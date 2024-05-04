Лучшие юниоры мира и палач России. Кто будет защищать золото Канады на чемпионате мира?

С 10 по 26 мая 2024 года в двух чешских городах – Праге и Остраве – пройдёт чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Накануне свой состав для выступления в Чехии объявил действующий чемпион мира – сборная Канады. В него вошли трое голкиперов, семь защитников и 12 форвардов.

Главным тренером «кленовых листьев» второй год подряд будет Андре Туриньи, который работал в НХЛ с «Аризоной Койотс». Туриньи уже возглавлял национальную команду Канады на чемпионате мира 2023 года, где выиграл золотые медали. Также он входил в штаб команды в 2021 и 2022 году. Помощниками Туриньи будут Дин Эвасон, Джей Вудкрофт и Стив Отт.

Вообще на последних четырёх состоявшихся мировых первенствах канадцы неизменно добирались до решающего матча, чередуя в нём поражение (2019, 2022) с победой (2021, 2023). По этой логике, в этом году канадцев должны поджидать медали серебряного достоинства, но у выбранного тренерским штабом состава наверняка будет совсем другой взгляд на верность этой традиции.

Вратари

Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), Джоэль Хофер («Сент-Луис»), Нико Доус («Нью-Джерси Дэвилз»).

Во вратарской линии тренерский штаб Туриньи не стал заморачиваться и сделал очевидную ставку на бригаду «Сент-Луиса». Можно не сомневаться, что первым номером канадцев в Чехии станет самый дорогой среди игравших в нынешнем сезоне НХЛ вратарей голкипер страны Джордан Биннингтон. Получающий по своему контракту с «блюзменами» в среднем $ 6 млн за сезон 30-летний вратарь по-прежнему далёк от той игры, которую он демонстрировал в 2019 году, когда приносил американскому клубу Кубок Стэнли.

Джордан Биннингтон Фото: Jeff Roberson/AP Photo/ТАСС

В минувшей регулярке Джордан добился относительного прогресса в сравнении с двумя прошлыми сезонами, когда показатели коэффициента надёжности и процента отражённых бросков были совсем печальными. Впрочем, личный прогресс Биннингтона никак не помог его команде, и «Сент-Луис» пролетел мимо плей-офф. Как и в клубе, бэкапом Джордана в национальной команде будет 23-летний Джоэль Хофер, его ровесник Нико Доус едет в Чехию третьим номером.

Защитники

Боуэн Байрэм («Баффало Сэйбрз»), Оуэн Пауэр («Баффало»), Кейден Гуле («Монреаль Канадиенс»), Джейми Олексяк («Сиэтл Кракен»), Дэймон Сиверсон («Коламбус Блю Джекетс»), Колтон Парэйко («Сент-Луис»), Олен Целльвегер («Анахайм Дакс»).

В линии защиты канадцы собрали сплав опыта и молодости. 31-летний Джейми Олексяк впервые в карьере едет на чемпионат мира, тогда как 30-летний Колтон Парэйко возвращается на мировое первенство спустя шесть лет. В 2018-м Колтон провёл очень яркий турнир в Дании, в 10 матчах отметившись 8 (4+4) очками, 2 (1+1) из которых были набраны в победном для «кленовых» четвертьфинале со сборной России (5:4 ОТ). Также за опытную составляющую в сборной будет отвечать и 29-летний Дэймон Сиверсон.

Колтон Парэйко Фото: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/ТАСС

Остальные защитники канадцев не достигли ещё и 23-летнего возраста, хотя некоторые из них уже успели зарекомендовать себя на уровне НХЛ. 22-летний Боуэн Байрэм в 2019 году был выбран «Колорадо Эвеланш» на драфте под высочайшим четвёртым номером. За «лавин» он отыграл 3,5 сезона, а в ходе минувшего регулярного чемпионата был обменян в «Баффало Сэйбрз». Теперь «клинки» в своей линии обороны имеют его и первого номера драфта НХЛ – 2021 Оуэна Пауэра. Оба молодых хоккеиста должны стать солидным подкреплением для канадцев в Чехии.

