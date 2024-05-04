Макдэвид сломает проклятие 30-летней давности. Коннор возьмёт Кубок Стэнли в этом сезоне

Лучший хоккеист мира приведёт «Эдмонтон» к долгожданному трофею. И сделает это не в одиночку.

30 лет — именно столько канадские клубы не выигрывали Кубок Стэнли. В последний раз это удалось сделать «Монреалю» в далёком 1993 году. В нынешнем сезоне «Канадиенс» не сумели даже попасть в плей-офф.

Однако именно в этом году доминация американских клубов должна завершиться. И подвести черту под 30-летней серией сможет «Эдмонтон».

«Нефтяники» последний раз поднимали над головой Кубок Стэнли в 1990 году. 34 года назад. Так почему же клуб, который в начале чемпионата шёл в подвале турнирной таблицы и не добирался до финала 18 лет, должен неожиданно взять заветную чашку в нынешнем чемпионате?

Есть несколько причин, и даже не во всех встречаются слова «Коннор», «Макдэвид» или «лучший хоккеист мира».

Лидер в расцвете

…однако игнорировать слона в посудной лавке нет смысла. Главная причина — Коннор Макдэвид. Прошлый сезон стал прорывным даже по меркам канадца. 153 очка — это нечто невообразимое. Куда важнее, что год назад Макдэвид сосредоточился не только на раздаче шикарных пасов-конфеток, но и на забрасывании шайб. Прежде Коннор играл на партнёров, но тут взял всё в свои руки.

Получилось удачно. Но не в плей-офф.

В нынешнем сезоне МакДи вернулся к тому, что умеет лучше всего, — раздавать передачи. 100 ассистов за 76 матчей регулярки — просто безумный показатель. Но к этому мы вернёмся чуть позже.

Макдэвид и забивать продолжил.

Коннор Макдэвид Фото: Jeff Roberson/AP/ТАСС

Кажется, что канадец немного изменил свой стиль игры. Коннор стал действовать наглее и агрессивнее, в более силовой манере. Больше не делает упор на красоту и элегантность. Только посмотрите на его пока что единственный гол в текущем плей-офф. В третьем матче с «Лос-Анджелесом» капитан «Эдмонтона», получив свободное пространство, просто внаглую полез на пятачок, в самую борьбу, хотя его позиция была не лучшей.

И он забил.

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Коннор продавил соперников и заковырял шайбу в ворота. Так ли вы себе представляли пока что единственный гол Макдэвида в плей-офф? Сомневаюсь.

А как вишенка на торте — 11 ассистов за пять матчей. Больше двух передач за встречу. За 12 матчей прошлого розыгрыша Кубка Стэнли у него накопилось 12 передач. В этом сезоне канадец показывает, пожалуй, лучшую плеймейкерскую игру XXI века. И это работает даже в плей-офф.

Так что капитан «Ойлерз» вернулся к тому, что умеет лучше всего, и даже стал лучше в этом аспекте (хотя, казалось бы, куда ещё лучше!).

Тем не менее важно и то, что Коннор старается играть на команду не только в нападении. По итогам первого раунда он шестой среди нападающих «Эдмонтона» по количеству блоков, седьмой — по количеству силовых приёмов. Макдэвид не боится идти в борьбу, не избегает силовой игры и усиленно работает на обеих сторонах площадки.

Сейчас МакДи чем-то напоминает Александра Овечкина образца 2018 года, когда капитан «Вашингтона» больше играл на команду и оказывался в нужном месте в нужное время, когда надо было забить или отдать.

Кроме того, канадец пропустил концовку регулярки, восстанавливаясь после травмы. Если повреждение позади и больше не напоминает о себе, Макдэвид, пожертвовав гонкой бомбардиров и очередным «Арт Россом», получил то, что было необходимо в таком плотном и напряжённом сезоне, — отдых. Переведя дух, Коннор с новыми силами включился в плей-офф.

Так что Макдэвид готов тащить «Эдмонтон» так, как никогда раньше. Что он уже показал в ходе сезона и в первом раунде с «Лос-Анджелесом».

Состав что надо!

Капитану «Эдмонтона» сильно помогают и его товарищи по команде. Тебе не нужно и забивать, и ассистировать, если рядом есть классный голеадор. И нахождение такого стало отличной подмогой.

Раньше «Ойлерз» приходилось надеяться на свою главную звезду и его верного товарища — Леона Драйзайтля. Сейчас есть на кого опереться и кроме немца.

Главным помощником в этом сезоне неожиданно стал Зак Хайман. Только представьте себе: 31-летний нападающий за одну регулярку забил четверть голов всей карьеры. Хайман прямо сейчас заслуженно считается королём пятачка, вероятно, лучшим в своём деле. Его голеадорские способности на запредельном уровне. Даже в плей-офф у Зака 35% реализации бросков. При 20 попаданиях в створ. То есть каждый третий его бросок — это гол. Показатель скорее для лучшего нападающего мира, чем для игрока, в течение почти 10 лет считавшегося в лучшем случае средненьким.

В любом случае сейчас Хайман отлично взаимодействует с лидерами команды и потрясающе делает то, что умеет. «Мусорные» голы, игра на пятачке, поджидание своего момента аки стервятник — это его хлеб и одна из важных причин успешности «Эдмонтона». Да, может быть, это на самом деле оверперформанс, но какая разница, если Хайман сохранит такой уровень хотя бы до конца плей-офф? Даже этого будет более чем достаточно.

