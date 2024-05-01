«Даже не лучший в своей команде». Номинация Бобровского на «Везину» вызвала споры

Кажется, вратарский уровень в НХЛ находится на рекордно низком уровне за последние годы. На это наложилось несколько факторов: масштабнейший кризис в канадской школе; кризисы поменьше у шведов и чехов, которые ранее давали лиге немало элитных голкиперов; расширение лиги, которое размазало и без того невеликий пул оборонительных игроков. Наконец, влияет общее стремление НХЛ «раздеть» голкиперов и увеличить результативность если не до уровня безумных 80-х, то хотя бы начала 90-х.

В результате всего этого средний процент отражённых бросков в среднем по лиге рухнул до 89,8 — показателя, с которым недавно из лиги просто выгоняли. 91% относительно недавно выглядел просто средним, а сейчас выше него остановились только три вратарских бригады. Впрочем, «Везину» вручать всё равно необходимо даже с такой ситуацией, и шорт-лист награды был объявлен вчера. Тройка хорошо показывает, какие страны ещё поставляют НХЛ классных киперов: в неё вошли американцы Тэтчер Демко, Коннор Хеллебайк и русский Сергей Бобровский.

С этим не согласился ведущий хоккейный автор основного американского вещателя лиги. Журналист ESPN Грег Вышински написал в своей соцсети: «Первое: Сергей Бобровский даже в своей команде не был лучшим вратарём в этом сезоне, а уж тем более не входил в топ-3 всей лиги. Второе: не могу поверить, что пишу это, но Джордан Биннингтон был ограблен». В реплаях Вышински попросили аргументировать своё заявление, и он ответил: «Биннингтон шёл на третьем месте в НХЛ по количеству голов, отражённых сверх xG. Он был вторым в лиге по спасениям после явных голевых моментов. В плане продвинутых метрик Боб даже близко не рядом, но у него больше побед».

Суперсейв от Сергея Бобровского Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

Как можно оппонировать этому заявлению? Начнём с того, что точность открытых моделей продвинутой статистики далека от идеала — команды не пользуются теми же данными, которые могут посмотреть болельщики и журналисты, у них есть платные данные базы с большей точностью. Данные публичных источников могут очень сильно разниться.

Например, сравним тот самый показатель GSAE (голы, отражённые сверх ожидаемого). По модели сайта MoneyPuck у Бобровского 15,6 гола сверх xG, и он идёт на шестом месте в лиге — а вот у Evolving Hockey с примерно таким же показателем Боб идёт… 17-м. У Биннингтона, о котором шла речь в посте Вышински, разница колоссальна: первый сайт даёт 16,5 гола и пятое место, второй — 29,7 и второе место. О какой точности аналитики можно говорить?

Есть у этого заявления и ещё одна часть — про «не лучшего вратаря в команде». Бэкап Бобровского Энтони Столарз действительно выдал более интересную статистику — и обычную, опередив Боба на целый процент в плане отражённых бросков, и продвинутую, по обеим моделям показав лучший результат по GSAE. Однако дьявол снова в деталях. Во-первых, у Столарза были более лёгкие соперники: из 16 побед лишь четыре Энтони одержал в матчах с командами из зоны плей-офф. Во-вторых, читатели с хорошей памятью должны помнить, что не раз и не два во «Флориде» появлялись бэкапы, которых уже провозглашали людьми, «съевшими» Бобровского. Почти все они ушли в другие команды, и никто на свой уровень на другом месте не вышел.

В принципе, это не первый случай, когда чемпион продвинутой статистики не берёт «Везину». Можно взять хотя бы прошлый год: по одной модели лидером по GSAE был Илья Сорокин, причём с очень приличным отрывом, а по второй — Юусе Сарос из «Нэшвилла». «Везина» тогда уехала к Линусу Улльмарку, который показал невероятный процент сейвов, играл в лучшей команде в истории регулярки, но провалил плей-офф из-за игры с травмой.

Впрочем, шансы Бобровского зайти на третью в карьере «Везину» пока выглядят наиболее скромными из всей троицы. В марте, за месяц до окончания сезона, авторы сайта НХЛ провели репетицию голосования — и в их топ-3 оказалась та же троица, что и у выбирающих в реальной жизни генеральных менеджеров. Уверенно выиграл Хеллебайк — он получил 11 первых мест из 14 голосовавших журналистов, Демко — два, Бобровский — одно.

Показательный, пусть и мало что влияющий на что-то момент: на специальном драфте Матча звёзд этого года именно Хеллебайк был выбран под первым номером. Двухметровый американец выиграл «Дженнингс Трофи» как вратарь команды, пропустившей меньше всех в сезоне НХЛ. Оборонительная система Рика Боунесса помогала Коннору: в современной ультратакующей НХЛ «Джетс» провели 35 матчей подряд, не пропустив более трёх шайб. В общем, Хеллебайк делал то, что ему приходилось делать и в то время, когда состав «Виннипега» был хуже — тащил. Загадочное крушение в плей-офф — это уже другая тема и на голосование по регулярочному трофею не влияет никак.

Коннор Хеллебайк (справа) Фото: Ryan Sun/AP/ТАСС

Демко в первой половине сезона помог «Ванкуверу» набрать куда больше очков, чем эта команда могла бы заслужить своей игрой. Ещё после удачной игры в ковидном плей-офф-2020 болельщики стали надеяться на то, что американец станет основным вратарём и закроет все проблемы в рамке. Однако Тэтчеру мешают травмы — они испортили ему весь прошлый сезон, который клуб без основного вратаря провалил, и в этом году после первой же игры Демко выбыл с повреждением, которое может стоить ему всего плей-офф. За Демко против Бобровского говорит и лучшая статистика (как обычная, так и продвинутая), а также то, что поднимать ему пришлось команду, которая осенью котировалась куда ниже «Виннипега» и «Флориды».

Впрочем, даже если Боб не возьмёт «Везину», попадание в тройку номинантов — это уже история. Даже страшно подумать, сколько раз за последние пять лет вратаря предлагали выкупить, обменять, списывали со счетов и говорили, что его контракт тянет всю платёжку «пантер» на дно. Бобровский ответил на это шикарным плей-офф, потом и качественной регуляркой, а сейчас он смог остановить Кучерова и его не особенно звёздную компанию, разрушив имидж некубкового вратаря, который был создан ещё в «Коламбусе». Три номинации на «Везину» — это в любом случае очень классно.