Нападающие

Адам Фантилли («Коламбус Блю Джекетс»), Дилан Козенс («Баффало»), Майкл Бантинг («Питтсбург Пингвинз»), Эндрю Манджапане («Калгари»), Доусон Мерсер («Нью-Джерси Дэвилз»), Джаред Макканн («Сиэтл»), Джек Макбэйн («Аризона Койотс»), Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»), Ридли Грейг («Оттава Сенаторз»), Дилан Гюнтер («Аризона»), Брэндон Танев («Сиэтл»), Маклин Селебрини (Бостонский Университет).

В нападении в первую очередь обращают на себя внимание персоны Коннора Бедарда и Маклина Селебрини. В национальной команде произойдёт своего рода передача эстафетной палочки от Бедарда к Селебрини. На данный момент 18-летний форвард «Чикаго» является последним победителем драфта НХЛ. В прошлом году «Блэкхоукс» выбрали Коннора под первым номером. Теперь в расположении национальной команды Конор может поделиться опытом с 17-летним Селебрини и рассказать, что ждёт Маклина на церемонии драфта. 62-й драфт НХЛ пройдёт с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе. С вероятностью в 99,9% именно форвард Бостонского Университета и уйдёт на нём под первым номером.

Всего один форвард в канадской команде разменял порог 30-летия. Форварду «Сиэтла» Брэндону Таневу уже исполнилось 32 года. При этом в составе «кленовых» хватает игроков с солидным опытом выступления в НХЛ и за национальную команду. Например, таковым является 28-летний форвард «Калгари» Эндрю Манджапане, который успешно зажигал на чемпионате мира – 2021.

Нападающий «огоньков» присоединился к канадцам уже по ходу того турнира, так как его «Флэймз» очень поздно завершили регулярный чемпионат в НХЛ. Пока Манджапане находился на вынужденном карантине, его сборная потерпела три поражения подряд, но после появления Эндрю на льду «кленовые» расцвели. В Риге форвард сыграл семь матчей, набрав 11 (7+4) очков при показателе полезности «+6» и став самым ценным игроком турнира. На его счету победный гол в матче с Россией и победный дубль в полуфинале с США.

28-летний Майкл Бантинг в ходе нынешнего сезона пережил обмен из «Каролины» в «Питтсбург». Смена клубной прописки пошла на пользу канадскому нападающему – в 21 матче за новый клуб он набрал 19 (6+13) очков, едва не сумев помочь Сидни Кросби и Евгению Малкину затащить «пингвинов» в плей-офф. Если Бантинг сохранит такую форму и на предстоящий чемпионат мира, то может стать одной из главных его звёзд.

Интересно, как на своём втором чемпионате мира сыграет 23-летний Дилан Козенс. Два года назад форвард «Баффало» стал вторым бомбардиром национальной команды, отстав всего на одно результативное действие от Дрейка Батерсона. Теперь Козенс стал значительно опытнее, вот только уже завершившийся для него сезон в НХЛ получился совсем не таким успешным, как предыдущий.

Дилан Козенс Фото: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/ТАСС

27-летний Джаред Макканн возвращается на мировое первенство спустя пять лет, а вот 19-летний Адам Фантилли едет на второй турнир подряд. Третий номер драфта НХЛ – 2023 провёл не самый яркий дебютный сезон в североамериканской лиге, но временами выдавал классные моменты, которые в будущем он наверняка поставит на поток, ибо талант позволяет. Довершают канадский состав Дилан Гюнтер и Джек Макбэйн, хорошо известные главному тренеру по совместной работе в «Аризоне».

Подводя итог, можно сделать вывод, что канадцы собрали довольно разношёрстный состав, где собраны как опытные мастера, так и главные юниоры планеты, вокруг которых в дальнейшем будет строиться их национальная команда на ключевых мировых турнирах с участием игроков НХЛ.