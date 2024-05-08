Ничушкин разрывает НХЛ! Забросил в шестом матче подряд, начав суперкамбэк «Колорадо»

«Лавины» проигрывали «Далласу» 0:3 после первого периода, но сумели добыть победу в овертайме.

«Колорадо» в первом раунде не стал растягивать серию, управившись за пять матчей с «Виннипегом». «Даллас» же прошёл через настоящее испытание, отыгравшись с 0-2 у экс-чемпиона – «Вегаса». Последний раз в плей-офф команды встречались в 2020 году, тоже на стадии второго раунда, и тогда «Старз», ведомые Худобиным, Радуловым и Гурьяновым, прошли «Эвеланш» в овертайме седьмого матча.

«Даллас», только два дня назад закончивший первый раунд, лучше вошёл в матч, сразу завладев инициативой, что вылилось в шайбу Райана Сутера от синей линии. Для 39-летнего ветерана она стала первой в плей-офф с 2017 года. А далее статус лидера этой команды подтвердил Уайатт Джонстон, застав Георгиева врасплох броском в ближний угол сразу после вбрасывания.

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А довершило кошмар «Колорадо» в первом периоде двойное удаление, завершившееся шайбой Джейми Бенна.

Но «лавины» робкой командой никогда не были, 0:3 после первого периода их ничуть не смутили. И во втором периоде они начали свой путь к камбэку. Имя того, кто это сделал, угадать несложно. Ничушкин воспользовался отскоком от Эттингера в большинстве.

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Таким образом, Валерий забросил в шестом матче плей-офф подряд, что стало третьим результатом в истории НХЛ.

Большинство «Колорадо» продолжило работать, и до перерыва удалось отквитать ещё одну шайбу – Кейл Макар с кистей попал под планку.

Третий период начался торжественно для одних и ужасно для других – Натан Маккиннон уже на первой минуте сравнял счёт.

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При равном счёте игра игра не перестала быть яркой – команды продолжили опасно атаковать. Но вот что точно начало налаживаться, так это игра в обороне: она стала более внимательной.

На пятой минуте овертайма Тайлер Сегин мог отправить всех по домам после того, как Джо Павелски разрезал пятак соперника, но Александр Георгиев великолепно сыграл на перемещении.

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О последствиях этого промаха ветеран «Далласа» узнал через шесть минут: Майлз Вуд подхватил шайбу, положил корпус и завёл её в ворота.

4:3 – «Колорадо» отыгрывается с 0:3 после первого периода и одерживает победу в матче. А Валерий Ничушкин, забросив восьмую шайбу в нынешнем розыгрыше, возвращается на единоличное первое место в списке снайперов.