«Шоу уродов». «Рейнджерс» вынесли ещё одного игрока «Вашингтона», а обидчика простили

«Как же неприятно. Хочется ещё раз залезть в душ, чтобы отмыться от этих ощущений» — такими были мысли после третьего матча серии «Вашингтон» — «Рейнджерс».

Главная звезда «Нью-Йорка» на данный момент — самый грязный игрок НХЛ. Да и часть команды активно ему подыгрывает. Да, «синерубашечники» стали чемпионами регулярки — и сделали это более чем заслуженно. Но сейчас, в плей-офф, «рейнджеры» показывают себя просто грязной командой.

И ведёт их за собой тафгай Мэтт Ремпе.

Нет, не поймите неправильно. Автор материала — чего вы, наверное, не знали — не является ярым фанатом «Вашингтона». А эта статья — не попытка очернить соперника «столичных». О слабости «Кэпс» уже и так было много сказано.

Автор материала — просто фанат хоккея.

И то, чем сейчас занимается Ремпе — при ситуативной поддержке некоторых товарищей по команде, нельзя назвать хоккеем. Это просто позор.

Или, как назвал всё происходящее журналист The Athletic Марк Лазерус, «шоу уродов».

«Отдайте должное Мэтту Ремпе: этот парень определённо лидирует в НХЛ по количеству разговоров на 60 минут игры. Никогда ещё не было сказано так много слов о человеке, который играл так мало.

Новичок «Рейнджерс» ростом 203 см в 17 матчах регулярного чемпионата проводил на льду в среднем 5 минут 38 секунд. Это маргинальный энхаэловец, монументальная фигура, но посредственный талант. И всё же он потребляет больше кислорода в хоккейной экосфере, чем Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс и Никита Кучеров вместе взятые.

Ремпе — это Юпитер НХЛ, а остальные — его спутники, беспомощно следующие за ним, неспособные вырваться из-под мощного гравитационного притяжения. Нас передёргивает, когда он с двумя чёрными от синяков глазами дерётся, не беспокоясь о неизбежном сотрясении мозга, которое он получит. Мы закатываем глаза, когда он проводит ещё один мощный силовой приём, не беспокоясь о неизбежных сотрясениях, которые он нанесёт. И всё же мы постоянно остаёмся зацикленными на нём, на странности, своего рода шоу уродов, на любопытстве, от которого мы не можем избавиться.

И в пятницу вечером он снова оказался в центре внимания по совершенно неправильным причинам (глубоко вздыхает)», — пишет Лазерус.

Мэтт Ремпе

От эмоциональных речей давайте всё-таки перейдём к фактуре.

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» нападающий гостей Ремпе травмировал защитника хозяев Тревора ван Римсдайка. Американец уже на 13-й минуте покинул площадку и больше не появлялся на льду. «Травма верхней части тела» — так написала пресс-служба «Кэпс».

Ван Римсдайк сыграл чуть меньше трёх с половиной минут. И может больше не появиться в этом плей-офф.

Это уже вторая тяжёлая травма защитника «Вашингтона» в этой серии. В первой встрече Алекси Лафреньер припечатал Винсента Иорио, после чего «Рейнджерс» забили переломный гол. А судьи нарушения не увидели.

Но главное по итогам хита на ван Римсдайке — Ремпе получил всего две минуты штрафа и вскоре уже вернулся на лёд.

Что?

«Это плохой силовой приём. Защитник «Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк не владел шайбой, когда был атакован — это блокировка. Ремпе начал направляться и ускоряться к ван Римсдайку, целясь точно в свою мишень, с высокой позиции — это неправильная атака. И Ремпе ударил ван Римсдайка локтем по голове — это нелегальный удар в голову. Ван Римсдайк покинул игру из-за того, что в «Кэпиталз» назвали «травмой верхней части тела». Это было неизбежно.

Важно отметить, что огромный рост не является оправданием того, что вы чрезвычайно опасны. Защитнику «Рейнджерс» Джейкобу Трубе пришлось это усвоить. Мощному форварду «Кэпиталз» Тому Уилсону пришлось это усвоить. Ремпе лучше выучить это или лиге лучше что-нибудь с этим сделать, прежде чем кто-то сделает с ним что-то ещё хуже — и даже глупее», — продолжает Лазерус.

Тяжело не согласиться с коллегой.

Другой важный момент — Ремпе осознанно избегал драк и потасовок. Во втором периоде Том Уилсон попытался вызвать Мэтта помахаться, однако тот отказался. Трусливый поступок.

Конечно, можно сказать, что Ремпе занимается своим делом. Можно сказать, что победа, как и золото, не пахнет.

Но нет. Она пахнет. Ещё как пахнет.

