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Итоги юниорского чемпионата мира по хоккею — 2024, кто победил, кто побил рекорд Кучерова, кто вылетел

Невероятный финал и падение русского рекорда. Чем запомнился ЮЧМ-2024 по хоккею
Дмитрий Сторожев
Чем запомнился ЮЧМ-2024 по хоккею
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Подводим итоги турнира в Финляндии.

В Финляндии завершился юниорский чемпионат мира по хоккею — 2024. Победителем стала сборная Канады, которая в решающем матче сломила сопротивление соседей из США. Подводим итоги турнира в пяти его самых интересных событиях.

Историческая победа Казахстана

Сборная Казахстана во второй раз в истории сыграла на юниорском чемпионате мира. Впервые это произошло в 2003 году в Ярославле, однако на том турнире дебютанты не одержали ни одной победы и вернулись в подэлитный дивизион. В этом году, казалось, ловить тоже было нечего — первые два матча швейцарцам и шведам казахстанцы проиграли без особых шансов, после чего им оставалось провести встречи с Чехией и Канадой. «Кленовым», естественно, Казахстан проиграл, зато с чехами добился исторического успеха!

U18 ЧМ-2024 . Группа B
29 апреля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Чехия U18
Окончен
3 : 4
ОТ
Казахстан U18
1:0 Кос (Сикора, Кубиэса) – 13:37 (5x5)     2:0 Бенак (Полетин) – 15:44 (5x5)     2:1 Большедворский (Сагымбаев, Симонов) – 19:26 (5x5)     2:2 Корнеев (Саркенов, Большедворский) – 23:15 (5x4)     3:2 Ехо (Титльбах) – 38:42 (5x5)     3:3 Перкин (Симонов) – 52:45 (5x5)     3:4 Шипилин (Черкассов) – 64:03 (3x3)    

Первая победа в истории страны на ЮЧМ далась игрокам с огромным трудом — казахстанцы ни разу не вели в счёте по ходу основного времени и отыгрались сперва с 0:2, а затем и с 2:3. А за минуту до серии буллитов Мстислав Шипилин принёс Казахстану историческую победу, которая, несомненно, стала самым ярким событием в истории юниорского хоккея в этой стране.

Вылет Казахстана в драматичном матче

Впрочем, сказка казахстанцев закончилась в матче на вылет — подопечные Георгия Верещагина заняли последнее место в группе В и оспаривали право сыграть на ЮЧМ и в следующем году со сборной Норвегии, ставшей главным неудачником в группе А. Встреча получилась очень драматичной — вновь Казахстан не вёл в счёте ни секунды, и вновь героем команды стал Шипилин, который сделал счёт 5:5 за шесть минут до конца основного времени.

U18 ЧМ-2024 . Утешительный раунд
02 мая 2024, четверг. 11:00 МСК
Норвегия U18
Окончен
6 : 5
Б
Казахстан U18
1:0 Ватне (Мольде, Эриксен) – 06:30 (5x5)     2:0 Эриксен (Ватне, Солхейм) – 13:46 (5x5)     2:1 Корнеев (Черкассов, Киреев) – 17:15 (5x5)     3:1 Эриксен (Ватне, Дели) – 21:22 (5x5)     3:2 Божко (Корнеев, Киреев) – 28:41 (5x4)     3:3 Саркенов (Дурглишвили) – 35:06 (5x5)     4:3 Аарам Ольсен (Дели, Мюре) – 36:15 (5x5)     5:3 Мюре (Дели, Слетмо-Кьярне) – 46:37 (5x5)     5:4 Глухих (Симонов, Кажибеков) – 51:04     5:5 Шипилин (Саркенов, Алибек) – 54:10 (5x5)     6:5 Ватне – 70:00    

В овертайме определить победителя не удалось, а в серии буллитов для выявления сильнейшего потребовалось аж 11 раундов. Удачливее оказались норвежцы, а Казахстан в следующем году будет пытаться снова пробиться в десятку сильнейших юниорских команд мира.

