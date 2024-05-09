Безумие в плей-офф НХЛ! «Флорида» и «Бостон» устроили битву со 158 минутами штрафа

Два дня назад «Бостон» разгромил на выезде «Флориду» и повёл в серии. Тогда все основные события развивались во второй половине второго периода, когда хозяева после своего гола трижды пропустили. Причём, очень проблемным компонентом в игре являлся выход из своей зоны, где раз за разом «Брюинз» соперника накрывали.

В первом периоде «Флорида» больше времени проводила в чужой зоне, выдала большую бросковую активность, но опасности для Свеймана это почти не представляло: в слот и на пятак «пантер» не пускали. Зато «Бостон» атаковал редко, но метко. Карло попал в штангу, Бичер и Маршан не сумели поразить пустые ворота, зато Чарли Койл завершил комбинацию гостей, которая вновь родилась из перехвата в чужой зоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Полу Морису пора бы уже начать пресекать такие безответственные выходы из зоны.

Во втором периоде «Флорида» смогла пробраться на пятак, что сразу дало плоды: Монтур набросил, а накативший Лоренц смог как закрыть вратаря, так и подставить клюшку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На экваторе встречи «копать» на пятаке уже пошёл Александр Барков, который сумел вывести свою команду вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Даже проигрывая в счёте, «Бостон» не мог перехватить инициативу, «пантеры» заиграли в разы надёжнее по сравнению с первым периодом. И были ещё раз вознаграждены за это – за две секунды до конца периода ещё одна шайба побывала в воротах. Свейман впервые в этом плей-офф пропустил более двух шайб.

В третьем периоде «Флорида» добила соперника ещё тремя шайбами, Барков оформил хет-трик, а самое интересное началось после. Гости решили сделать задел на следующую игру, а хозяева доблестно приняли вызов. Там было буквально всё: танго Куликова и Бразо с последующим приёмом из ММА от Дмитрия, Брэндон Монтур, показывающий язык Маршану, то ли намекая, то ли тролля, драка Ткачука и Пастрняка, отчего Кит Ткачук, находящийся на трибунах, пришёл в восторг. И ещё достаточно заурядных потасовок. Но таковыми их можно назвать только по причине наличия более ярких, перечисленных выше.

6:1 – «Флорида» берёт убедительный реванш у «Бостона». Но этот матч запомнят не по счёту, а по тому, что творилось в третьем периоде. 13 игроков получили штраф до конца игры, 146 минут штрафа команды заработали только за один отрезок, а всего их набралось 158 — полное безумие! В американскую историографию пора вводить новое событие – сражение при Санрайзе.