«У звёзд прошлого есть Кубок Стэнли, но они тускнеют». Что ждёт «Вашингтон» и Овечкина?

«Молодёжь не может просто находиться рядом, ожидая, когда последовать за Ови».

Межсезонье для «Вашингтона» уже началось. И именно ближайшие месяцы могут помочь ответить на вопрос о будущем команды. Пока что оно окутано туманом, который — намеренно или нет — точно будет рассеян в следующие два года.

Перед руководством «столичных» стоит непростая задача: решить вопрос со стареющими звёздами, которые многое сделали для клуба, но сейчас не «тянут», при этом занимая достаточно много места под потолком зарплат; разобраться с молодёжью; найти достойное усиление.

И всё это — на фоне погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки и бесславного вылета из плей-офф.

Журналист The Washington Post Барри Сврлуга досконально разобрал серию с «Рейнджерс», а также поделился мыслями о том, что «Вашингтону» стоит делать в ближайшее межсезонье. Приводим перевод материала нашего североамериканского коллеги.

«В своих 24 сериях плей-офф за 19 сезонов Алекс Овечкин — величайший голеадор своего поколения, вступивший в борьбу за то, чтобы стать самым результативным игроком в течение последних двух сезонов карьеры, — ни разу не проваливал миссию забросить хотя бы одну жалкую шайбу. Забивание голов — это то, что отличает его, что подпитывает его. Когда он «вынюхивает» одну заброшенную шайбу, аромат становится сильнее — и он ищет ещё одну.

На самом деле это символично, потому что четыре поражения подряд в первом раунде, выбившие «Кэпс» из плей-офф НХЛ, показали, что эта команда, определением которой так долго являлся Овечкин, нуждается в перестройке. И как можно скорее.

Костяк «Вашингтона» выиграл Кубок. Костяк «Вашингтона» больше на это неспособен. Давайте, ребята. Настало время.

Игроки «Вашингтона» Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Во многих отношениях опыт этих четырёх матчей — независимо от результатов — был важен. Подумайте о том, насколько хрупкой была мечта даже о попадании в плей-офф. Просто не обыграйте «Тампу», «Бостон» и «Филадельфию» за четыре дня в конце регулярного чемпионата — и в ретроспективе сезон «Кэпиталз» был бы чем-то бóльшим, чем просто неделя. Они бы пропустили плей-офф два сезона подряд впервые со времён, когда Овечкин проводил свои первые два чемпионата — они бы вернулись к состоянию сезонов-2005/2006 и 2006/2007.

Вместо этого у Вашингтона было восемь игроков, которые дебютировали в плей-офф в серии с «Рейнджерс». Их мечта стала реальностью.

В этом смысле «Рейнджерс» стали идеальным соперником. Они установили стандарт команды с лучшим результатом в НХЛ в регулярном чемпионате. В ходе серии были продемонстрированы их значительные навыки, а также подходы «позаботься о деле» и «делай свою работу». Они выиграли серию не потому, что победили «Кэпиталз», а потому, что были чуточку — как минимум — лучше в каждой отдельной области. Они являются идеальной моделью того, чем «столичные» когда-то были и хотели бы стать снова.

А у Карбери есть чёткое представление о том, чего он хочет.

Что ж, тон задан. «Кэпиталз» выиграли Кубок Стэнли в 2018 году, весной, которая изменила франшизу и закрепила наследие Овечкина и компании. Но только четыре игрока, приложившие руку к поднятию этой чаши, подошли к последнему матчу серии с «Рейнджерс». «Столичные» одновременно с этим пытаются перестроиться, поскольку опытная гвардия стареет. И это сложно. С момента завоевания Кубка «Кэпс» сыграли пять серий плей-офф. Их результат — 0-5. Это больно.

В лице Карбери у «Кэпс», похоже, есть тренерский мостик от эпохи Овечкина ко всему, что лежит за её пределами. Последние два сезона показывают, что им нужны дальнейшие реформы состава. Впервые за последние несколько межсезоний это вполне возможно.

Неспокойный характер этого сезона начался, когда столп франшизы Никлас Бекстрём после восьми матчей решил, что его восстановленное бедро не позволит ему играть на своём уровне, и он на время завязал с хоккеем. Если Бекстрём завершит карьеру ближайшим летом, это может привести к некоторому финансовому облегчению за счёт $ 9,2 млн, которые он будет занимать под потолком зарплат в следующем сезоне.

В любом случае контракт Бекстрёма истекает после кампании-2024/2025, как и соглашение Ти Джея Оши, чья хронически больная спина продолжает ограничивать его способности — и, возможно, заставляет его задуматься, что делать в следующем сезоне. Его махания болельщикам после последнего матча серии казались особенно горькими и пронизывающими.

Ти Джей Оши Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

По данным Spotrac, даже если ни в одной из этих ситуаций не случится подвижек, у «Кэпс» будет почти $ 7 млн под «кепкой». Они должны быть в состоянии пополнить состав, который нуждается в улучшении, особенно в плане скорости. А затем, в следующем межсезонье — когда Овечкин войдёт в кампанию, надеясь побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, — у них будет возможность по-настоящему потратиться на свободных агентов.

Серия с «Рейнджерс» также показала, что для того, чтобы следующие несколько сезонов были более успешными, чем предыдущие, переход от игроков, выигравших Кубок, к новому костяку должен начаться всерьёз. А проявиться это должно в игровом времени и результативности. Пока у них есть свои места в раздевалке, Овечкин, Оши, Карлсон и Том Уилсон будут задавать тот тон, который «Кэпс» захотят. Но эпоха, когда этот квартет мог статистически вести за собой команду, прошла.

Возьмём, к примеру, Лапьера, которому в последнем матче серии с «Рейнджерс» было поручено сыграть в центре звена Овечкина. Когда «Кэпс» отставали во втором периоде и остро нуждались в том, чтобы кто-то что-то сделал — что угодно — сюда пришёл Лапьер, прорезавший оборону «Рейнджерс», бросивший с неудобной по воротам Игоря Шестёркина, а затем добивший шайбу после своего же отскока. В этой серии требовалось больше таких действий. Что ещё более важно сейчас: в следующем сезоне таких действий потребуется больше.

Они должны быть в команде. Молодые парни не могут просто находиться рядом во время поездки, ожидая, когда последовать за Овечкиным и другими. Они должны начать вести за собой франшизу. И кому-то из них — возможно, Райану Леонарду, выбранному в первом раунде прошлогоднего драфта, который останется в Бостонском колледже на второй сезон — придётся стать звездой.

Потому что у звёзд прошлого есть Кубок, но звёзды прошлого тускнеют. «Рейнджерс» не смутили «Кэпиталз», даже несмотря на сухой счёт серии. Но «Вашингтон» также не был близок к уровню НХЛ. Восхождение обратно ждёт — и действующим лицам придётся измениться».