«Царь. Великий». Шестёркин чуть не подрался со Свечниковым, а затем выдал гениальный матч

«Рейнджерс» и «Каролина» только что выдали один из самых напряжённых матчей в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. Во встрече «Далласа» и «Колорадо», которая началась почти на три часа позже, шла уже середина второго периода, когда в «Мэдисон Сквер Гарден» всё-таки определился победитель. Лишь во втором овертайме Винсент Трочек смог принести «синерубашечникам» победу и сделать счёт в серии 2-0 — нью-йоркцы поедут на выезд с комфортным преимуществом и хорошим настроением.

Второй звездой встречи был признан российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестёркин, который матч за матчем продолжает демонстрировать свой высочайший уровень. Ни для кого не секрет, что Игорь является одним из лучших вратарей в мире, и сегодня мы увидели очередное подтверждение этому. Шестёркин сделал всё возможное и невозможное, чтобы у его команды был шанс забросить решающую шайбу. В прошедшем матче он совершил 54 сейва — больше ему приходилось сделать лишь однажды, когда «Рейнджерс» в третьем овертайме проиграли «Питтсбургу», а Игорь потащил 79 бросков.

Та игра была предпоследней, когда россиянин пропустил более трёх шайб за один матч в плей-офф — в следующей встрече «пингвины» поразили ворота Шестёркина шесть раз, после чего он превратился в настоящую непробиваемую стену. С тех пор Игорь провёл 29 матчей в Кубке Стэнли, и за это время ни одной команде не удалось огорчить его более трёх раз за одну игру! Удивительно, что с такой надёжностью своего голкипера «Рейнджерс» ещё не доходили хотя бы до финала.

Сегодня Шестёркин был в центре внимания не только благодаря своим суперсейвам. В первом периоде в российского вратаря влетел его соотечественник из «Каролины» Андрей Свечников. Нападающий получил две минуты штрафа и спровоцировал массовую потасовку на льду, в которой едва не принял участие сам Игорь — голкипер пытался прорваться к обидчику, которого судьи от греха подальше самостоятельно сопроводили до штрафного бокса.

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Та стычка была не единственной — Свечников частенько крутился около Шестёркина и ещё пару раз едва не нарвался на ответ от вратаря «Рейнджерс», который был намерен добраться до задиристого форварда. Сделать этого не получилось, и, пожалуй, к лучшему — свою агрессию Игорь направил в положительное русло, выдав поистине гениальный матч и ответив Андрею непосредственно на льду. Шестёркин потащил оба броска от Свечникова, а также остался надёжен в самые важные моменты — например, дважды при игре в меньшинстве в овертайме, когда «ураганы» подолгу контролировали шайбу в зоне атаки и находились в считаных сантиметрах от победы.

«Он провёл фантастический матч. Думаю, эта была невероятная игра в его исполнении», — поделился впечатлениями наставник «Рейнджерс» Питер Лавиолетт. «Это Игорь. Больше особо ничего и не скажешь», — лаконично высказался Джейкоб Труба.

Сам Шестёркин очень эмоционально отреагировал на победу, стремительно отправившись праздновать решающий гол вместе с одноклубниками. По ходу матча «Мэдисон Сквер Гарден» не раз скандировал имя 28-летнего вратаря, что чуть не довело его до слёз: «Это было невероятное чувство каждый раз… каждый раз. Я едва не заплакал», — рассказал Игорь вскоре после финальной сирены.

«ИГОРЬ. ШЕСТЁРКИН. ЦАРЬ», — прокомментировал игру голкипера фан-аккаунт «Рейнджерс» в социальных сетях, сопроводив пост эмодзи козла (GOAT — Greatest of All Time), что означает «величайший в истории». К слову, в истории «рейнджеров» россиянин действительно может оставить очередной след — сегодня он выиграл шестой матч подряд с начала плей-офф, забравшись на второе место в истории франшизы по этому показателю. Победа в следующей игре может поднять его на первую строчку — с учётом нынешней формы Игоря, такой расклад абсолютно не кажется нереальным.