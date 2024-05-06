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Кто такой Бенуа Гру, биография нового тренера Трактора, новый тренер Трактора

«Это хоккейный гений». «Трактор» удивил КХЛ назначением канадского тренера
Родион Власов
Бенуа Гру — новый главный тренер «Трактора»
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Бенуа Гру приезжает в Россию с реноме чемпиона МЧМ и человека, который готовил кадры для чемпионской «Тампы».

«Трактор» умеет хранить тайны. Несмотря на новости о трениях между главным тренером Алексеем Заварухиным и генеральным менеджером Алексеем Волковым, после итоговой пресс-конференции клуба никакой новой информации не поступало. Говорилось, что судьбу тренера решат попечительский совет и лично губернатор области — и вчера в телеграм-каналах появились новости, что заседание совета состоялось, а никаких решений принято не было.

И вот абсолютно внезапно «Трактор» объявил нам имя нового тренера — и это не Заварухин. Челябинск ставит на Бенуа Гру — человека, чьё имя многие в России услышали впервые именно сегодня. Ещё после увольнения Анвара Гатиятулина говорилось, что Волков хотел бы назначить в команду североамериканского специалиста, и можно легко представить, чья рука есть в этом трансфере.

«В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Бенуа. Алексею Заварухину предложено остаться в системе клуба и возглавить «Челмет». Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов. Они говорили о том, что он является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силён тактически и умеет мотивировать хоккеистов. Кроме того, нам импонируют его человеческие качества и желание попробовать свои силы в КХЛ», — заявил сам Волков после объявления нового босса «Трактора». Кто вы такой, мистер Гру?

Если кто-то из наших болельщиков помнит имя франкоканадского тренера, то это связано с МЧМ-2015. Тогда Гру возглавлял сборную Канады, которая в финале турнира вела 5:1 против сборной России, но буквально за несколько минут счёт превратился в 5:4. В третьем периоде канадцы играли максимально строго в обороне, включив почти классический откат, не позволив нашей сборной повторить успех Баффало-2011. Сразу после титула канадские медиа называли эту канадскую команду лучшей со времён «локаутного» титула-2005, однако далеко не всё лидеры той команды смогли достичь успеха и на взрослом уровне.

Бенуа Гру во главе молодёжной сборной Канады

Бенуа Гру во главе молодёжной сборной Канады

Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Один из них, Мэдисон Боуи, который не успел пересечься в Челябинске со своим тренером по молодёжке, рассказывал в интервью «Чемпионату»: «В перерыве [при 5:4] он просто сказал нам: «Tic-Tac-Toe». Эти же слова он повторял с самого начала тренировочного лагеря — и вот представьте, что в раздевалке мы сидим, вцепившись в клюшки, и он заходит и снова повторяет эти слова. Мы немного посмеялись, но это напомнило нам, почему мы находимся здесь и ради чего это делаем. Это позволило нам остаться спокойными и довести игру до победы. Гру был очень спокоен, если бы этого не было, то мы бы тоже нервничали сильнее».

13 лет с двухлетним перерывом на «Рочестер» Гру возглавлял «Гатино» из молодёжной лиги Квебека, где выиграл три титула QMJHL. За это время через руки тренера прошли Клод Жиру, Давид Крейчи, Макс Тальбо, Жан-Габриэль Пажо, Пол Байрон, Александр Каррье и ещё несколько известных игроков НХЛ. Работал Гру и с нашими хоккеистами, в числе которых были Яков Тренин, Виталий Абрамов и Валентин Зыков.

После успешной работы в «Гатино» Гру перешёл на взрослый уровень — и его позвала «Тампа-Бэй», которой нужен был новый босс фарм-клуба. Система «молний» уже тогда была известна в НХЛ тем, что вдумчиво доводила до основы не самых очевидных игроков или людей, которых списали в других местах. Джон Купер до своего перехода в основу работал именно в «Сиракьюзе». Кучерова Гру в фарме уже не застал, но довёл до ума парней, которые стали важной частью чемпионского дубля «молний» или заявивших о себе в НХЛ уже в других местах — Картера Вераге, Энтони Чирелли, Янни Гурда, Эрика Чернака, Росса Колтона и других. Например, в прогрессе бывшего игрока ECHL Гурда Гру сыграл ключевую роль тем, что перевёл его в центр, где Янни смог раскрыться.

В тот период Гру попадал в шорт-листы будущих главных тренеров НХЛ, которые составляли ESPN, The Athletic и другие крупные сайты. Нынешний генменеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа уверял прессу, что Гру однажды обязательно будет главным тренером в НХЛ, и называл его «хоккейным гением» — сам менеджер признавался, что не раз и не два обращался к Гру за информацией о потенциальных приобретениях. «Гру — невероятный хоккейный разум. Он великолепно понимает игру, он очень требователен к игрокам, которые имеют больше потенциала, чем думают сами. Он никогда не снимает педаль с газа», — говорил БрисБуа.

Бенуа Гру во главе фарм-клуба «Тампы»

Бенуа Гру во главе фарм-клуба «Тампы»

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В прошлом году Гру покинул «Сиракьюз» по семейным обстоятельствам и год пропустил. При этом у него были шансы в НХЛ. В 2021-м Бенуа проходил собеседование в «Аризоне», но клуб выбрал другого триумфатора МЧМ Андре Туриньи — за несколько лет до этого Гру интересовалась «Оттава». Уже в январе этого года, когда у «сенаторов» сменились и менеджмент, и владелец, руководство клуба внезапно стало упоминать имя Гру, когда в клубе работал временный тренер — и некоторые восприняли это как интерес со стороны «сенаторов».

В общем, назвать Гру случайным человеком никак нельзя — у него есть и опыт, и превосходные рекомендации. Но вопросов не меньше. «Трактор» явно ищет человека, который должен побеждать здесь и сейчас, а Гру бо́льшую часть своей карьеры провёл как «тренер для развития», который нацелен скорее не на кубки, а на индивидуальный прогресс игроков. Например, схожий профиль есть у Грега Кронина, который в 60 лет впервые получил работу в «Анахайме», где речь стоит не о попадании в плей-офф, а о развитии Мактавиша, Карлссона и другой классной молодёжи «уток».

Даже сложно подобрать аналогию Гру среди тренеров, которые раньше приезжали в КХЛ. Это однозначно не Хартли номер два, но даже и не провалившиеся Билл Питерс или Крэйг Мактавиш. Сможет ли Гру сработаться в лиге с абсолютно другой ментальностью и рабочей этикой? Сможет ли он подобрать правильных ассистентов, которые станут для него мостиком с командой? Сможет ли он работать в условиях повышенного давления, которое он имел лишь раз в карьере на посту главного тренера канадской молодёжки? Слишком много здесь вопросов.

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