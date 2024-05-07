Фееричный Ничушкин, кремень Маршан. 5 лучших игроков первого раунда плей-офф НХЛ

Не успел первый раунд плей-офф закончиться, а уже начался второй. Серия «Рейнджерс» и «Каролины» взяла старт за несколько часов до окончания седьмого матча «Далласа» и «Вегаса». Дело, естественно, в финансовом вопросе: боссам НХЛ выгодно поставить матч нью-йоркской команды в выходной день. Поэтому и наш импровизированный рейтинг немного запоздал.

Здесь будут выделены игроки, которые лучше других проявили себя в первом раунде и являются на данный момент самыми ценными для своих команд. Также избежим повторений: будут представители разных клубов, иначе нам было бы не избежать текста про «Эдмонтон».

ESPN сделал рейтинг самых ценных игроков первого раунда:: Россияне не вошли в список главных претендентов на «Конн Смайт» по версии ESPN

Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»)

Регулярный сезон Валерия мог стать лучшим в карьере, но получился одним из самых сложных. Было тяжело прогнозировать, когда и в каком состоянии вернётся Ничушкин в расположение команды после прохождения программы помощи. Но опасения были разрушены сразу после возвращения – челябинец вернулся к игре, которую демонстрировал до того, как выбыл на пару месяцев. Можно охарактеризовать эту ситуацию одной ёмкой фразой: ему чем сложнее, тем легче.

Но как только начался плей-офф, Ничушкин вышел на ещё более высокий и элитный уровень, забросив семь шайб в пяти матчах, отличившись во всех играх и став лучшим снайпером первого раунда. К тому же Валерий является одним из лидеров НХЛ по среднему игровому времени среди нападающих, проводя на площадке более 22 минут, среди которых игра в большинстве и меньшинстве, где форвард «Колорадо» незаменим. Сейчас Ничушкин является, наверное, лучшим двусторонним форвардом в лиге, потому что не многие могут выполнять тот объём работы, ещё и идя в лидерах по статистике.

Брэд Маршан («Бостон Брюинз»)

В этом сезоне Маршан стал капитаном «Бостона» после того, как Патрис Бержерон завершил карьеру. Но цифры в паспорте редко кого-то щадят: Брэд сбавил по сравнению с прошлыми сезонами.

Зато в плей-офф вышел на первые роли, затмив даже Давида Пастрняка. Некогда самый неприятный игрок лиги в первых четырёх матчах первого раунда стал настоящим кошмаром для «Торонто»: набрал восемь очков, забросил две победные шайбы, а «Бостон» одержал три победы. Но главное, может быть, даже не это. По игре Макса Доми и Тайлера Бертуцци можно было с немалой долей уверенности сказать: они получили задание вывести Маршана из себя. Однако капитан «Бостона» умело повернул это в пользу своей команды: не отвечал на провокации, зарабатывал благодаря им удаления, с которых «Бостон» ещё и забивал. Там, где Доми и Бертуцци учились, Маршан преподавал.

Брэд Маршан и Тайлер Бертуцци Фото: Nathan Denette/AP/ТАСС

Уайатт Джонстон («Даллас Старз»)

Джонстон провёл прорывной регулярный сезон, став лучшим снайпером «Далласа». И это в команде, которая выиграла Западную конференцию и до последнего имела шансы на Президентский кубок.

В плей-офф ожидалось, что на лидирующих ролях будут игроки постарше: Хинц, Робертсон, Павелски и другие. Однако у команды возникли большие проблемы на старте: «Даллас» проиграл оба матча дома. Кто же начал камбэк? Правильно, Джонстон. Именно он оформил дубль в третьем матче, который стал первым победным. Особенную ценность представляет шайба в овертайме: обе команды выбрали осторожный стиль, пытаясь дождаться ошибки, и именно нестандартное действие молодого нападающего, засунувшего шайбу в ближний угол Томпсону, перевернуло серию. Всего Уайатт набрал семь очков, отличившись и в седьмой встрече, и стал лучшим бомбардиром команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Регулярка у Зибанеджада получилась тяжёлой: форвард был почти незаметен в равных составах, а в большинстве стал исполнять самую незначительную роль, сбиваясь лишь на щелчки из левого круга вбрасывания.

Но невзгоды были преодолены по наступлении плей-офф: швед прибавил, начав решать исходы встреч. Семь очков в четырёх матчах, шесть праймери ассистов (передач на гол), что показывает влияние на игру. Также Мика пересмотрел свою роль в большинстве, перестав тянуть одеяло на себя, что мгновенно дало плоды. А победная шайба во втором матче серии с «Вашингтоном», где Зибанеджад «обокрал» Овечкина, а потом выложил шайбу Миллеру, почти целиком является заслугой шведского нападающего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»)

Куда же без него? Про регулярку канадца можно сказать одно: не пропусти он часть матчей на старте и в конце, «Арт Росс» Кучеров мог бы и не выиграть.

В прошлом плей-офф Коннор тяжело запрягал и разошёлся только к середине серии с «Лос-Анджелесом». В нынешнем он решил не давать фору «королям», отметившись уже в первом матче пятью передачами. Всего за пять матчей Макдэвид набрал 12 очков, став лучшим бомбардиром первого раунда. Кто-то предъявляет капитану «Эдмонтона» претензию за то, что в равных составах его игра перестаёт быть эффективной, а почти все очки набираются в большинстве. Но скажите, кто мешает делать это остальным? Макдэвид оказывает наибольшее влияние на игру команды, создавая множество моментов, не избегая силовой борьбы, игры в форчеке и других факторов, которые в плей-офф становятся более выпуклыми. Также удивителен и тот факт, что Коннор за пять матчей не совершил ни одной потери, хотя с шайбой он проводит времени больше, чем кто-либо другой.