была мечта поразить ворота в официальном матче. И вот она, наконец, осуществилась!».

Это было больше 10 лет назад, с тех пор утекло много воды. Шестёркин стал одним из лучших вратарей мира (хотя, чего уж, он ещё тогда был очень хорош), брал Кубок Гагарина со СКА, а в «Рейнджерс» успел выиграть «Везина Трофи» и теперь пробует покорить главный хоккейный трофей — Кубок Стэнли.

Для этого гол забивать необязательно, нужно просто ловить шайбы, и Игорь прекрасно с этим справляется. Но если он всё-таки забьёт, это будет чума! Это само по себе неординарное и довольно редкое событие, а в плей-офф НХЛ вратарь последний раз забивал в 1997 году, когда Мартин Бродо поразил ворота «Монреаля» в матче первого раунда.

Сегодня не получилось. Но эта попытка точно не станет последней.