Рекорд Кучерова побит

Да, теперь лучший результат по количеству очков за один турнир принадлежит не Никите — американцу Джеймсу Хэгенсу хватило шести матчей, чтобы превзойти рекорд россиянина, установленный на ЮЧМ-2011. Тогда Кучеров набрал 21 очко, а у Хэгенса накануне решающего матча с Канадой было уже 22.

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На этом 17-летний нападающий и остановился — возможно, именно его слова не хватило сборной США в финале турнира.

Фиаско хозяев турнира

Финляндия бодро начала домашний турнир, одержав три победы подряд, однако в последнем матче группового этапа потерпела сокрушительное поражение от сборной США со счётом 4:9. Восстановиться психологически Суоми от этого не смогли и во второй раз подряд прекратили выступления на ЮЧМ на стадии четвертьфиналов — в противостоянии с принципиальными соперниками из Швеции финны ответили на первую шайбу «Тре Крунур», а вот на вторую, которая последовала под занавес второго периода, уже не смогли. Да и финального штурма у хозяев не получилось — всего четыре броска в створ в третьей двадцатиминутке подвели черту под фиаско Финляндии на домашнем ЮЧМ.

Триллер в финале

В решающем матче впервые с 2013 года встретились две североамериканские сборные. По пути к финалу ни одна из команд не познала горечь поражения. Групповой этап соперники прошли с практически идентичными показателями — и США, и Канада выиграли все четыре матча, при этом у первых разница забитых и пропущенных голов была 33:7, а у вторых — 31:7.

В плей-офф «кленовым» пришлось чуть сложнее — американцы не испытали проблем со Швейцарией и Словакией — 4:0 и 7:2 соответственно, — а вот канадцы после 4:0 в игре с Латвией устроили себе нервотрёпку в полуфинале. Там родоначальникам хоккея противостояли шведы, которые к середине матча «горели» 1:5, но отыграли три шайбы и до последних секунд имели шансы сравнять счёт. Лишь надёжная игра голкипера Картера Джорджа в решающем отрезке встречи уберегла североамериканцев от овертайма.

Первые два периода финала прошли под диктовку «звёздно-полосатых» — игровое преимущество американцев было подавляющим, но по итогам 40 минут на табло горели 3:2 в их пользу, ведь канадцы смогли умело воспользоваться немногочисленными возможностями. Что произошло во втором перерыве — загадка, но в третьем периоде всё перевернулось с ног на голову. Пятиминутное удаление Тревора Коннелли за удар в голову в середине трети стало ключевым — «кленовые» трижды реализовали штраф и вышли вперёд.

U18 ЧМ-2024 . Финал
05 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
США U18
Окончен
4 : 6
Канада U18
1:0 Хамфрис (Хенслер) – 19:07 (5x5)     1:1 Ричи (Шефер, Мьюз) – 25:31 (5x5)     2:1 Эйзерман (Хатсон) – 28:31 (5x4)     3:1 Хатсон (Вансагхи) – 33:04 (5x5)     3:2 Маккенна (Игинла, Мьюз) – 35:40 (5x4)     3:3 Маккенна (Игинла, Мартон) – 50:25 (5x4)     3:4 Бодуан (Лучанко, Ричи) – 53:40 (5x4)     3:5 Игинла (Маккенна, Мьюз) – 54:19 (5x4)     4:5 Цимер (Эмери, Хатсон) – 55:36 (5x5)     4:6 Маккенна (Джордж) – 58:42 (en)    

Американцы быстро отыграли одну шайбу, но в конце пропустили в пустые ворота. 6:4 — Канада совершает суперкамбэк и забирает золото юниорского чемпионата мира. На юбилейном 25-м турнире «кленовые» в пятый раз забрались на вершину пьедестала.

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