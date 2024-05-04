Чемпион жив! Седьмому матчу быть, но за «Даллас» говорит фантастическая статистика тренера

В карьере Питера Дебура было семь седьмых матчей. Он не проиграл ни одного.

Чем ближе развязка в первом раунде плей-офф НХЛ, тем меньше голов в матчах. Сегодня четыре команды синхронно отказывались пропускать вообще – «Ванкувер» прошёл дальше, выбив «Нэшвилл» благодаря единственному голу за полторы минуты до финальной сирены, а на «Ти-Мобайл Арене» действующий чемпион «Вегас» почти 50 минут проверял на прочность Джейка Эттингера, прежде чем тот всё-таки дрогнул.

Но это не значит, что игра была скучной. Наоборот. «Рыцари» впечатляюще начали первый раунд, взяв два первых матча в гостях, но затем «Даллас» собрался и начал вспоминать, что не просто так стал лучшей командой Западной конференции в регулярке. Они выиграли три матча подряд и поехали на шестую игру с возможностью закрыть серию и взять реванш за прошлогоднее поражение в финале конференции.

По первому периоду «Вегас» был более заряженным. Подгоняемые домашними трибунами «рыцари» делали всё возможное, чтобы забить, однако Эттингер был категорически против такого развития событий.

Во втором периоде счёт также не был открыт, но скучной эту игру назвать точно было нельзя. Логан Стэнковен наверняка ещё долго будет вспоминать свой 100-процентный моментище, когда он не попал по пустым воротам. И Хинц. И Хейсканен. И Тайлер Сегин, который не смог реализовать выход один на один.

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Но Эдин Хилл не дрогнул ни разу. Вратарь-сенсация, который год назад привёл «Вегас» к их первому Кубку Стэнли, этот плей-офф начинал в запасе. Но при счёте 2-2 Брюс Кэссиди заменил Логана Томпсона на Хилла и сегодня точно не пожалел об этом решении. Канадец отразил все 23 броска и оформил свой первый «сухарь» в этом плей-офф.

У Эттингера же в этой серии была удивительная статистика – он ещё ни разу не пропускал в этом плей-офф в третьих периодах или овертаймах. На этих отрезках он в общей сложности совершил 61 спасение – пока Ноа Хэнифин не прошил его в дальний угол через трафик.

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В оставшееся время матча «Вегас» полностью перекрыл кислород «Далласу» — перехватывал передачи, бросался под шайбы и отстоял победный счёт. Окончательный счёт установил капитан команды Марк Стоун, поразивший пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Чемпион жив, и седьмому матчу быть! Эта серия его заслуживала. «Мы рассчитываем на то, что мы — действующие чемпионы. У нас есть сила воли, у нас много победителей в раздевалке. Мы преисполнены гордости. Нам надо выиграть один матч плей-офф дома, и мы точно на это способны», — говорил перед сегодняшним матчем главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди.

Ещё одна удивительная статистика, с которой теперь предстоит столкнуться «Вегасу». Главный тренер «Далласа» ещё ни разу не проигрывал седьмые матчи. Таких игр в карьере Питера Дебура было семь (две из них – в качестве главного тренера «Вегаса»), а послезавтра он может повторить рекорд легендарного тренера «Бостон Селтикс» Реда Ауэрбаха, который выиграл восемь седьмых матчей в плей-офф НБА из восьми.

Или же чемпион сломает эту традицию и пройдёт дальше. Победителя этой серии во втором раунде уже ждёт «Колорадо».