Мощные шведы и американцы, 21 игрок из КХЛ. Кто сыграет в группе B на ЧМ по хоккею

Вчера вы могли прочитать превью группы А на ЧМ-2024 — сегодня поговорим о группе B, где чуть поменьше топовых команд, но не меньше топовых игроков.

Польша

Главная звезда: Джон Мюррей

Игрок, за которым стоит наблюдать: Кшиштоф Мациас

Поляков не было в высшем дивизионе с 2002-го, и тогда даже наличие энхаэловцев Мариуша Черкавски и Кшиштофа Оливы не помогло ей выжить. Сейчас польская сборная даже близко не имеет хоккеистов такого уровня, но пробилась в элиту. Частично ей помогло то, что дивизион 1А резко ослаб после того, как подэлитные сборные поднялись на замещение России и Беларуси. Возможно, ещё одним фактором стало и то, что несколько лет назад в польской лиге играли несколько десятков игроков из России, многие из которых выступали и на уровне КХЛ.

Местную лигу представляют 20 игроков из 25. В воротах выделяется натурализованный вратарь Джон Мюррей, который на олимпийской квалификации пару лет назад «засушил» Беларусь. Самый опытный игрок этой команды — 39-летний защитник Марчин Колуш, который в своё время был задрафтован «Миннесотой», какое-то время поиграл в финской лиге и с 2006-го почти не пропускает игры за сборную. При этом в сборной уже есть человек, который называет Колуша своим кумиром: 19-летний Кшиштоф Мациас отправился в канадскую юниорскую лигу именно по совету Колуша. В WHL Мациас играет неплохо, набрав 47 очков в 65 играх — возможно, он будет искрой в довольно пожилой сборной.

Казахстан

Главная звезда: Никита Михайлис

Игрок, за которым стоит наблюдать: Дмитрий Бреус

В прошлом году сборная Казахстана обошлась без натурализованных игроков — как из дальнего зарубежья, так и из России — и выступила лучше ожиданий, не только сохранив место в элите, но и одержав три победы. Правда, большинство игроков той сборной на клубном уровне успех не повторили: «Барыс» занял последнее место на Востоке, Галым Мамбеталиев посреди сезона возглавил клуб, но после 20 очков в 25 матчах снова был убран с поста и. о. Задача-минимум, скорее всего, будет выполнена: трудно представить, что поляков казахстанцы не обыграют. А дальше?

Никита Михайлис Фото: Pasi Suokko/Getty Images

Очень многое здесь будет зависеть от вратаря — вы ещё можете помнить, как на ЧМ-2021 Никита Бояркин выдал турнир жизни и чуть не помог Казахстану попасть в четвертьфинал. Андрей Шутов в этом году переиграл совсем потерявшегося Эдди Паскуале и стал основным вратарём «Барыса»: казахские медиа пишут, что он может уехать в Европу. Должен помочь сборной десант чемпионов из «Металлурга»: Никите Михайлису надо будет перезагрузиться после очень неоднозначного сезона. Интригует Дмитрий Бреус, один из лишь двух дебютантов этой команды: концовку сезона 20-летний защитник провёл в основе «Торпедо» и играл в плей-офф по 20 минут за матч.

Что говорит самый опытный игрок сборной: Старченко: доморощенные казахстанские хоккеисты, в отличие от легионеров, бьются за страну

Франция

Главная звезда: Стефан Да Коста

Игрок, за которым стоит наблюдать: Томас Симонсен

Стефан Да Коста — единственный представитель КХЛ, который сыграет на этом ЧМ вне сборной Казахстана. Ради этого местной федерации даже пришлось выбивать разрешение в местном Минспорта. Возможно, на это решение оказал влияние печальный пример баскетбольной сборной, где олимпийского медалиста Токио Томаса Эртеля навсегда отстранили от команды из-за перехода в «Зенит» в 2022-м. На ЧМ-2023 французы без Эртеля и ещё пары потенциальных представителей из Лиги ВТБ опозорились, даже не преодолев стадию первого группового турнира — вот и сейчас Минспорта приходится объяснять общественности, что это другое и вы не понимаете.

В остальном сборная Франции — это всё те же там же. Даже не приезжавший в сборную с 2017-го 39-летний Пьер-Эдуар Белльмар присоединился к команде, средний возраст которой вплотную подошёл к 30 годам. Но два самых опытных игрока команды вряд ли будут играть в одном звене: в товарищеских матчах тренеры сборной пробовали на фланге Да Косты 21-летнего Томаса Симонсена. В таком возрасте Симонсен уже стал вторым французским бомбардиром родного чемпионата, это крепко сложенный (175/84) праворукий техничный форвард, у которого впереди тоже может быть десяток ЧМ.

