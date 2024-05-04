Титулованный тренер — о своём новом назначении и о хоккее, в который при нём будут играть московские армейцы.

«Для меня это большая честь, вызов и ответственность». Первое интервью с Воробьёвым в ЦСКА

После поражения ЦСКА от «Локомотива» в первом раунде завершившегося розыгрыша Кубка Гагарина Сергея Фёдорова на посту главного тренера армейцев сменил Илья Воробьёв. Опытный специалист в эксклюзивном интервью рассказал обозревателю «Чемпионата» о предоставленной им стратегии дальнейшего развития москвичей, формировании своего тренерского штаба, знакомстве с командой и хоккее, в который при нём будет играть легендарный и титулованный клуб.

«Никаких сомнений возглавить ЦСКА не возникало»

— Как, от кого и когда вам поступило предложение возглавить ЦСКА?

— Мне поступил звонок. Нужно было предоставить свой конспект, каким я вижу дальнейшее развитие команды и пути достижения ЦСКА самых высоких задач.

— Наверняка сильно соскучились по работе.

— Да, соскучился. После 12 лет напряжённой работы идея взять паузу и отдохнуть получилась неплохой, но с определённого момента сильно хотелось работать и заниматься любимым делом.

— Приняли решение возглавить ЦСКА моментально?

— Меня вызвали к руководству, я приехал и предоставил свой конспект. Мою кандидатуру одобрили, для себя я тоже решение принял, никаких сомнений не возникало.

— Для вас большая честь возглавить клуб с такой великой историей?

— Для человека, родившегося в советское время и выросшего на игре лучшего в Советском Союзе клуба ЦСКА, на который все всегда равнялись, возглавить такую великую команду большая честь, вызов и ответственность.

Илья Воробьёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Фёдоров рассказал, как он видел команду в последний год, отдельно прошёлся по игрокам»

— Прежний главный тренер армейцев – Сергей Фёдоров – передал вам дела, вы лично поговорили?

— Да, мы встречались с ним, хорошо пообщались. Сергей Викторович рассказал, как он видел команду в последний год, отдельно прошёлся по игрокам. Всё получилось солидно, он поступил красиво и профессионально, никаких проблем не возникло.

— Фёдоров выиграл с ЦСКА два Кубка Гагарина, у вас есть два Кубка Гагарина в качестве главного тренера «Металлурга» и помощника Майка Кинэна. Готовы к битве за новый трофей?

— Когда приходишь в ЦСКА, то ты всегда готов к этому, ведь именно за кубком ты и идёшь. Это самый великий клуб с соответствующими задачами, которые мы будем решать.

— Президент ЦСКА Игорь Есмантович уже заявил, что ваше соглашение носит трёхлетний характер.

— Да, действительно, у меня трёхлетний контракт. Я благодарен за доверие всему наблюдательному совету ЦСКА и отдельно его председателю Игорю Ивановичу Сечину.

— За хоккеем всё это время пристально следили?

— Я следил за хоккеем, летал в Ванкувер, в Европе периодически посещал некоторые матчи, смотрел и анализировал игры. Инвестировал в себя и в своё дальнейшее тренерское развитие.

— Поздравили своих знакомых из «Металлурга» – не чужого для вас клуба – с чемпионством?

— Естественно, поздравил ребят, с которыми я вместе работал. Как хоккеистов, так и административный штаб команды.

— Вы вспоминали о ваших финалах с ЦСКА в 2016 и 2022 годах?

— Конечно, прекрасно помню эти серии. Посмеялись немного, что в 2016 году я выиграл в качестве главного тренера «Металлурга» у ЦСКА, а в 2022 году прилетела ответка.

Илья Воробьёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Поиски помощников ведутся, мы работаем над этим»

— С тренерским штабом ЦСКА вы уже определились?

— Поиски помощников ведутся, мы работаем над этим. Было много приглашённых кандидатов на собеседования. Мы, повторюсь, продолжаем вести активную работу в этом направлении. Могу сказать, что наличие североамериканцев среди моих помощников на данный момент не предполагается.

— А с капитаном команды есть понимание, им останется Никита Нестеров?

— Я думаю, что этот вопрос мы будем рассматривать чуть позднее. Но Никита, несомненно, один из наших лидеров и наиболее опытных игроков.

— С кем из хоккеистов, оставшихся в ЦСКА, вы хорошо знакомы?

— В первую очередь это как раз Никита Нестеров, с которым у нас долгий совместный путь на Кубке мира, в сборных, на Олимпийских играх. Больше всего из ребят знаком с ним. Макс Мамин был в сборной России на чемпионате мира в Копенгагене, с Ярославом Дыбленко поработали в Питере, Влад Провольнев и Константин Окулов выступали в олимпийской сборной. И, конечно, Влад Каменев. Помню, когда он ещё считался молодым игроком, мы вместе выигрывали Кубок Гагарина в «Металлурге».

— Вас уже представили всему армейскому коллективу, со всеми пообщались?

— Да, я представлен той части команды, которая была в прошлом году.

«Нам надо стать быстрее, мы должны играть в быстрый хоккей»

— Расскажите, какой хоккей тренер Илья Воробьёв собирается ставить армейцам?

— Нам надо стать быстрее, мы должны играть в быстрый хоккей, должны играть на другой скорости, важно движение шайбы и игроков. И, конечно, нужно оперативнее принимать решения. Быстрые переходы из обороны в атаку, подключение защитников к прямой атаке.

— Как проходит селекционная работа клуба, вы всегда на связи с президентом ЦСКА и спортивным директором?

— Мы всегда на связи. ЦСКА пять раз из последних шести лет, не считая ковидного сезона, играл в финале Кубка Гагарина. Пришёл момент, когда надо что-то менять. Мы омолаживаемся, будем быстрее, агрессивнее, селекция заточена именно под это.

— Не секрет, что армейцы всегда брали курс на возвращение россиян из-за океана. Для вас тоже интересно поработать с такими игроками?

— Да, это очень интересно, многих ребят я смотрел по видео. Есть хорошие хоккеисты, которые приедут к нам, если всё срастётся. Надеюсь, у них будет минимальный срок адаптации в КХЛ.

— Значит, вы готовы к тому, что команда сильно омолодится?

— Это один из пунктов в моей концепции развития команды, введение в состав молодых и голодных до побед игроков.

Илья Воробьёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мне кажется, что с перекрёстным плей-офф получилось супер»

— Вы уже упоминали, что летали в Ванкувер. Расскажите, кто вас пригласил и как прошла эта поездка?

— Меня пригласил генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин. Провёл интересное время, долго с ним общались. Занимательные беседы, солидный уровень. Посмотрел изнутри, как это всё работает. Хороший опыт.

— Как вы, будучи тренером, относитесь к введению в КХЛ перекрёстного плей-офф?

— Мне кажется, что получилось супер. Нынешний сезон всё показал. Много фаворитов вылетело, уж не знаю, это високосный год или перекрёстный плей-офф так сказался (смеётся). Но в целом очень интересное нововведение.

— А к возвращению лимита на легионеров до пяти человек?

— Совершенно нормально. Хороший и рабочий вариант.

— Следующий сезон КХЛ пройдёт до 31 мая. Правильно ли это?

— В нынешней ситуации это естественное и правильное решение. Можно было начать сезон числа с 15 сентября, чтобы все дачники успели вернуться на трибуны. А играть до 31 мая – очень правильный ход. Могу сказать, что смотрел со стороны сезон, всё изучал. Например, теперь хоккеистам за воротами нельзя стоять, есть другие интересные моменты и нововведения. Лига развивается и идёт вперёд.