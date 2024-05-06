Мнения разделились только один раз! Прогноз «Чемпионата» на второй раунд плей-офф НХЛ

Не успел ещё закончиться первый раунд плей-офф Кубка Стэнли, как начался второй — «Рейнджерс» и «Каролина» вступили в бой раньше, чем стало известно о вылете прошлогоднего чемпиона — «Вегаса». Вместе с четвертьфиналом наступил и очередной этап борьбы предсказателей из хоккейного отдела «Чемпионата».

«Рейнджерс» — «Каролина»

Лев Лукин, заместитель редактора отдела «Хоккей», обозреватель

Первый раунд не стал для «Рейнджерс» лёгкой прогулкой, но всё-таки они максимально быстро прошли «Вашингтон», имевший значительные проблемы с составом. У «Каролины» таких проблем нет, «ураганы» сами лихо отправили в отпуск «Айлендерс», хотя и успели познать горечь поражения. С одной стороны, эта пара похожа на «скрытый финал», так как оба клуба созрели для чемпионства и имеют для этого многое. С другой — первый раунд из-за неготовности соперников к серьёзной борьбе не вскрыл какие-то проблемы что у одних, что у других, так что не исключено, что в полуфинале конференции «Рейнджерс» и «Каролина» узнают о себе что-то не очень приятное. Прогнозировать исход этой пары трудно, но всё же поверю, что «синерубашечники» пройдут дальше.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Рейнджерс»

Сергей Емельянов, обозреватель отдела «Хоккей»

Последний раз команды пересекались в плей-офф всего два года назад. Та серия получилась очень домашней – «ураганы» и «синерубашечники» выиграли по три матча на родном льду – но в решающий момент «Парни с Бродвея» в седьмом матче смогли выиграть в гостях и пробиться в полуфинал Кубка Стэнли. С тех пор соперники улучшились, сумев стать сильнее. «Рейнджерс» сначала добавили Винсента Трочека в центральную ось, а затем поменяли главного тренера и впервые за девять лет выиграли регулярный чемпионат. «Кейнс» заполучили Джейка Гюнцеля, Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова, а также теперь могут рассчитывать на Фредерика Андерсена на последнем рубеже. Противостояние Лавиолетта с его бывшей командой, которую 18 лет назад он сделал чемпионом НХЛ, должно получиться максимально упорным и интригующим. У каждой команды хватает своих козырей. И с большой степенью вероятности можно предположить, что всё снова решится в седьмом матче, где должно сказаться более высокое исполнительское мастерство хозяев.

Прогноз: 4-3 в в серии пользу «Рейнджерс»

Дмитрий Сторожев, обозреватель отдела «Хоккей»

Если бы «Каролина» имела преимущество домашней площадки, то вполне возможно, что её шансы на проход в полуфинал были бы куда выше. Но «ураганам» не повезло начинать в гостях, да ещё и с «Рейнджерс», которые прекрасно помнят, как справляться с командой Рода Бриндамора. Обе команды стали сильнее с прошлой встречи в плей-офф два года назад, но нью-йоркцы всё ещё выглядят предпочтительнее. Многое будет решать дуэль вратарей — Игорь Шестёркин и Фредерик Андерсен находятся в отличной форме и могут украсть матч-другой для своих команд. Тем выше будет цена ошибки для каждого из них.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Рейнджерс»

Елена Кузнецова, корреспондент отдела «Хоккей»

В регулярке эти две команды разделили всего три очка, в первом раунде тоже ни «Рейнджерс», ни «Каролина» проблем не испытали, но и максимум своих возможностей тоже не продемонстрировали, не было такой необходимости. Всё говорит за то, что это будет равная и долгая серия, но, пожалуй, «Рейнджерс» выглядят чуть предпочтительнее, потому что у них есть Игорь Шестёркин и Артемий Панарин.

Прогноз: 4-3 в в серии пользу «Рейнджерс»

Владимир Лаевский, корреспондент отдела «Хоккей»

«Рейнджеры» хоть и разделались с «Вашингтоном» всухую, но местами показали достаточно слабую игру. «Нью-Йорк» с трудом забивал с равных составах, зато отлично пользовался моментами в большинстве. И в меньшинстве тоже. Да и Игорь Шестёркин в основном играл на привычно высоком уровне. «Каролину» же по-прежнему штормит. Команда то отыгрывается с 0:3, то губит массу моментов. Плохая реализация могла погубить «Харрикейнз», но «Айлендерс» не хватило хладнокровия и точности. В любом случае фаворитом в этой паре выглядит «Рейнджерс», но при должном уровне самообладания и реализации «Каролина» может и щёлкнуть лидера по носу.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Каролины»

