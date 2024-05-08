40-летний рекордсмен и молодые суперзвёзды НХЛ. Кто сыграет в группе А на ЧМ по хоккею

Старт чемпионата мира по хоккею — 2024 не за горами. В очередном материале, посвящённом предстоящему первенству, знакомимся с командами, которые примут участие на турнире в Чехии. Начинаем с группы А.

Великобритания

Главная звезда: Лиам Кирк

Игрок, за которым стоит понаблюдать: Сэм Руопп

Британцы возвращаются на чемпионат мира спустя два года отсутствия — в 2022-м представители Туманного Альбиона набрали всего одно очко в рамках группового этапа и были вынуждены вновь завоёвывать место в элите в дивизионе 1А. В Чехию Великобритания привозит своих лучших бомбардиров на ЧМ-2022 Кейда Нилсона и Бретта Перлини, а также пропустившего тот турнир Лиама Кирка, который громко заявил о себе годом ранее, набрав девять очков в семи матчах на ЧМ-2021.

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Дебютантом чемпионатов мира станет 27-летний защитник Сэм Руопп — уроженец канадской Реджины является одним из немногочисленных «легионеров» сборной, который со следующего сезона будет играть в, пожалуй, самом статусном европейском чемпионате из представленных в национальной команде. В 2015 году Руоппа в пятом раунде драфта выбрал «Коламбус», однако до НХЛ габаритный защитник так и не добрался. Теперь после успешного сезона во втором немецком дивизионе он подписал контракт с выступающим в главной лиге страны «Ингольштадтом».

Австрия

Главная звезда: Марко Росси

Игрок, за которым стоит понаблюдать: Винценц Рорер

В прошлом году австрийцы лишь в последнем матче группового этапа смогли сохранить себе прописку в элите, в драматичной битве переиграв Венгрию в серии послематчевых бросков. Состав европейской сборной значительно обновился по сравнению с предыдущей версией — например, в Чехию не приедут защищавший ворота в решающей игре Бернхард Штаркбаум, а также молодые защитники Тимо Никль и Давид Райнбахер.

Зато в заявке будут автор победной шайбы Доминик Хайнрих, главная звёздочка команды Марко Росси вместе со всем его звеном, а также один из главных молодых талантов страны 19-летний Винценц Рорер, которого в 2022 году в третьем раунде задрафтовал «Монреаль». Увы, австрийцам вновь придётся обходиться без главного (наряду с Росси) игрока нового поколения 20-летнего Марко Каспера, который в составе фарм-клуба «Детройта» участвует в плей-офф АХЛ.

Норвегия

Главная звезда: Матс Цуккарелло

Игрок, за которым стоит понаблюдать: Микаэль Брандсегг-Нюгор

Эта команда могла бы стать самой молодой на турнире, если бы не присутствие в ней сразу двух игроков 36+. И если наличие в заявке Матса Цуккарелло не особо удивляет, то… Патрик Торесен?! Отлично знакомый российским болельщикам форвард возвращается на мировое первенство спустя пять лет. Даже в свои 40 он всё ещё зажигает — Патрик привёл «Сторхамар» к чемпионскому титулу, став вторым бомбардиром регулярки и четвёртым в плей-офф! Среди игроков сборной Норвегии он является самым результативным игроком по итогам прошедшего сезона.

Патрик Торесен Фото: Marius Simensen/Zuma/ТАСС

Набираться опыта у старших товарищей будет 18-летний Микаэль Брандсегг-Нюгор. Праворукий форвард недавно сыграл в составе сборной на МЧМ, а теперь дебютирует на взрослом чемпионате мира. Вскоре ему предстоит пройти церемонию драфта — все эксперты отдают Микаэлю место в первом раунде, а кто-то даже пророчит ему попадание в топ-10. В истории норвежского хоккея ни одного игрока не выбирали выше 42-го места — Брандсегг-Нюгор готовится сотворить историю для своей страны. Предстоящий ЧМ — отличная возможность для широкой аудитории познакомиться со скандинавским талантом.

Дания

Главная звезда: Маркус Лауридсен

Игрок, за которым стоит понаблюдать: Оскар Фискер Мёльгор

Датчане в этом году приехали в обескровленном составе — команде не поможет ни один энхаэловец, включая Николая Элерса, который на прошлом ЧМ стал лучшим бомбардиром сборной, а также хорошо знакомого нам Никласа Йенсена. В их отсутствие лидером датчан должен стать 33-летний Маркус Лауридсен, набравший 18 очков на трёх последних мировых первенствах, а также совершивший 10 результативных действий на ОИ-2022. Загвоздка лишь в том, что Лауридсен — защитник.

