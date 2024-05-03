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Торонто – Бостон — 2:1, обзор матча, видео, голы, первый раунд Кубка Стэнли — 2024, плей-офф НХЛ, Нюландер, Мэттьюс

Без Мэттьюса стало лучше? «Торонто» вернулся в серию плей-офф НХЛ, избежав антирекорда
Максим Макаров
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Вильям Нюландер оформил дубль, а «Бостон» рискует нарваться на прошлогодние грабли.

По тому, как складывалось противостояние, можно было смело говорить, что вероятность окончания серии в пятой игре была немаленькая. Лидеры «листьев» не играли на свои многомиллионные контракты, ссорились на скамейке и не понимали, что им делать. Но «Бостон» собственноручно проиграл предыдущий матч: то ли от излишней самоуверенности, то ли от чрезвычайной расслабленности. Неизвестно.

Остон Мэттьюс вновь пропускал матч, не сумев восстановиться от травмы, а место на последнем рубеже занял Джозеф Уолл, Илья Самсонов пропускал второй матч.

Первые 30 минут этого матча можно было бы отличить от предыдущего только по двум факторам: команды не обменялись голами, и дома играл «Торонто». Хозяева владели инициативой, но вновь не могли конвертировать преимущество в заброшенные шайбы. А «Бостон», в свою очередь, вообще позабыл, что такое игра в чужой зоне, нанеся лишь один бросок за 27 минут игрового времени.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Нюландер (Лильегрен, Райлли) – 39:05 (5x5)     2:0 Нюландер (Нис, Райлли) – 57:47 (5x5)     2:1 Гики (Шаттенкирк, ван Римсдайк) – 59:59 (6x5)    

Но во второй половине второго отрезка гости начали нащупывать игру и тревожить Уолла, который, как выяснилось, замёрзнуть не успел. И судьба насмехнуласьнад «Бостоном», потому что именно в этот отрезок последовала пропущенная шайба: Вильям Нюландернакрутил на синей линии Бичера, нанёс бросок, и шайба рикошетом от Макэвоя попала в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий период хозяева без доли стеснения удерживали минимальное преимущество, изредка бегая в контратаки, из которых вторая шайба и родилась: Нюландер убежал на рандеву со Свейманом и изящно переиграл его.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но гости не дали-таки уйти Уоллу с «сухарём», поразив его ворота меньше чем за секунду до конца игрового времени.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Торонто» отыгрывается с 1-3 в серии, как в 2013 и 2018 году, благодаря дублю Вильяма Нюландера, и нас ждёт седьмой матч. А также прерывает серию из шести домашних поражений подряд, избегая антирекорда середины прошлого века. «Листья» одержали две последние победы без Остона Мэттьюса в составе. Совпадение это или закономерность, спросит отвлечённый зритель? Чистой воды совпадение. Остон, может, и играл ниже своего уровня, но назвать его игру провалом язык точно не повернётся.

После окончания седьмого матча в Бостоне одна из тем, в зависимости от исхода, станет главной на несколько дней: если проиграет «Бостон», то вспомнят прошлогоднюю серию с «Флоридой», если «Торонто», то будут говорить о синдроме неудачника в решающих играх.

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