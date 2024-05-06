Новый главный тренер «Трактора», перестройка в «Ак Барсе». Таблица трансферов КХЛ

Неделю назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей первой таблице трансферов.

В Западной конференции глобальные перемены происходят в прежде консервативном ЦСКА. На протяжении долгого времени армейцы успешно сохраняли костяк чемпионской команды, но после провала в минувшем плей-офф руководство столичного клуба запустило процесс перестройки. Москвичей возглавил Илья Воробьёв, который будет строить совершенно новую команду. Уже известно, что Григоренко, Плотников, Диц, Слепышев и Светлаков продолжат карьеры в других клубах КХЛ. Будет в ЦСКА и новый первый номер, так как Федотов покинул столичный клуб сразу после завершения сезона. Ожидается, что одним из ключевых новичков армейцев должен стать форвард Дроздов.

Григоренко и Плотников с вероятностью в 99,9% в ближайшее время официально будут трудоустроены в другом армейском клубе. В свою очередь, СКА уже успел официально попрощаться с вратарём Матссоном, защитниками Сергеевым и Пашниным, а также с форвардами Лайпсиком, Швецом-Роговым и Кадейкиным. Одним из первых новичков СКА в межсезонье стал талантливый 18-летний голкипер Заврагин, выменянный из «Югры». Планируется, что по инструменту аренды Егор будет отправлен в «Сочи» для набора игровой практики.

Сергеев и Швец-Роговой продолжат карьеру в московском «Динамо». Столичный клуб объявит о трансферах после завершения майских праздников. Также состав бело-голубых пополнят защитник Адамчук и форвард Михеев, а вот защитника Миронова в «Динамо» не будет. Бывший капитан московской команды сменил клубную прописку и перебрался в «Спартак». Практически целиком поменяется в «Динамо» бригада вратарей — с Коноваловым и Волковым контракты продлены не будут.