Возможно, шаг вперёд сделает 19-летний Оскар Фискер Мёльгор. В прошлом году нападающий дебютировал на ЧМ, но не набрал очков за шесть матчей. В этом сезоне он неплохо проявил себя в шведской лиге, и теперь было бы неплохо закрепить успех на международной арене. Успешное выступление в Чехии может убедить «Сиэтл», который выбрал датчанина во втором раунде последнего драфта, предложить молодому игроку контракт новичка.

Чехия

Главная звезда: Ондржей Палат

Игрок, за которым стоит понаблюдать: Давид Шпачек

Хозяева турнира собрали одну из самых возрастных сборных на турнире, в которой хватает наших старых знакомых: здесь и 38-летний Роман Червенка, и Лукаш Седлак, и заскочившие в КХЛ на один год Томаш Кундратек и Давид Томашек с Раданом Ленцем. В каждой из линий есть по три энхаэловца, среди которых особняком стоит двукратный обладатель Кубка Стэнли Ондржей Палат.

Самым молодым игроком в этой команде является 21-летний защитник Давид Шпачек, который последний сезон провёл в фарм-клубе «Миннесоты» в АХЛ. Давид — сын небезызвестного Ярослава Шпачека, который трижды завоёвывал золото чемпионатов мира. Но кажется, что штаб у чехов гораздо интереснее — помогать главному тренеру Радиму Рулику будут такие фигуры, как Томаш Плеканец, Марек Жидлицки и Ондржей Павелец, а генменеджером и его ассистентом стали Петр Недвед и Мартин Гавлат.

Швейцария

Главная звезда: Нико Хишир

Игрок, за которым стоит понаблюдать: Акира Шмид

«Крестоносцы» собрали самый возрастной состав в группе А — в нём есть многолетний дуэт голкиперов 1987 года рождения Берра — Дженони, а также рекордсмен по количеству ЧМ 40-летний Андрес Амбюль, который в 19-й раз приедет на мировое первенство. Впервые с 2021 года на чемпионате мира сыграет экс-»ястреб» Свен Андригетто, а если до Чехии доедет номинант на звание лучшего защитника НХЛ Роман Йози, то швейцарцы вполне могут побороться за высокие места.

Интересно, как проявит себя молодой голкипер Акира Шмид. В своё время 23-летний вратарь неплохо заходил в НХЛ, но в завершившемся сезоне потерял место в составе «Нью-Джерси». Игра в сборной — отличная возможность для перезагрузки, которая Шмиду точно необходима.

Финляндия

Главная звезда: Микаэль Гранлунд

Игрок, за которым стоит понаблюдать: Конста Хелениус

В прошлом году на домашний ЧМ приехали пять финских энхаэловцев, в этом в Чехию отправились только четверо. Вместе с Гранлундом защищать честь страны будут Валттери Пуустинен, Олли Мяяття и Ессе Пульюярви — в качестве «Суоми» точно просели. Зато экс-кахаэловцев хватает — Сятери, Лехтонен, Каски, Риссанен, Виттасмяки, Бьёрнинен, Йормакка, Пакаринен — почти треть состава.

Конста Хелениус Фото: Michael Erichsen/Zuma/ТАСС

Среди довольно возрастной команды нашлось место для самого молодого игрока на ЧМ — на мировом первенстве дебютирует Конста Хелениус, которому 11 мая исполнится всего 18 лет. В своём возрасте нападающий успел провести два сезона на взрослом уровне, а в этом году он набрал аж 42 очка в 57 матчах за «Йукурит». Очень скоро Хелениуса выберут на драфте, поэтому уверенное выступление на ЧМ может позволить ему застолбить место в топ-5.

Канада

Главная звезда: Коннор Бедард

Игрок, за которым стоит понаблюдать: Кейден Гуле

Да, в свои 18 Бедард является главной звездой сборной этого созыва. Канадцы везут в Чехию самый молодой состав на турнире. Средний возраст «кленовых» — чуть менее 25 лет. Он мог бы быть ещё меньше, не разменяй Канада топ-проспекта предстоящего драфта Маклина Селебрини и Адама Фантилли на Пьер-Люка Дюбуа и Брэндона Хагеля. Всего четверо игроков в составе североамериканцев достигли 30-летнего возраста — голкипер Джордан Биннингтон (30), защитники Джейми Олексяк (31) и Колтон Парэйко (30), а также нападающий Брэндон Танев (32).

В прошлом году чемпионом мира стал Джастин Бэррон, а в этом до золотых медалей может добраться ещё один талантливый защитник из «Монреаля». Кейден Гуле не так часто примерял на себя свитер сборной — в его активе один полноценный МЧМ, закончившийся серебром, а также несостоявшийся МЧМ-2022, на котором он был капитаном команды, и серебро Кубка Глинки/Гретцки. А вот на взрослом уровне в джерси с кленовым листом спереди он выйдет впервые.