Максим Макаров, корреспондент отдела «Хоккей»

В первом раунде мы особо не поняли силу нынешних «Рейнджерс», так как, по ощущениям, команда играла с большим запасом в серии с «Вашингтоном». «Каролина» же успела испытать немало проблем с «Айлендерс», хоть серия и закончилась в пяти матчах. Обе команды в этом году имеют, наверное, лучшие шансы завоевать кубок, поэтому серия определённо затянется, где фаворитом предстанут «синерубашечники», в обойме которых есть один из лучших вратарей лиги, а также очень сильная первая спецбригада большинства. Именно эти факторы обычно позволяют склонить чашу весов в равных матчах достойных друг другу соперников.

Прогноз: 4-3 в серии пользу «Рейнджерс»

«Флорида» — «Бостон»

Лев Лукин

Год назад «Флорида» сотворила большую сенсацию, одолев в первом раунде проведшего рекордную регулярку «Бостон», но сейчас диспозиция перед серией у команд видится совсем другой. «Пантеры», ставшие солиднее и опытнее, качественно усилившие состав, идут за Кубком Стэнли, тогда как «мишки» уже не воспринимаются матёрыми кубковыми бойцами, а скорее как команда, которой в нынешнем виде не хватает для чемпионства. С «Торонто» «Брюинз» промаялись максимально долго, а у «Флориды» и близко нет таких глубоких ментальных проблем, надёжный вратарь, классная линия атаки, крепкая защита. В этой серии «пантеры» для меня фавориты.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Флориды»

Сергей Емельянов

В прошлом году «Флорида» совершила потрясающий камбэк, сумев отыграться с 1-3 в серии с «Бостоном» и добыть победу в седьмом матче. Именно с этой серии и начался поход «пантер» к финалу Кубка Стэнли. За минувший год американский клуб стал ещё сильнее. Владимир Тарасенко добавил разнообразия в линии нападения, голкипер Сергей Бобровский по-прежнему очень хорош, а защитники «пантер» здоровы и находятся в строю. Серию с «Тампой» «Флорида» пролетела на одном дыхании, поставив эффектную точку в пятом матче – 6:1. «Бостон» же с огромным трудом прошёл «Торонто», затратив огромное количество сил на семиматчевое противостояние. Брэд Маршан не становится моложе, и уже в серии с «Мэйпл Лифс» было видно, как лидер «Брюинз» терял энергию с каждым следующим матчем. Сложно представить, что Маршан и Ко смогут остановить таких «пантер». На данный момент не видно ни одного компонента, в котором «мишки» сильнее своего соперника.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Флориды»

Дмитрий Сторожев

Если уж в прошлом году «Флорида» прошла «Бостон», то в этом «пантеры» тем более должны преодолевать сопротивление «мишек». Южане прибавили в глубине состава и организации обороны и просто кажутся гораздо более сильной командой прямо сейчас. У «Пантерз» гораздо большая вариативность в атаке, а вот «Брюинз» в случае выключения Пастрняка и Маршана, кажется, надеяться совсем не на что. «Бостон» прошёл «Торонто» во многом за счёт излишней пассивности лидеров «листьев» в решающий (и не только момент) — «Флорида» такого не допустит.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Флориды»

Елена Кузнецова

О да, новая серия противостояния «Флориды» и «Бостона». В прошлом году это была невероятная драма с камбэком с 1-3 и фантастической развязкой, жду, что и в этом году серия получится крутой. А выиграет снова Сергей Бобровский.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Флориды»

Владимир Лаевский

«Пантеры» мёртвой хваткой вцепились в «Тампу» и не позволили сопернику сделать ничего толкового. При этом сами качественно распорядились своими возможностями в атаке, а в обороне Сергей Бобровский показал, почему заслуживает статуса одного из лучших вратарей мира. «Бостон» же едва не отпустил серию с проблемным «Торонто», хотя уверенно выигрывал со счётом 3-1. «Мишки» показали и массу слабостей (что в нападении, что в защите), и характер, позволивший вырвать итоговую победу. Однако без работы над ошибками «Бостон» не сможет пройти дальше. Не с такой «Флоридой».

