Самсонов плохо сыграл, когда забивал «Бостон». Но русский вратарь достоин такого «Торонто»

Сезон Ильи Самсонова в «Торонто» полон взлётов и падений, событий хватило бы на иную карьеру. Один из героев прорыва «листьями» первого раунда Кубка Стэнли в прошлогоднем плей-офф новую регулярку начал ужасно и к январю прошёл процедуру драфта отказов. Но команду в НХЛ Самсонов не сменил, обратно в Россию не сбежал, а каким-то удивительным образом перезагрузился и вернул себе позицию основного вратаря «листьев».

В розыгрыш Кубка Стэнли «Торонто» зашёл с Самсоновым в воротах, но тут у Ильи случился новый виток – серия с «Бостоном» не задалась. За первые четыре игры российский вратарь пропустил 12 шайб, при том что «Брюинз» не слишком-то преуспевали в плане бросковой активности. Когда «листья» оказались на грани вылета, Шелдон Киф убрал Самсонова на скамейку запасных, и с Джозефом Уоллом в воротах «Торонто» взял две игры подряд, пропустив в них всего две шайбы, и сравнял счёт в серии.

Но вот же драма! Перед седьмой игрой Уолл оказался не в состоянии выйти на лёд из-за какой-то неожиданной травмы, так что на решающий матч «Торонто» вновь вышел с Самсоновым в воротах.

Илья провёл достойный матч, действовал достаточно надёжно, совершил 29 сейвов. Но… Стоит просто посмотреть на оба гола «Бостона». Когда Линдхольм сравнял счёт, то ему удался удивительный по точности бросок, однако ведь и Самсонов не забетонировал ближний угол, явно потеряв ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В овертайме же Линдхольм и Пастрняк, конечно, разыграли гениальную комбинацию, а Морган Райлли действовал ужасно неуклюже, но разве Самсонов сделал всё, что мог в этой ситуации? Илья не сориентировался, не прочитал момент, не сыграл клюшкой, не выдвинулся из ворот, оставшись стоять на линии, что стало наилучшим вариантом для Пастрняка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Самсонов – не главный виновник очередного бесславного вылета «Торонто» из плей-офф НХЛ. Да, Илья на своей позиции не сделал чего-то выдающегося, выходящего за рамки. Но точно такие же слова можно сказать и про любого другого хоккеиста «листьев» в этой серии, просто у Самсонова должность «расстрельная» и чересчур заметная.

В целом же российский вратарь вписывается в эту безумно талантливую, но невероятно бесхарактерную банду из Торонто, неспособную пока на подвиг, на преодоление самих себя. И всю критику, в которой канадская пресса наверняка искупает Самсонова, следует равномерно распределить по всему составу «Мэйпл Лифс». Да, российский вратарь не стал для «листьев» мессией, но должен ли был?