Опять-таки не поймите неправильно. Хоккей — это глубоко силовой вид спорта. «Мужской вид спорта» — его называют именно так. Но разве так должны себя вести мужчины? Ломать других людей и трусливо убегать? Решать вопросы насилием, конечно, никогда не является нормальным вариантом, но в хоккее в этом плане всё совершенно понятно и систематизированно. В хоккее заведено так: всегда будь готов ответить за свои действия в потасовке с соперником.

Сейчас тафгай «Рейнджерс» может лишить здоровья и карьеры какого-нибудь хоккеиста. Думаете, смотря на медаль, Ремпе будет вспоминать какие-нибудь голы и передачи, а не травмы и страдания соперников — таких же людей, как и он? Разве он не будет вспоминать, какой ценой эта победа была добыта?

Повторюсь: хоккей — силовой, по-настоящему жёсткий вид спорта. Но это всего лишь спорт. И в нём есть правила. Правила, которые Ремпе не соблюдает.

Другой вопрос, почему судьи молчат и позволяют играть настолько грязно. Только в рамках этой серии «Вашингтон» потерял двух основных защитников из-за травм, которые были нанесены игроками «Рейнджерс». Во втором матче судьи не увидели нарушения правил в силовом приёме, после которого Ти Джея Оши пришлось проверять на сотрясение мозга.

Справедливости ради отмечу: в пользу «Вашингтона» арбитры тоже допускали ошибки. Например, в другом эпизоде с Оши и Панариным во второй встрече, когда проглядели вероятный фол американца.

Просто «столичные» не пытаются играть грязно. Да, в первой встрече в одном из моментов не сдержались и едва не устроили драку — но уже после спорных судейских решений. Даже Уилсон держит себя в руках и отмечает, насколько важно сейчас играть в хоккей, а не махать кулаками направо и налево. А это — один из грязнейших игроков НХЛ!

Том понимает, что его команда не для этого вырывала себе путёвку в плей-офф. Он понимает, какой ценой его парни смогли обеспечить «Вашингтону» кубковую весну.

И сейчас ему приходится наблюдать, как его товарищей уносят со льда, а главный обидчик трусливо бегает от «разговора».

«Защитники Ремпе быстро мобилизовались после его последнего хита, повлекшего за собой травму — к настоящему моменту они уже достаточно натренированы. Они отметили, что ван Римсдайк только отдал пас, поэтому силовой приём был совершён не так поздно, как казалось. Они посчитали, что удар был направлен преимущественно в тело, а в голову попал случайно и неизбежно. Они засмеялись и сказали, что ван Римсдайку следует думать, нежели, эм, играть с шайбой? Они увидели крутой, обалденный хит. По-старомодному впечатали в борт. Хоккей, отсылающий к прежним временам, детка. Как было раньше, как и должно быть.

Мэтт Ремпе Фото: AP/TASS

Комиссия TNT установила, что приём был чистым. Служба безопасности игроков НХЛ наверняка внимательно рассмотрит этот вопрос — они даже будут использовать секундомер, чтобы определить, сколько времени прошло между тем, как ван Римсдайк передал шайбу и Ремпе настиг игрока — но ожидается, что двухминутный штраф Ремпе за блокировку будет считаться достаточным. Эй, это хоккей, да? (Снова глубоко вздыхает.)

Прежде всего, хотя Ремпе пробыл в НХЛ всего два месяца, он уже давно утратил право на презумпцию невиновности. 22 февраля он вынес из игры Натана Бастиана из «Нью-Джерси» ударом предплечьем в голову. 12 марта он стал причиной сотрясения мозга у Йонаса Зигенталера из «Дэвилз», нанеся сильный удар локтем в голову. Он ударил исподтишка игрока «Вашингтона» Бека Маленстина со спины в первой встрече этой серии. А теперь травмировал ван Римсдайка.

Это не случайности. Это не совпадение. Вы наверняка можете представить, как Ремпе стоит над распластанным телом бедного Адама Бэнкса (хоккеиста из фильма 1993 года «Могучие утята» об «Анахайме»), а шокированный товарищ по команде спрашивает: «Что он сделал?! Это моя работа!» — пишет Лазерус.

Самое печальное, что такая игра приносит нужный результат. И это вызывает глубокую грусть. При всей склонности к жёсткой, а порой и грубой игре хоккей — это своего рода спорт джентльменов. Спорт об уважении друг к другу, о способности признавать свои ошибки, быть честным перед собой, перед соперником, перед болельщиками. В пылу эмоций на льду всякое может произойти, но главное — хотя бы признать, если ты был неправ. Это вызывает уважение.

Игра и поведение хоккеистов «Рейнджерс» оного не вызывает.