«Локомотив» привычным образом не очень активен в первые дни трансферного рынка. «Витязь» сменил главного тренера — в новом сезоне подмосковной командой будет управлять Павел Десятков. «Торпедо» произвело перестановку на посту генерального менеджера — Максим Гафуров перешёл на работу в правительство, а вакантный пост занял Вадим Аверкин. Новых главных тренеров обрели «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» — «леопардов» и «драконов» возглавили Сергей Зубов и Михаил Кравец соответственно.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА гт. Воробьёв, т. Бабенко («Ак Барс»), в. Просветов («Колорадо», НХЛ), н. Дроздов («Салават Юлаев»), н. Гурьянов («Филадельфия», НХЛ), н. Исхаков («Айлендерс», НХЛ) гт. Фёдоров, т. Якубов, т. Кравчук, т. Наумов, в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Шарыченков, з. Диц («Авангард»), н. Светлаков («Трактор»), н. Григоренко, н. Плотников (оба — СКА) в. Скотников, в. Самсонов, з. Гордеев, з. Барабоша, з. Рогов, з. Брютов, н. Кузьминов, н. Зуган, н. Фатеев СКА в. Заврагин («Югра», ВХЛ), в. Иванов, н. Бучельников (оба — «Адмирал», из аренды), з. Смирнов («Динамо» Мн, из аренды), з. Галенюк («Сочи»), н. Мичков («Сочи», из аренды) т. Зубов (ХК «Сочи»), в. Маттссон («Динамо» Мн), з. Пашнин, з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — «Динамо» М), н. Кадейкин («Трактор»), н. Лайпсик, н. Гурзанов, н. Кабуш (оба — «Югра», ВХЛ) з. А. Педан, з. Земчёнок, н. Дедунов, н. Бардаков, н. Зыков, н. Рендулич «Динамо» М т. Яцкевич («Югра», ВХЛ), з. Никитин («Адмирал», из аренды), з. Адамчук («Ак Барс»), з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — СКА), н. Михеев («Сибирь»), н. Буруянов («Нефтехимик», из аренды) т. Власов, т. Савченков, в. Коновалов, в. Волков, в. Озолин («Нефтехимик», из аренды), з. Мартынов («Сибирь»), з. Миронов («Спартак»), н. Каблуков гт. Кудашов, з. Лиъматов, н. Рябкин, н. Уил, н. О'Делл, н. Гусев «Спартак» з. Миронов («Динамо» М), н. Корбит, н. Тарасенко (оба — «Адмирал», обмен) з. Ручкин («Адмирал», обмен) з. Соколов, н. Лукьянцев «Локомотив» н. Перевалов («Сочи», из аренды) в. Бочаров в. Мельничук, з. Гернат, н. Каюмов, н. Шалунов «Витязь» гт. Десятков («Лада»), т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Сочи»), н. Морозов («Адмирал», обмен) гт. Рябыкин, т. Тертышный («Ак Барс»), з. Тимашов, н. Угольников («Адмирал», обмен), н. Попов, н. Уилсон («Металлург» Мг) в. Дорожко, в. Шикин, в. Чечелев, з. Р. Педан, з. Воронков, з. Рыдченко, н. Галузин, н. Кара, н. Дарьин, н. Савчик, н. Мирзабалаев, н. Козлов, н. Зубов «Торпедо» гм. Аверкин, в. Зинаддин («Авангард», из аренды), з. Пелевин, з. Стеклов, (оба — «Зауралье», ВХЛ), н. Савунов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Мисников («Югра», ВХЛ), н. Берлёв («Адмирал») гм. Гафуров, з. Сизов, з. Бауи, н. Коваленко («Колорадо», НХЛ), н. Кручинин, н. Фирстов («Айова», АХЛ), н. Малов («Авангард», из аренды) н. Атанасов, н. Шавин, н. Воронин ХК «Сочи» гт. Зубов (СКА), т. Шалдыбин, з. Мокрушев («Рубин», ВХЛ), н. Васильков, н. Стальнов (оба — ХК «Сочи», из аренды), н. Швырёв («Югра», ВХЛ) гт. Кокорев, т. Гольц (оба — «Витязь»), з. Галенюк (СКА), н. Мичков (СКА, из аренды), в. Третьяк («Салават Юлаев»), н. Перевалов («Локомотив», из аренды), н. Бракко, н. Николаев («Адмирал»), з. Косовец («Трактор»), н. Морозов в. Тулинов, з. Мачулин, з. Манухов, з. Волков, з. Новиков, н. Хафизов, н. Спиридонов, н. Миць «Северсталь» з. Денисов («Динамо» Мн, из аренды), з. Калдис («Динамо» Мн) з. Тихонов, н. Никитин гт. Козырев, з. Барберио, н. Лишка «Динамо» Мн з. Парфенюк («Куньлунь», из аренды) в. Колосов («Лихай Вэлли», АХЛ), в. Фергюсон, з. Смирнов (СКА, из аренды), з. Денисов («Северсталь», из аренды), з. Калдис («Северсталь»), з. Кёрран, з. Шинкевич, з. Коробов, н. Ричи, н. Основин, н. Суворов з. Хэмилтон, н. Энас «Куньлунь Ред Стар» гт. Кравец гт. Игнатьев, т. Парфёнов, т. Белльмор, з. Парфенюк («Динамо» Мн, из аренды), н. Смит, н. Пулккинен, н. Броссо («Амур»)

В Восточной конференции намечаются серьёзные перемены в «Ак Барсе». Агент Войнова и Шипачёва уже заявил, что оба хоккеиста покидают Казань. Почти наверняка сменит команду и звёздный Радулов. Осталось дождаться, когда официально утвердят Анвара Гатиятулина главным тренером.

«Авангард» усилился защитниками Дицем и Коледовым, плюс нападающим Веем, а вот Киселевич, Пьянов, Юрчо, Спунер, Жафяров и Прохоркин покинули омский клуб. Посмотрим, как Сергей Звягин справится с имеющимися в его расположении хоккеистами.

«Автомобилист» попрощался с Баранцевым, Макеевым и Широковым, в «Сибири» сменился не только главный тренер, но и всё руководство. В Уфе объявили о завершении карьеры Ежов и Бирюков, но главное, что продлены контракты с Ливо и Хмелевски. Осталось окончательно договориться с Ремпалом и привезти его в Россию.

В «Тракторе» решили идти дальше не с Алексеем Заварухиным, а с канадцем-франкофоном Бенуа Гру из АХЛ. Спросим с Алексея Волкова за это назначение. Из громких трансферов ждём официального подтверждения информации по переходу Светлакова из ЦСКА.

«Металлург» сделал оффершит «Салавату Юлаеву» по Башкирову, а также в скором времени должен объявить о подписании контракта с Уилсоном из «Витязя». Ушли только Гребёнкин, отправившийся покорять НХЛ, а также Квартальнов и Мухаметов. Активно комплектуют свои составы дальневосточные клубы. Ждать ли успешного выступления от «Амура» и «Адмирала»?

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено