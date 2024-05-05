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Бостон – Торонто — 2:1 ОТ, обзор матча, видео, голы, первый раунд Кубка Стэнли — 2024, плей-офф НХЛ, Пастрняк, Нюландер

«Торонто» точно проклят. Канадцы опять проиграли «Бостону» седьмой матч серии плей-офф НХЛ
Максим Макаров
«Торонто» проиграл «Бостону» седьмой матч серии
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Удачный отскок от борта и нерешительность Самсонова вывели «Брюинз» во второй раунд Кубка Стэнли.

«Торонто» совершил маленькое чудо, сумев выиграть две последние игры и увёл серию в седьмой матч. Состав «листьев» претерпел изменения: вернулся Остон Мэттьюс, а также вернулся в ворота Илья Самсонов по причине травмы Джозефа Уолла.

По накалу матч с первой минуты начал оправдывать статус седьмой игры: много борьбы, плотная оборона, минимум опасных моментов. «Торонто» выглядел слегка острее в последней трети, но Свеймен играл надёжно.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Мэттьюс, Бертуцци) – 49:01 (5x5)     1:1 Линдхольм (ван Римсдайк, Бразо) – 50:22 (5x5)     2:1 Пастрняк (Линдхольм, Карло) – 61:54 (5x5)    

После 40 минут игрового времени горели нули на табло, а самое интересное началось в третьем периоде. Мэттьюс убежал с Нюландером вдвоём против одного защитника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Американец и швед блестяще разыграли и открыли счёт, а уже через несколько десятков секунд «Торонто» мог забивать вторую, но Эдмундссон не реализовал момент. Поплатились «листья» за это максимально быстро: Хампус Линдхольм завершил опасную атаку «Бостона» точным броском в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овертайм не продлился и двух минут: вновь Линдхольм отправил шайбу на гибридный проброс, Пастрняк подхватил её, уложил Самсонова на лёд и отправил шайбу аккурат между щитком и штангой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Бостон» впервые за три года выигрывает седьмой матч в первом раунде плей-офф. Во втором раунде «мишек» уже ждёт «Флорида», которая в прошлом году и выбила команду после рекордной регулярки. А «Торонто» что? Очередное (четвёртое) поражение в седьмой игре от заклятого соперника (третий раз, когда отыгрались с 1-3). И вновь первый раунд становится пределом мечтаний.

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