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Флориды»

Максим Макаров

Команды уже встречались в прошлом году, но вводные тогда были диаметрально противоположные: «Бостон» заходил в серию безусловным фаворитом, но это им не помогло. А вот «Флориде» данный статус окажется по плечу — «пантеры» почти во всех аспектах игры выглядят сильнее. Будь то вратарская позиция, линия обороны, мощь нападения. Спецбригады «Брюинз» по статистике выглядят лучше, но брать данный факт как довод смысла нет, потому что меньшинство и в особенности большинство «Торонто» выглядело просто отвратительно. А игру «Бостона» в пятом и шестом матче можно прокомментировать одной ёмкой фразой – хоккей такого не прощает. Не получилось у «Мэйпл Лифс» — получится у «Пантерз». Причём убедительно.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Флориды»

«Флорида» празднует победу в серии с «Бостоном» Фото: Michael Dwyer/AP Photo/ТАСС

«Даллас» — «Колорадо»

Лев Лукин

«Звёзды» круто поднялись прямо по ходу серии с «Вегасом» и сокрушили чемпиона в седьмом матче, но и «Колорадо» произвёл впечатление в серии с «Виннипегом». Есть ощущение, что это будет длинная серия, в которой организованность «Далласа» окажет сопротивление атакующей мощи «лавин», но всё-таки поставлю на проход «Колорадо». И первое в карьере поражение Питера Дебура в седьмом матче серии Кубка Стэнли.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Колорадо»

Сергей Емельянов

В первом раунде плей-офф «Даллас» посрамил многих скептиков и показал, что не зря выиграл регулярный чемпионат НХЛ в Западной конференции. «Звёзд» не сломали два поражения подряд на домашнем льду в серии с «Вегасом». Питер Дебур подобрал ключи к защищавшему титул клубу и заставил сложить «рыцарей» чемпионские полномочия. Одну из ключевых ролей в успехе «Старз» сыграл американский голкипер Джейк Эттингер, отыгравший серию на запредельном уровне. Но при всём при этом в серии второго раунда «Даллас» смотрится очевидным аутсайдером, уж слишком мощное впечатление произвёл «Колорадо» в серии с «Виннипегом».

Топ-6 «лавин» выглядит монструозно, как и первая бригада большинства, которая просто разорвала на канадский флаг лучшую оборону НХЛ во главе с Коннором Хеллебайком. Удаляться против «лавин» равносильно тому, что можно сразу готовиться возобновлять игру в центре льда. А если не удаляться, то остановить Натана Маккиннона и его партнёров – всё так же сложно. Если Александр Георгиев сохранит уровень игры, который он показывал, начиная со второго матча плей-офф, то за счёт высочайшего исполнительского мастерства «Колорадо» должен выходить в полуфинал Кубка Стэнли.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Колорадо»

Дмитрий Сторожев

Если честно, не ожидал такой мощной игры от «Колорадо» в первом раунде. Но после стартового поражения «Эвеланш» лавиной обрушились на бедный «Виннипег», который попросту посыпался под мощным напором команды Джареда Беднара. Если атака клуба из Денвера не растеряла тонус за время отдыха, «звёздам» будет гораздо сложнее, чем в серии с «Вегасом» — «рыцари» не смогли предложить «Далласу» тех скоростей, которые может набрать «Колорадо». «Старз» нужно надеяться на ту же дисциплину, что и в серии с уже бывшими чемпионами, а также на то, что Валерий Ничушкин потратил весь голевой запас на «Виннипег».

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Колорадо»

Елена Кузнецова

«Даллас» сделал большое дело, выжив в рубке с действующим чемпионом «Вегасом», но смогут ли они совершить ещё один подвиг? Для этого им понадобится не только надёжная игра Эттингера, но и гораздо больший вклад от главных звёзд команды, которые пока не то чтобы блещут. «Колорадо» же, напротив, разыгрался не на шутку и выглядит несокрушимым монолитом.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Колорадо»

Владимир Лаевский

«Колорадо» без особых проблем разобрался с «Виннипегом», заставив капитулировать одного из лучших вратарей мира Коннора Хеллебайка. Натан Маккиннон играет так же, как в регулярке, а Валерий Ничушкин даже лучше того. Даже локальные провалы Александра Георгиева не дали «Джетс» ни шанса навязать борьбу. «Даллас» в упорнейшем противостоянии обыграл «Вегас», но эта серия мало что может сказать о настоящем уровне «Старз». «Шерифы» сильны, но насколько трудно было обыграть нынешних «рыцарей»? Сложно сказать.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Колорадо»

Максим Макаров

Наверное, самая интригующая и интересная серия второго раунда. «Колорадо» снёс на своём пути «Виннипег», нейтрализовав всё, что работало у «Джетс» в регулярке. «Даллас» же в семиматчевой баталии перетерпел «Вегас», который многие, несмотря на место в таблице, называли одним из фаворитов Кубка Стэнли. Делать прогноз на такую серию – дело неблагодарное, но надо. Есть ощущение, что в матче таких ярких команд, дело решит настроение вратарей, как странно бы это ни звучало. Ни Георгиев, ни Эттингер не выглядят мессией для своих команд, но именно их ключевые спасения могут склонить шаткую чашу весов. Предположу, что в этой дуэли сильнее окажется российский голкипер.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Колорадо»

