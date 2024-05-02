35-летний россиянин – неожиданный герой плей-офф НХЛ. Действующий чемпион в шаге от вылета

Евгений Дадонов не играл больше двух месяцев из-за трещины кости в нижней части тела, вернувшись в строй только в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Но главный тренер «Далласа» Питер Дебур не сомневался в том, что 35-летний нападающий поможет команде в плей-офф. «Я верю в него в это время года. Он – игрок, который может зарешать в плей-офф», — сказал он перед стартом первого раунда с действующим обладателем Кубка Стэнли «Вегасом».

Он оказался прав. Первые два матча Евгений провёл без очков, а «Даллас» потерял преимущество домашней площадки, дважды проиграв на своей территории. Но дальше Дадонов раскачался – передача в третьей игре, важный гол в четвёртом матче с совершенно невозможного угла (в Америке потом подсчитали – шанс забить в этом моменте был меньше 4%!). А «Даллас» увёз из «Ти-Мобайл Арены» две победы и равный счёт в серии.

И сегодня – гол во втором матче подряд! В плей-офф НХЛ такого с Евгением ещё ни разу не случалось, хотя в НХЛ он проводит уже десятый сезон. Но большую часть карьеры нападающий выступал во «Флориде», которая тогда и близко не была настолько грозной, как теперь, и он всего лишь в третий раз выступает в розыгрыше Кубка Стэнли.

Но важные голы он всегда умел забивать. Это в «Далласе» Дадонова можно назвать неожиданным героем плей-офф, а ведь в 2015 году в СКА он стал главным наконечником атак и лучшим снайпером плей-офф, выиграв с командой Кубок Гагарина. И в 2017 году тоже забил немало голов в плей-офф, второй раз став чемпионом КХЛ. С тех пор прошло немало лет, но мастерство проверенного кубковыми баталиями нападающего никуда не делось.

Пятый матч начался совершенно идентично первому в этой серии – с большинства «Вегаса» и гола капитана Марка Стоуна с пятачка. Но уже через минуту «Даллас» провели быструю атаку, и Дадонов замкнул шикарную передачу Стэнковена, сравняв счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Четвёртое звено «Далласа» в этой серии по-настоящему тащит! Глядя на такое, проснулись и те, кто должны быть лидерами команды. Забил даже Мэтт Дюшейн, молчавший на протяжении последних восьми матчей! Он реализовал большинство, сыграв на добивании на пятачке, и вывел свою команду вперёд.

«Вегас» довольно быстро ответил усилиями Уильяма Каррье, который выиграл борьбу за шайбу за воротами и проткнул её под щитком замешкавшегося Джейка Оттингера. В первом периоде команды выплеснули практически весь свой сегодняшний голевой потенциал, забросив на двоих четыре шайбы, и в оставшиеся 40 минут зрители увидели всего одну шайбу.

Джейсон Робертсон реализовал большинство, и этот гол стал победным. Оставшуюся работу проделал Джейк Оттингер – вратарь отразил 25 из 27 бросков, а одним из ключевых моментов стало спасение при выходе Чандлера Стивенсона один на один за две с половиной минуты до финальной сирены. В этой серии Оттингер ещё ни разу не пропустил в третьих периодах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Даллас» после кошмарного начала плей-офф начал демонстрировать, что не просто так стал лучшей командой Запада в регулярном сезоне. Перевернул ход серии, впервые в своей истории выиграл три матча подряд после 0-2 и уже поставил действующего чемпиона на грань вылета. «Звёзды» могут оформить выход в следующий раунд уже в ночь на 4 мая (мск). «В нас почти не верили после первых двух матчей, но вот шесть дней спустя у нас есть шанс закрыть серию против обладателя Кубка Стэнли. Но впереди самая тяжёлая часть работы», — отметил после матча Дебур.