«Россия 25» начала большой тур с победы! Всё решил гол нового капитана

Взрослый клубный хоккей в России завершился чуть больше недели назад — настало время сборных! Команда «Россия 25» отправилась в большое турне и 2 мая провела первый матч. В рамках Qazaqstan Hockey Open подопечные Романа Ротенберга сыграли с хозяевами турнира, которые готовятся к отправлению на чемпионат мира в Чехию. Зрителей на 12-тысячную «Барыс-Арену» в Астане пришло не так много — даже первый ярус был заполнен едва ли на четверть, что для Казахстана, впрочем, не новость.

«Ребята сыграли контрольную игру. Очень интересные игроки. Все с хорошим катанием, с хорошим игровым мышлением, мастера. Мы увидим много ярких шайб и личностей в играх за сборную. Следующая игра у нас с Казахстаном. Участник чемпионата мира, группа A, как в своё время сборная Беларуси. Наша задача – играть против сильнейших соперников. Поверьте мне, сборная Казахстана будет очень хорошо мотивирована, нам будет непросто. Мы серьёзно готовимся и летим в Астану за победой», — рассказывал за несколько дней до матча Роман Ротенберг.

Его слова нашли подтверждение с первых секунд встречи — российская команда смотрелась активнее и едва не открыла счёт в первой же смене, однако переиграть Андрея Шутова нашим нападающим не удалось. Этого не получалось сделать до 14-й минуты, когда вся пятёрка казахстанцев неожиданно расступилась перед Василием Глотовым. Новоиспечённый капитан команды не мог не воспользоваться таким подарком и со средней дистанции нанёс точный бросок в верхний угол ворот. Задачу Шутову усложнил Валентин Зыков, который закрыл обзор голкиперу и не дал тому увидеть момент вылета шайбы из-под клюшки Глотова.

Счёт мог меняться ещё не один раз, но в дальнейшем Шутов был крайне надёжен, как и находившийся на последнем рубеже «России 25» Артемий Плешков, который совсем недавно стал мировым рекордсменом по количеству сейвов за один матч. Оба голкипера в нескольких случаях по-настоящему выручили свои команды, благодаря чему об успехах нападающих не пришлось говорить до самого конца встречи.

Несмотря на многочисленные попытки (многие из которых были совершены в неравных составах) обеих сборных забросить ещё, переиграть Плешкова и Шутова никто не смог, и гол Глотова так и остался единственным. 1:0 — «Россия 25» начинает большой тур с минимальной победы и готовится к четырём подряд встречам со сборной Беларуси. Первая из них состоится уже послезавтра, 4 мая — Qazaqstan Hockey Open закончится как раз этим матчем.