«Ванкувер» — «Эдмонтон»

Лев Лукин

Если исходить из событий первого раунда, то «Ванкувер» попытается «засушить» Макдэвида и Ко, сыграть строго и на реализации своих моментов. Вероятно, это у «косаток» может получиться, ведь у «Эдмонтона» эпохи Коннора ещё нет опыта больших кубковых побед, но всё-таки хочется в этой серии поставить на более живую и зрелищную команду. У «Ойлерз», как оказалось, в этом плей-офф есть ещё и хороший вратарь, да и убойное большинство никуда не делось.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Эдмонтона»

Сергей Емельянов

«Ванкувер» прошёл «Нэшвилл», несмотря на потерю двух основных голкиперов – Тэтчера Демко и Кейси Десмита. Третий номер канадской команды Артур Шилов прекрасно справился с экстренным появлением в плей-офф и даже оформил шат-аут в последнем матче серии. Но как долго может продлиться сказка латвийского голкипера? Известно, что Демко по-прежнему далёк от возвращения на лёд, а без него шансы «Ванкувера» на проход «Эдмонтона» стремятся к нулю. В серии с «Лос-Анджелесом» Коннор Макдэвид и Ко выдали исторический процент реализации большинства (45,0%), реализуя практически каждое второе удаление соперника. Рик Токкет наверняка постарается подобрать ключи к большинству «Ойлерз», но для прохода дальше голкипер «Ванкувера» должен творить чудеса по расписанию в каждом матче. Иначе либо Макдэвид, либо Драйзайтль, либо Хайман обязательно отгрузят по две-три шайбы в чужие ворота. А вот нападение «Ванкувера» явно буксует и пока не видится той опцией, которая сможет дать стоящий ответ.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Эдмонтона»

Дмитрий Сторожев

Кто знает, где бы сейчас был «Ванкувер», если бы Колтон Сиссонс не попал в штангу в четвёртом матче первого раунда? «Косатки» продемонстрировали характер, но не убедили игрой в серии с «Нэшвиллом». «Эдмонтон», напротив, прошёл «Лос-Анджелес» без каких-либо сверхусилий. Не думаю, что «нефтяники» всерьёз претендуют на Кубок Стэнли, но проходить «Кэнакс» они должны точно — на сегодняшний день это более опытные кубковые бойцы.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Эдмонтона»

Елена Кузнецова

«Ванкувер» не от хорошей жизни задействовал трёх вратарей в первом раунде. Артур Шилов стал настоящим героем серии и показал, что не просто готов к НХЛ, а готов тащить в самых важных матчах. Но справится ли он с убойной атакой «Эдмонтона», который рассчитывает не просто пошуметь в плей-офф, а взять Кубок Стэнли? Кажется, у команды Макдэвида шансов на финал конференции гораздо больше.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Эдмонтона»

«Эдмонтон Ойлерз» Фото: JASON FRANSON/AP Photo/ТАСС

Владимир Лаевский

«Косатки» лишились своего основного вратаря и оплота Тэтчера Демко, а также чудом не проиграли важнейший матч серии с «Нэшвиллом». Но вся эта серия показала нестабильность и в некотором роде везучесть «Кэнакс». Во втором раунде им придётся играть с третьим голкипером Шиловым, который мог на кураже вытащить серию с «Предаторз», но вряд ли вытянет вдолгую. «Эдмонтон», наоборот, катком прошёлся по «Лос-Анджелесу» и показал, за счёт чего может добиваться побед. Некоторые слабости в защите хорошо маскируются успешной игрой в нападении. В этом сезоне у Коннора Макдэвида есть отличная поддержка не только в лице Леона Драйзайтля, и это должно стать подспорьем для успеха.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Эдмонтона»

Максим Макаров

«Ванкувер» — парадоксальная команда. В составе «косаток» есть много мастеров выдающегося уровня, но даже с не самым сильным «Нэшвиллом», который находится на раннем пути становления, тренеры приняли решение играть в откат. Победителей, конечно, не судят, но против «Эдмонтона» такое работать не будет. Макдэвиду и его бригаде хватит пары попыток в большинстве, чтобы разорвать стройные оборонительные ряды Токкета. А судя по первому раунду, попыток этих у «нефтяников» будет немало. К тому же держим в уме, что «Кэнакс» могут продолжить плей-офф с третьим вратарём. Да, претензий к Шилову пока нет, но уровень опасности в матчах с «Эдмонтоном» повысится сразу в несколько раз.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Эдмонтона»

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