Радулов, Шипачёв и Войнов покинут «Ак Барс»? Всё, что об этом известно

В ближайшее время Анвар Гатиятулин будет официально утверждён главным тренером «Ак Барса». Осталось уладить формальности, так как тренеров в Казани принято назначать после встречи и напутствия со стороны президента республики. Действительно, в составе команды произойдёт серьёзная чистка, а клуб, как это нынче модно, постарается взять курс на омоложение. Да, выигрывать Кубки Гагарина с молодёжью сложнее, но пример Андрея Разина в магнитогорском «Металлурге» показал, что всё возможно.

В последние дни очень много разговоров вокруг главных звёзд казанцев – Александра Радулова, Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва. Справедливости ради сразу отметим, что Радулов уже официально перестал быть хоккеистом «Ак Барса» – его контракт закончился 30 апреля 2024 года. Да, теоретически соглашение с Александром могут продлить, но в планы сторон это не входит.

Сам нападающий, по нашей информации, изъявил желание выступать в московском регионе. Вариант с ЦСКА сразу отбрасываем, как и «Куньлунь» с «Витязем». Есть небольшой процент появления форварда в «Спартаке», но красно-белые известны своей патологической экономией и больших денег никому не дают, а вот шансы на то, что Радулов окажется в «Динамо», гораздо выше. Ещё поговаривают, что Александр чуть ли не лично звонил в Екатеринбург и разговаривал со спортивным директором Олегом Гроссом (оба прекрасно знакомы по совместной работе в Уфе). Вот уж в «Автомобилисте» на Радулова денег точно не пожалеют, но снова напомним про географический фактор.

С Шипачёвым и Войновым дела обстоят сложнее: у обоих действующие контракты с «Ак Барсом» до конца следующего сезона. А это значит, что как клубу, так и представителю игроков Станиславу Романову предстоит проделать большую работу, чтобы ударить по рукам и полюбовно расстаться.

«Вячеслав Войнов в следующем сезоне будет выступать в другой команде», – сообщал мне Романов. Ранее было аналогичное заявление про Шипачёва.

Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что контракт с Вадимом будет переподписан на новых условиях, но эти разговоры не нашли достоверного подтверждения, оказавшись «уткой».

«Никаких новых контрактов с «Ак Барсом» Вадим Шипачёв не переподписывал», – отреагировал всё тот же Романов.

Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Лично я действительно слышал, что Вадим не прочь остаться в столице Татарстана и пойти на понижение зарплаты, но вписывается ли 37-летний хоккеист в новую концепцию развития клуба? Хотя, безусловно, такими мастерами, да ещё и центральными нападающими не разбрасываются. Вопрос в скорости и физических кондициях для максимальной отработки в обороне. Все мы знаем, в какой хоккей будет играть Гатиятулин.

Скажем прямо: найти новое место работы (а этот вариант видится неизбежным) и Шипачёву, и Войнову будет непросто. Оба именитых хоккеиста привыкли к максимально комфортным условиям для жизни, поэтому вряд ли захотят перебираться, скажем, в Хабаровск, где нынче платят большие деньги. Значит, нужно терпеливо ждать, изучать варианты от богатых и удачно расположенных в плане логистики клубов, а также искать компромисс в финансовой стороне контракта.

Тот же Войнов, к примеру, мог бы вернуться в родной Челябинск и провести пару сезонов за «Трактор», однако, по моим сведениям, генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков на сегодняшний день с подобными инициативами ни на кого не выходил.

«Нет, не рассматривается 100%», – подтвердил мне информацию сам Волков.

А какая красивая история могла получиться! В своё время, кстати, Славе уже предлагали приехать поиграть домой, но тогда находящийся в самом расцвете сил защитник выбрал более выгодное предложение. Его право, но и в «Тракторе» вправе сделать соответствующие выводы.