Особенно когда ловишь себя на мысли, что теперь у «Вашингтона» в составе нет четырёх (!) основных защитников. Двое из них вылетели в последних трёх матчах из-за действий игроков «Нью-Йорка». В голову сразу лезут мысли: «А возможны ли вообще такие случайности?»

Тот же Ремпе в третьем матче провёл на льду 5.16. В обеих командах меньше отыграл лишь травмированный ван Римсдайк. Были ли у него ещё какие-то установки на матч?

«И трудно спорить с эффективностью Ремпе в эти ограниченные минуты. После нокаута ван Римсдайка в первом периоде у «Кэпиталз» осталось всего пять защитников до конца игры, а «Рейнджерс» воспользовались преимуществом, одержали победу со счётом 3:1 и в результате мёртвой хваткой взяли серию — 3-0. Ремпе держал Уилсона, которому не привыкать пересекать черту, когда дело доходит до ударов и хитов, в тильте. Ветеран гонялся за новичком, умоляя о драке, вместо того чтобы, знаете ли, попытаться забить. Миссия Ремпе и «рейнджеров» выполнена.

Но действительно ли это то, чего мы хотим? Это ли крутой, обалденный хоккей? Так ли это должно быть? В эпоху абсолютных суперзвёзд, когда такие игроки, как Макдэвид, Мэттьюс, Маккиннон, Кучеров и Кейл Макар, делают то, что мы никогда не считали возможным в современной НХЛ, бьют рекорды и их игра захватывает дух, действительно ли мы хотим, чтобы такие неуклюжие хоккеисты-угрозы, как Ремпе, шныряли вокруг, выискивая тех, кого можно травмировать?

Мэтт Ремпе Фото: AP/TASS

Большой вопрос здесь не в том, будет ли Ремпе дисквалифицирован. Почти наверняка не будет. Нет, вопрос в том, является ли Ремпе ещё одним кратковременным, но забавным нью-йоркским увлечением, или он естественная реакция спорта на рост скорости и мастерства в лиге? Возвестит ли он о возвращении игроков четвёртого звена, для которых драки — первое дело, которые играют по шесть минут за матч, но набирают 200 минут штрафа в год? Отбросит ли хоккейный маятник нас обратно в тёмные века?

НФЛ пошла на почти комичные меры, чтобы защитить своих квотербеков — лига никогда не была более популярной. НБА 1980-х и 1990-х годов решилась на всё, кроме отказа от физической защиты, и не мешала своим звёздам — лига никогда не была более популярной. НХЛ опасно близка к тому, чтобы стать зрелищной и популярной — лучше пошлите ещё за мэттами ремпе.

НХЛ нужно решить, какой лигой она хочет быть — той, в которой её звёзды сводят других с ума, или той, в которой сходят с ума мэтты ремпе со всего света. Оба варианта вместе не смогут сосуществовать, потому что даже за шесть минут на льду столкновение одного с другим — лишь вопрос времени. Это простой звоночек.

Так что вы, вероятно, можете догадаться, какой из этих вариантов выберет НХЛ», — заключил Лазерус.

Проблема судейства и реакции НХЛ на такие эпизоды важна. Очень важна.

Повторюсь ещё раз. Никто не говорит о том, что «Вашингтон» вёл бы в серии, не будь этих моментов или будь на них более жёсткая реакция со стороны судей. Никто не спорит с тем, что «Рейнджерс» сами по себе на голову сильнее «столичных». Никто не будет возражать, если сказать, что «Кэпиталз» в нынешнем плей-офф — самая слабая команда.

Вопрос в другом.

Насколько позволительно добывать победы таким способом? Тем более с таким составом, с одним из лучших вратарей и плеймейкеров мира, в статусе лучшей команды НХЛ. Побеждать надо честно и по правилам. И у «Рейнджерс» изначально было больше шансов.

Проблема судейства важна, но куда важнее личная ответственность спортсменов.

В силовой игре нет ничего плохого. В том, чтобы пользоваться всеми разрешёнными методами, нет ничего плохого. Нет ничего плохого и в том, чтобы играть в закрытый хоккей, «ставить автобус» и играть на отбой. Это не плохо, хоть и не всегда зрелищно и привлекательно (привет, финал КХЛ). Победа в таком случае, действительно, не будет пахнуть. Поскольку всё было легально, а команда грамотно воспользовалась своими возможностями и ресурсами.

Но идти по головам других, жертвовать здоровьем и карьерой других людей ради победы — просто мерзко. «Победа любой ценой», «цель оправдывает средства» — в подобных ситуациях это лишь отговорки. Победа будет пахнуть. Очень сильно. И искренне порадоваться ей не выйдет.