Чудеса от вратаря и дубль Грицюка! Сборная России выиграла исторический матч в Омске

Сборная «Россия 25» продолжает весеннюю серию игр – Большой тур Сборной. На Qazaqstan Hockey Open российская команда выиграла оба матча, забросив семь шайб и не пропустив ни разу, и стала чемпионом турнира. Сегодня подопечным Романа Ротенберга предстояло провести матч в Омске на «G-Drive Арене» со сборной Беларуси. Матч исторический, так как ранее никогда национальная российская команда не играла в этом сибирском городе.

На последнем рубеже остался Артемий Плешков, который «засушил» Казахстан и Беларусь и восхитил Ротенберга: «Мы в прошлый раз проверили статистику: только Набоков и Шестёркин начинали в сборной России с «сухаря». А вот кто две подряд сыграл «на ноль» – это надо ещё раз изучить историю нашего хоккея. Понимаем, что таких вратарей немного в истории. Поэтому продолжаем работать, есть что улучшить». А вот среди полевых изменений было не миновать: вместо Дмитрия Рашевского, Владислава Барулина и Никиты Камалова место в составе заняли Андрей Чивилёв, Сергей Толчинский и Максим Федотов.

Белорусы активно провели старт встречи, и у них были две прекрасные возможности прервать «сухую» серию Плешкова, но российский вратарь команду выручил, а уже по истечении четвёртой минуты Абрамов выложил передачу на Бардакова, который с выгодной позиции не промахнулся.

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А ещё через четыре минуты Арсений Грицюк, как в старые добрые, поднял болельщиков со своих мест на арене в Омске, точно бросив в ближнюю девятку.

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В конце периода мог отличиться ещё один бывший форвард «Авангарда», но бросок из-под ноги Толчинского Снытко парировал.

На старте второго периода Арсений Грицюк продолжил радовать местную публику, завершив комбинацию российской сборной при игре в большинстве.

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Далее сборная «Россия 25» успешно пользовалась дальней скамейкой, запирая надолго белорусов в зоне. Но в середине игры сборная Беларуси сделала две опасные вылазки на ворота Плешкова: Кузнецов попал в перекладину, а Михалёв, дважды угрожавший воротам, наткнулся на вдохновлённого российского вратаря.

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И самое обидное для наших соперников заключалось в том, что они вновь получили шайбу после отрезка, в котором они владели преимуществом. Максим Соркин подставил клюшку под бросок Выдренкова и отправил Снытко на скамейку запасных.

Белорусский голкипер Максим Лубский, вышедший на лёд ещё во втором периоде, на старте третьего периода лишил двух верных возможностей увеличить счёт, а Артемий Плешков продолжал нервировать оппонента своими спасениями.

4:0 – итог встречи. Сборная «Россия 25» показывает пока что абсолютно безукоризненный результат – три победы с разницей шайб 11-0. А Артемий Плешков сыграл «на ноль» в третий раз подряд.