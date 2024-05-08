«Рейнджерс» снова выгрызли победу! Панарин сделал хет-трик из пасов, превзойдя легенду НХЛ

Шестёркин конфликтовал со Свечниковым и провёл выдающийся матч, а его команда повела 2-0 в серии.

Серия «Рейнджерс» и «Каролины» продолжает шествие. В прошлом матче «синерубашечники» показали образец розыгрыша большинства, затратив на две успешные попытки менее 30 секунд. Это, по большому счёту, и предопределило исход встречи.

Питер Лавиолетт победный состав менять не стал, а вот Род Бриндамор одно изменение совершил: Евгений Кузнецов покинул основной состав, вместо него первую игру в нынешнем плей-офф провёл Максим Комтуа. И вообще первую игру плей-офф в жизни.

«Каролина» в первые десять минут давила хозяев, но это не помогло – вновь пропустили первыми. Алексис Лафреньер выловил момент, когда Веннберг полностью закрыл Андерсена, и отправил шайбу в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Игорь Шестёркин в простом игровом моменте поехал останавливать шайбу за воротами, но летевший на него Свечников в скорости сбавлять не стал и сбил своего соотечественника, за что получил две минуты. А вратарь нью-йоркской команды полетел к обидчику в момент, когда на него накинулась чуть ли не вся пятёрка хозяев, и высказал пару ласковых. Наверняка на великом и могучем. Свечников отсидел положенный ему штраф, а через минуту уже поучаствовал в голевой атаке, которую завершил Джейк Гюнцель. Дело шло к перерыву, но за шесть секунд до конца периода случилось редкое событие: Шей набросил от синей линии, а Орлов, оказавшийся на пятаке, аккуратно подставил клюшку. От защитника такое встретишь нечасто.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Первая половина второго периода прошла так же, как и первого. «Каролина» давила, а забрасывал Лафреньер, который получил отличную прострельную передачу от Фокса на пятак. В голевой атаке поучаствовал и Артемий Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Рейнджерс» перехватили инициативу, но мало того, что не подкрепили это заброшенной шайбой, так ещё и пропустили – Гюнцель оформил дубль.

Орлов мог стать главным героем «Каролины» на старте третьего периода, но его передача под хет-трик Гюнцелю пришлась в ноги, а через несколько минут российский защитник стал уже антигероем: удаление Дмитрия реализовал Крис Крайдер, который первым нашёл шайбу под Андерсеном. Вторую передачу в матче оформил Панарин. Почти за две минуты до конца периода Брэди Шей отправился в штрафной бокс и, казалось бы, «Рейнджерс» получают отличную возможность всё решить в основное время. Но вместо этого получили две опасные контратаки, которые, если бы не Шестёркин, неминуемо бы закончились голом.

Цена ошибки в овертайме возросла, команды начали играть ещё более прагматично, но опасные моменты всё равно были. Что Андерсен, что Шестёркин играли блестяще, а Игорь по ходу первого дополнительного периода вышел на отметку в 40 сейвов, сделав это в четвёртый раз за карьеру. Рекорд принадлежит Хенрику Лундквисту, у него таких матчей 10.

Во втором овертайме история Шестёркина и Свечникова продолжилась после того, как Андрей ударил по ловушке Игорю. Голкипер вновь вспыхнул, но потасовки в этот раз не возникло. Также команды обменялись удалениями, что было чревато для «Каролины»: Винсент Трочек нашёл шайбу на пятаке и отправил её между щитков голкиперу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:3 – итог встречи. «Рейнджерс» забирают и второй домашний матч. А Артемий Панарин, сделавший ассистентский хет-трик, побил рекорд «Рейнджерс», принадлежавший Яромиру Ягру, по очкам за сезон, если брать в расчёт регулярку и плей-офф.