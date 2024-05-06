Питер Дебур выиграл в восьмой раз подряд седьмой матч серии плей-офф, повторил рекорд Дэррила Саттера и вывел «Даллас» во второй раунд.

В НХЛ будет новый чемпион! «Вегас» в отпуск отправил уникальный тренер-рекордсмен

Серия «Далласа» и «Вегаса» получается одной из самых насыщенных в первом раунде. Здесь вам и тренерские шахматы в исполнении Дебура и Кэссиди, и много силовой игры, и немало заброшенных шайб, и интрига. В последнем матче «Голден Найтс» сумели сломить сопротивление «Старз» благодаря шайбе Ноа Ханифина в середине третьего периода.

Минутка статистики: Питер Дебур за свою карьеру в НХЛ выиграл все седьмые матчи. Бывшая команда рулевого «Далласа» наверняка хотела бы подпортить эту статистику.

Уже на второй минуте матча Иван Барбашёв мог открывать счёт, выбежав «два в один» со Стивенсоном, но по воротам российский нападающий попасть не сумел. Далее игра предприняла осторожный характер, параллели с седьмым матчем «Бостона» и «Торонто» начали проводиться сами собой, но Ши Теодор неудачно вывел шайбу из зоны, чем воспользовался Уайатт Джонстон, накатив в слот и точно бросив под блин Хиллу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Даллас» владел небольшим преимуществом, больше атаковал и мог несколько раз удвоить преимущество, но где-то выручал Хилл, где-то подводила точность. И одна из немногочисленных контратак «Вегаса» принесла успех: Амадио вложил шайбу в клюшку Хаудену, Бретт не имел права промахнуться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в конце второго отрезка «рыцари» и вовсе могли выйти вперёд, но Джек Айкел, уложив на лёд Эттингера, не смог попасть по пустым воротам.

В начале третьего периода ледяной душ пролился на игроков «Вегаса»: вернувшийся в состав Радек Факса бросил с неудобной руки примерно с точки вбрасывания, и шайба после рикошета от Мартинеса попала в дальний верхний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После «Даллас» побежал ковать железо, пока горячо, но реализовать моменты, которые во многом предоставлял сам «Вегас», не получилось. Финальный штурм от гостей был горячим, в последние 30 секунд последовало пару опасных бросков, но нет.

Прошлогодний чемпион сложил свои полномочия уже в первом раунде плей-офф. Нас ждёт новый обладатель Кубка Стэнли. А Питер Дебур выигрывает в восьмой раз (из восьми) седьмой матч и повторяет достижение Дэррила Саттера. Во втором раунде «Даллас» встретится с «Колорадо».