Невероятный финал и падение русского рекорда. Чем запомнился ЮЧМ-2024 по хоккею

В Финляндии завершился юниорский чемпионат мира по хоккею — 2024. Победителем стала сборная Канады, которая в решающем матче сломила сопротивление соседей из США. Подводим итоги турнира в пяти его самых интересных событиях.

Историческая победа Казахстана

Сборная Казахстана во второй раз в истории сыграла на юниорском чемпионате мира. Впервые это произошло в 2003 году в Ярославле, однако на том турнире дебютанты не одержали ни одной победы и вернулись в подэлитный дивизион. В этом году, казалось, ловить тоже было нечего — первые два матча швейцарцам и шведам казахстанцы проиграли без особых шансов, после чего им оставалось провести встречи с Чехией и Канадой. «Кленовым», естественно, Казахстан проиграл, зато с чехами добился исторического успеха!

Первая победа в истории страны на ЮЧМ далась игрокам с огромным трудом — казахстанцы ни разу не вели в счёте по ходу основного времени и отыгрались сперва с 0:2, а затем и с 2:3. А за минуту до серии буллитов Мстислав Шипилин принёс Казахстану историческую победу, которая, несомненно, стала самым ярким событием в истории юниорского хоккея в этой стране.

Вылет Казахстана в драматичном матче

Впрочем, сказка казахстанцев закончилась в матче на вылет — подопечные Георгия Верещагина заняли последнее место в группе В и оспаривали право сыграть на ЮЧМ и в следующем году со сборной Норвегии, ставшей главным неудачником в группе А. Встреча получилась очень драматичной — вновь Казахстан не вёл в счёте ни секунды, и вновь героем команды стал Шипилин, который сделал счёт 5:5 за шесть минут до конца основного времени.

В овертайме определить победителя не удалось, а в серии буллитов для выявления сильнейшего потребовалось аж 11 раундов. Удачливее оказались норвежцы, а Казахстан в следующем году будет пытаться снова пробиться в десятку сильнейших юниорских команд мира.

Рекорд Кучерова побит

Да, теперь лучший результат по количеству очков за один турнир принадлежит не Никите — американцу Джеймсу Хэгенсу хватило шести матчей, чтобы превзойти рекорд россиянина, установленный на ЮЧМ-2011. Тогда Кучеров набрал 21 очко, а у Хэгенса накануне решающего матча с Канадой было уже 22.

На этом 17-летний нападающий и остановился — возможно, именно его слова не хватило сборной США в финале турнира.

Фиаско хозяев турнира

Финляндия бодро начала домашний турнир, одержав три победы подряд, однако в последнем матче группового этапа потерпела сокрушительное поражение от сборной США со счётом 4:9. Восстановиться психологически Суоми от этого не смогли и во второй раз подряд прекратили выступления на ЮЧМ на стадии четвертьфиналов — в противостоянии с принципиальными соперниками из Швеции финны ответили на первую шайбу «Тре Крунур», а вот на вторую, которая последовала под занавес второго периода, уже не смогли. Да и финального штурма у хозяев не получилось — всего четыре броска в створ в третьей двадцатиминутке подвели черту под фиаско Финляндии на домашнем ЮЧМ.

Триллер в финале

В решающем матче впервые с 2013 года встретились две североамериканские сборные. По пути к финалу ни одна из команд не познала горечь поражения. Групповой этап соперники прошли с практически идентичными показателями — и США, и Канада выиграли все четыре матча, при этом у первых разница забитых и пропущенных голов была 33:7, а у вторых — 31:7.

В плей-офф «кленовым» пришлось чуть сложнее — американцы не испытали проблем со Швейцарией и Словакией — 4:0 и 7:2 соответственно, — а вот канадцы после 4:0 в игре с Латвией устроили себе нервотрёпку в полуфинале. Там родоначальникам хоккея противостояли шведы, которые к середине матча «горели» 1:5, но отыграли три шайбы и до последних секунд имели шансы сравнять счёт. Лишь надёжная игра голкипера Картера Джорджа в решающем отрезке встречи уберегла североамериканцев от овертайма.

Первые два периода финала прошли под диктовку «звёздно-полосатых» — игровое преимущество американцев было подавляющим, но по итогам 40 минут на табло горели 3:2 в их пользу, ведь канадцы смогли умело воспользоваться немногочисленными возможностями. Что произошло во втором перерыве — загадка, но в третьем периоде всё перевернулось с ног на голову. Пятиминутное удаление Тревора Коннелли за удар в голову в середине трети стало ключевым — «кленовые» трижды реализовали штраф и вышли вперёд.

Американцы быстро отыграли одну шайбу, но в конце пропустили в пустые ворота. 6:4 — Канада совершает суперкамбэк и забирает золото юниорского чемпионата мира. На юбилейном 25-м турнире «кленовые» в пятый раз забрались на вершину пьедестала.