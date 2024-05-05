«Этот клуб мёртв». В Канаде читают эпитафии «Торонто» после очередного позора в плей-офф

Всё течёт, всё меняется, и только «Торонто» не изменяет традиции проигрывать «Бостону» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ. «Лифс» опять вели в третьем периоде (не 4:1, конечно, как в 2013-м) и опять профукали преимущество, а в овертайме просто встали и смотрели, как Давид Пастрняк забивает гвоздь в крышку их гроба.

Три нападающих, съедающих 40% зарплатного фонда команды, за всю серию забили по одному голу. Ладно, Мэттьюс, с ним, похоже, и вправду что-то не так, в седьмом матче у него был больной вид. Но куда пропали Таварес и Марнер? Из четвёрки главных звёзд в нападении претензий не может быть только к Нюландеру. Ещё в начале серии у него были такие мигрени, что он даже видеть не мог, не то что играть, но затем швед вышел и бился, как настоящий викинг, стал героем шестого матча, подарил надежду в седьмом.

«Фанатам уже даже не больно, и это худший обвинительный вердикт для «Торонто»

Канадская пресса окончательно потеряла веру в команду и после очередного позора в плей-офф читает ей эпитафии.

«Не думаю, что это такое же душераздирающее поражение, как в прошлые годы. Думаю, фанаты «Торонто» уже не чувствуют боли, и это худший обвинительный вердикт, который только можно вынести такой команде, как «Мэйпл Лифс». Их болельщики уже дошли до стадии, когда не удивляются поражению и не чувствуют боли. Конечно, это жестоко. «Торонто» проигрывал 1-3, но бился изо всех сил и в пятом, и в шестом, и в седьмом матчах, однако очень тяжело выиграть три подряд после 1-3. В итоге результат ровно тот же, что и раньше, мы знаем историю. За 11 лет они проиграли много матчей, четыре из них – в «Ти-Ди Гарден». Поражение в 2013-м было самым душераздирающим и позорным. Это был самый «чокерский» момент в истории НХЛ и «Торонто». Вот тогда было очень больно. В 2018-м и 2019-м казалось, что с Марнером, Мэттьюсом, Нюландером и Таваресом в какой-то момент «Торонто» прорвёт. Пять лет спустя этого ощущения уже нет. Не думаю, что болельщики сейчас реально думают, что их команда близка к прорыву, что этот костяк действительно может выиграть», — считает ведущий TSN Брайан Хейз.

«Я поставил $ 4000 на «Торонто». На самом деле думал, что они выиграют. Это должен был быть их год. Но я забыл одну очень важную деталь. Это же «Торонто», — признался бывший защитник НХЛ Райан Уитни.

«На этом дни Марнера в «Торонто» должны быть сочтены. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ, и при этом его вообще не было видно ни в одном важном моменте в плей-офф, где он играл. Эта эра окончена», — считает журналист Майк Стивенс.

«У этого «Торонто» уже не осталось шансов. Всё кончено»

«51 минуту «Торонто» было наплевать на стереотипы прошлого. Вернувшись в «Ти-Ди Гарден» — место своего ужаса в 2013-м, 2018-м и 2019-м, они не выглядели такими же оцепеневшими, как те предыдущие команды, которых выносил «Бостон». У «Торонто» были все основания свернуться калачиком, когда стало ясно, что Джозеф Уолл, ключевой игрок этой серии, не сможет сыграть. «Торонто» мог бы жаловаться на свою проклятую судьбу, потому что в первых шести матчах играл либо без Мэттьюса, либо без Нюландера. Но по ним вообще не было заметно, что всё будет как всегда. Так было 51 минуту.

«Бостон» тоже испытывал давление, в последние два года они проиграли все пять матчей, когда могли выходить в следующий раунд, а Монтгомери пропесочил суперзвезду Пастрняка за плохую результативность. Поражение сегодня сделало бы «Бостон» первой командой в истории, которая два года подряд проиграла серию с 3-1. Но они начали седьмой матч энергично, уверенно и агрессивно.

Что случается, когда оба соперника не дают спуска и выглядят так, будто одинаково заслуживают выиграть седьмой матч? Война на истощение.

Бо́льшую часть матча на первом плане были вратари. Самсонов не выглядел таким спокойным, как Уолл, но был безупречен, не допуская отскоков. Свейман выглядел ещё лучше. Счёт был открыт на 11-й минуте третьего периода. В тот момент для «Торонто» всё изменилось к худшему. Команда, у которой внезапно появилось, что терять, и играть стала так же. Они вели всего 81 секунду. Гол Линдхольма – микрокосм карьеры Самсонова. Он весь матч столько раз спасал, но главное спасение не сделал.

И внезапно «Торонто» вновь превратился в ту же испуганную команду, которая была в прошлых сериях с «Бостоном». Они закрыли глаза и просто молились остаток третьего периода. Меньше двух минут потребовалось в овертайме, чтобы написать ещё одну главу в истории разбитых надежд «Торонто».

Восемь выходов в плей-офф с 2017 года. Одна победа в серии. Шесть поражений в шести решающих матчах (имеются в виду пять седьмых матчей и один пятый в квалификационном раунде плей-офф-2020, который шёл до трёх побед. – Прим. «Чемпионата»). Забудьте о том, чтобы сохранять костяк. У этого «Торонто», что мы знаем, уже не осталось шансов. Всё кончено», — пишет Daily Faceoff.

«Стыдно быть фанатом этой команды. С меня хватит»

Многострадальные болельщики «Торонто» предполагали, что так всё и будет, хотя кто-то во время матча всё равно питал тщетные надежды, чтобы потом разочароваться ещё больше.

«Если честно, стыдно быть фанатом этой команды. С меня хватит. Джерси Мэттьюса – следующее», — написал один фанат в соцсетях, выложив видео, в котором сжигает майку Марнера.

«По крайней мере у нас была одна минута, когда мы думали, что в этот раз всё может быть по-другому».

«Я уже 50 лет болею за «Торонто» и ничего не почувствовал, когда Нюландер забил в третьем периоде. Я это кино уже видел и знал, чем всё закончится. Больше меня не проведёшь».

«Лучше бы они проиграли в пятом или шестом матче. Но они хотят вселять в нас надежду, и так каждый год».

«Дежа вю».

«Их надо в АХЛ».

«Лузеры».

«Марнер – это раковая опухоль».

«Костяк должен уходить. Восемь лет, а результата нет. Пока контракт Тавареса не закончится и Марнера не выгонят, ничего не изменится».

«Они бездарно тратят лучшие годы Мэттьюса. Мэттьюс – элитный игрок, таких очень мало в мире. Но вокруг него – безнадёга».

«Вот и всё. Этот клуб мёртв. Не удивлюсь, если скоро они прекратят существование, потому что какой смысл играть в этой лиге, если ты никогда ничего в ней больше не выиграешь?».