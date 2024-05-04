За два матча команда Романа Ротенберга не пропустила ни одного гола.

Это и есть «Красная машина»? «Россия 25» уничтожила Беларусь и взяла трофей в Казахстане

Сборная «Россия 25» провела второй матч в рамках своего большого майского тура. Двумя днями ранее, 2 мая, команда Романа Ротенберга с минимальным счётом обыграла сборную Казахстана. Всё решил единственный гол капитана сборной Василия Глотова, а дебютант команды голкипер Артемий Плешков отразил все 19 бросков и сохранил свои ворота на замке.

3 мая казахстанцы сыграли с сегодняшним соперником россиян — сборной Беларуси. Хозяева турнира отыгрались со счёта 1:4, но Виталий Пинчук принёс белорусам победу в овертайме — 5:4. Таким образом, в матче «России 25» и Беларуси должен был определиться победитель Qazaqstan Hockey Open.

На решающий матч российская сборная вышла в немного видоизменённом составе. Перестановки не коснулись вратарской линии — на последнем рубеже вновь появился Плешков. Зато в звеньях были перемены — Дмитрий Рашевский, в прошлом матче игравший с Андреем Чивилёвым и Максимом Соркиным, заменил отправившегося в запас Сергея Толчинского в сочетании с Михаилом Воробьёвым и Максимом Джиошвили.

Центрфорвард СКА также сегодня отдыхал, а его место занял Владислав Барулин, который в прошлом матче был 13-м нападающим. Вместе с ним и Соркиным в звене появился Артур Тянулин, Никита Камалов заменил Максима Федотова в качестве седьмого защитника, а 13-м форвардом стал Прохор Полтапов. У беларусов точечные изменения коснулись нижних звеньев — все лидеры команды, включая оформившего хет-трик во вчерашнем матче Александра Скоренова и автора победной шайбы Виталия Пинчука, находились в строю.

В первой двадцатиминутке всё самое интересное происходило в зоне сборной Беларуси — у нашей команды было много шансов открыть счёт, в том числе и благодаря частым удалениям соперника, которых набралось аж пять. Однако с частью моментов справился Сергей Большаков, бросок Василия Глотова приняла на себя штанга, а иногда россияне в попытках улучшить позицию просто не успевали отправить шайбу в сторону вратаря.

Лишь под занавес периода гол всё-таки состоялся — очередной штраф номинальных гостей реализовал Тянулин, на чей бросок Большаков почти не среагировал.

В самом начале второй трети уже белорусская команда имела возможность разыграть лишнего — Глотов отправился в штрафной бокс за несколько секунд до перерыва — однако подопечные Дмитрия Квартальнова слишком пассивно выходили из своей зоны и буквально подарили шайбу Соркину. Тот решил поделиться ею с Артемием Князевым, а защитник «Ак Барса» удвоил преимущество «России 25».

А ещё через пару минут белорусы заигрались в зоне атаки, за что были наказаны Валентином Зыковым. Форвард СКА всё сделал сам — отобрал шайбу, убежал один в ноль и переиграл Большакова, который в этой ситуации явно мог действовать лучше.

Беларусь не единожды могла ответить — полторы минуты они провели в формате «пять на три» — но оборона россиян и в особенности Артемий Плешков были надёжны — за первые 40 минут ключей к его воротам так и не подобрали.

Как и в последние 20 — Плешков сохранил свои владения в неприкосновенности во втором матче подряд. А вот в сетке ворот бедолаги Большакова побывали ещё три шайбы — Грицюк и дважды Абрамов сделали счёт совсем уж неприличным.

6:0 — «Россия 25» уничтожила сборную Беларуси и взяла трофей в Казахстане. Если это и есть та самая «Красная машина», то она показала себя во всей красе! Впрочем, это может быть не предел — впереди у команды ещё три матча с белорусской командой.