Про Драйзайтля и говорить нечего — Леон держит свой уровень. Райан Ньюджент-Хопкинс сдал, но по-прежнему может внести свой вклад в нужный момент. За серию с «Кингз» форвард набрал 1+5. 22-летний молодой форвард Дилан Холлоуэй демонстрирует уверенную, достаточно зрелую игру. Есть ряд опытных нападающих, которые могут проявить себя, когда потребуется. Например, Эвандер Кейн, для которого это наверняка последний шанс зацепиться за кубок.

В защите появился свой лидер. Эван Бушар проводит шикарный сезон. В плей-офф у него уже 1+8, при этом игрок не забывает и о своих основных обязанностях в обороне. Неплохо играет Бретт Кулак. Дарнелл Нурс уже не такой очевидный объект для мемов (тьфу-тьфу-тьфу).

Стюарт Скиннер Фото: Charles Krupa/AP/ТАСС

Ну и, конечно, нельзя обойти стороной вратарскую линию. Стюарт Скиннер после яркой вспышки в прошлом году попал в кризис, но смог преодолеть его и вернуться. Голкипер иногда всё ещё проваливается, но моментами выдаёт невообразимую игру, вытаскивая «мёртвые» шайбы. В любом случае сейчас от Скиннера требуется хотя бы вытаскивать то, что он должен вытаскивать. А это Стюарт точно может обеспечить.

Психологический фактор

Не менее важна и психология. И тут сразу несколько важных аспектов.

Во-первых, команда сейчас должна быть сплочена как никогда ранее. Начало сезона было омрачено провальными результатами, ссорами и недопониманиями. 10 поражений в 12 стартовых матчах явно давили на игроков. Тяжёлая ситуация исправилась вместе с приходом Криса Ноблоха на тренерский мостик. «Эдмонтон» заиграл куда лучше, а атмосфера в раздевалке наладилась. Команда сплотилась ради того, чтобы выбраться из подвала таблицы и стать достойной получения путёвки в плей-офф.

Получилось.

Такие моменты сильно объединяют. Вспомните пример «Сент-Луиса»-2019. А у «блюзменов» ситуация была ещё тяжелее! Да и звёзд такой величины у «Блюз» не было.

Хоккеисты «Ойлерз» точно готовы выкладываться ради друг друга и общего успеха. И они знают, что это может принести свои плоды. Всё-таки успехи регулярного чемпионата никуда не деть.

Во-вторых, в «Эдмонтоне» полно игроков, которые в лучшем случае достигли пика или уже даже прошли его. Для ряда хоккеистов это может быть чуть ли не последний шанс урвать свой кубок. Да и посмотрите на имена: разве можно сказать, что на весь ростер лишь… один Кубок Стэнли! Им может похвастать только Кори Перри, выигравший чашу аж 17 лет назад. Нынешние лидеры команды в то время ещё не были даже подростками.

Кори Перри с Кубком Стэнли Фото: DAVE CHIDLEY/AP/ТАСС

Так что наверняка многие постараются выложить всё, выдать лучший хоккей в жизни. Когда, если не сейчас?

Соперники

Возможно, это спорный аргумент, но всё-таки в нынешнем сезоне нет команды, которую можно было бы назвать очевидным фаворитом Кубка.

Победители регулярки «Рейнджерс», несмотря на счёт 4-0 в серии, испытали сложности и показали свои слабые стороны в серии с аутсайдером «Вашингтоном». «Флорида» может преподнести сюрприз, но вряд ли кто-то ставит на «пантер» как на главного фаворита. «Каролина» всё ещё нестабильна, и серия с «Айлендерс» не может считаться показательной. «Бостон» может вообще не пройти первый раунд, упустив серию с 3-1.

На Западе главным конкурентом «Ойлерз» наверняка станет «Колорадо». «Эвеланш» испытали сложности в регулярном чемпионате, но их сильно выручал Натан Маккиннон. Это может сыграть с «лавинами» злую шутку, потому что на одного канадца придётся другой канадец, на Микко Рантанена — Драйзайтль, на Кейла Макара — Бушар (не кидайтесь гнилыми помидорами, Макар в этом сезоне всё-таки играет хуже, чем может), на Валерия Ничушкина — Хайман, а на Александра Георгиева — Скиннер. Кто тогда станет фактором для «Эвеланш»?

Если смотреть на противостояние под таким углом, «Колорадо» вообще не выглядит фаворитом. В противостоянии кубкового опыта и сплочённости, лучшего игрока мира и второго лучшего канадца мира у «Эдмонтона» есть перевес.

А других достойных соперников сейчас как-то и не видно.

***

«Эдмонтон» впервые за долгие годы имеет реальную возможность порадовать своих вдоволь настрадавшихся болельщиков и вернуть Кубок Стэнли на родину. Разрушить проклятие 30-летней давности.

И что немаловажно — подарить лучшему игроку мира его первый трофей.

Именно подарить, ведь сейчас Макдэвид тащит команду не в одиночку. Вокруг него появилась настоящая Команда. И она просто обязана завоевать свой трофей.

Ведь всё-таки будет очень грустно, если один из величайших хоккеистов в истории так и не возьмёт свой Кубок Стэнли, не так ли?