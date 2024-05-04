Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Нэшвилл – Ванкувер – 0:1, обзор матча плей-офф НХЛ, кто с кем сыграет во втором раунде Кубка Стэнли 2024, видео

Ещё трое россиян идут дальше в плей-офф НХЛ! «Ванкувер» не сломала потеря двух вратарей
Лев Лукин
Ванкувер обыграл Нэшвилл в плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Резервный голкипер Артур Шилов стал одним из героев «косаток», которые забили решающий гол в шестой игре серии за 99 секунд до сирены.

Серия «Ванкувера» и «Нэшвилла» могла завершиться ещё в пятой игре, но «хищники» одержали вторую за неделю победу в Канаде и заработали реальный шанс утащить противостояние в седьмой матч. Правда, в этой серии «Нэшвилл» ещё не одержал ни одной домашней победы.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Бёзер, Петтерссон) – 58:21 (5x5)    

Не вышло и в этот раз. Игра вообще получилась не очень зрелищной, безголевой, зато держала в напряжении до финальной сирены. Юусе Сарос и Артур Шилов не собирались пропускать, но в результате шатаут сумел оформить только латвийский кипер «косаток». И это примечательная история! Напомним, что по ходу серии с «Нэшвиллом» «Ванкувер» умудрился потерять сразу двух первых голкиперов: Тэтчер Демко выбыл до конца плей-офф уже после первой встречи, а Кейси Десмит травмировался в третьем матче. 23-летнему Шилову, который до этого плей-офф провёл менее десяти матчей в НХЛ, пришлось экстренно вступать в бой, и Артур не подвёл: выиграл две встречи из трёх, «засушил» атаку «Предаторз» в сегодняшнем матче и вывел «Ванкувер» в следующий раунд.

Материалы по теме
Вратарь «Ванкувера» Шилов повторил достижение Брызгалова в плей-офф НХЛ

Единственный гол в шестой игре был забит в тот момент, когда до конца основного времени оставалось 99 секунд. Оборона «Нэшвилла» непостижимым образом забыла на пятачке Пиуса Зутера, который в касание преобразовал пас Брока Бёзера в решающую шайбу в серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

До сирены «Нэшвилл» уже ничего не смог изменить и вылетел из плей-офф НХЛ. Этому факту очень рады в сборной Швеции: для чемпионата мира теперь доступны Филипп Форсберг и Густав Нюквист. «Ванкувер» же шагает дальше, и в полуфинале Запада «косатки» встретятся с «Эдмонтоном». Такой пары в Кубке Стэнли не было с 1992 года.

Выход «Ванкувера» означает, что борьбу за главный трофей НХЛ продолжают трое российских хоккеистов. Это защитник Никита Задоров, отличившийся в первом раунде двумя голами, и форварды Илья Михеев и Василий Подколзин. Правда, у первого ноль очков в шести играх, а второй и вовсе пока смотрит этот плей-офф с трибуны.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android