Латвия

Главная звезда: Элвис Мерзликин

Игрок, за которым стоит наблюдать: Данс Лочмелис

Больше всего звёзд у Латвии на тренерской скамье, где образовалась внезапная финско-латвийская коллаборация. В прошлом году легендарный Петтери Нуммелин помог латвийцам дойти до бронзы, а теперь к нему присоединится ещё один вечный игрок финской сборной Вилле Пелтонен. «Когда он войдёт в раздевалку, игроки будут уважать его. Хоккеисты захотят снова проявить себя», — радуется Харийс Витолиньш, который раньше был ассистентом харизматичного главного, а теперь сам получит помощника-харизматика.

Элвис Мерзликин Фото: Martin Rose/Getty Images

Состав по сравнению с прошлым годом предсказуемо изменился мало. Ключевая перемена — на вратарской позиции. Год назад травмированный Мерзликин не смог поехать на домашний ЧМ, и молодой Артур Шилов неожиданно выиграл MVP турнира. Сейчас голкипер уже в новом статусе играет в «Ванкувере», а Мерзликину явно нужна перезагрузка после сезона, где он открыто потребовал своего обмена из «Коламбуса». В основном большинство латвийских игроков вы прекрасно помните по КХЛ — а задрафтованный «Бостоном» 20-летний Лочмелис может вырасти в сильного двустороннего центра, но уже скорее в европейской лиге.

Германия

Главная звезда: Джон-Джейсон Петерка

Игрок, за которым стоит наблюдать: Максимилиан Шубер

Немцы в прошлом году выиграли серебро неожиданно даже для самих себя: в прошлогодней команде не хватало не только Драйзайтля и Штюцле, но и многих заметных игроков DEL. Правда, в этом году большинства энхаэловцев снова не будет в сборной: Штюцле пропустил всю концовку чемпионата из-за травмы, а Зайдер, который в прошлом году был опорой серебряной защиты, играл с повреждением в сезоне. Ожидается, что к этой команде присоединится ещё и один из немногих интересных игроков «Чикаго» 21-летний Лукас Райхель, но официально это ещё не подтверждено.

По сравнению с прошлым годом команда обновилась наполовину, но в составе остался лучший форвард ЧМ-2023 Джон-Джейсон Петерка. После успешной игры за сборную форвард прибавил в «Баффало», где у него увеличились и продуктивность, и игровое время. Ещё здесь есть сразу пять медалистов Олимпиады, в том числе забивавшие в финале Доминик Кагун и Йонас Мюллер. Если Райхель не доедет до Остравы, то можно обратить внимание на 22-летнего защитника уже «Юты» Шубера, который вряд ли станет Зайдером №2, но может претендовать на место в основе безымянной команды в новом году.

Словакия

Главная звезда: Юрай Слафковски

Игрок, за которым стоит следить: Шимон Немец

Словаки решили не вызывать игроков из КХЛ — впрочем, никакого запрета наложено не было, одни не поехали из-за травм, других решили не вызывать из-за большого общественного давления. Кроме того, штаб сборной принял пару спорных кадровых решений, отцепив игроков с хорошими сезонами, но и без того состав словаков выглядит весьма прилично. Как и ожидалось, без КХЛ слабее всего выглядит вратарская бригада с двумя голкиперами из чешской лиги и одним из словацкой — кто из них станет первым номером, пока неясно.

Юрай Слафковски Фото: Jari Pestelacci/Getty Images

Но главное, что словаки смогли вызвать на турнир двух топов драфта-2022. Поразительно, но Немец в 20 лет едет на свой четвёртый ЧМ — и если в 17 лет ему давали дорогу ещё и на фоне общей печальности словацкой защиты, то сейчас он едет на турнир в статусе основного защитника «Дэвилз». Слафковски после испорченного травмами первого сезона и плохой первой половины этого сезона удалось перезагрузиться в календарном 2024-м, и в Остраву Юрай едет в прекрасной форме. Ну и не стоит забывать, что турнир для Словакии станет почти домашним: Острава находится у самой границы двух стран, и болельщики, как и в 2015-м, превратят эту арену в домашнюю.

Есть две причины для нейтрального болельщика внимательно следить за словаками. Во-первых, они при Крэйге Рэмзи всегда играют в вертикальный атакующий хоккей с хорошим прессингом. Во-вторых, летом кто-то из этой команды вполне может перебраться и в КХЛ, ведь словаки охотно едут в нашу лигу.

Швеция

Главная звезда: Виктор Хедман

Игрок, за которым стоит следить: Лукас Рэймонд

После чемпионского дуплета шведы больше не выигрывали медалей: в 2019-м команда, почти полностью состоявшая из энхаэловцев, вылетела уже в четвертьфинале. Три следующих команды имели уже куда более скромный американский десант — как по количеству, так и по качеству. В результате это привело к тому, что в 2021-м шведы вообще не вышли из группы, в 2022-м на ровном месте отдали четвертьфинал Канаде, а ещё через год проиграли Латвии.

Теперь команда Сэма Халлама почти полностью составлена из «американцев», которых в команде сразу 18. В принципе, шведы с почти сотней игроков в НХЛ могли полностью собрать команду оттуда, но на утилитарные роли берут людей, прошедших Евротуры. Здесь есть полностью энхаэловская вратарская бригада — но самой солидной будет оборона. Скорее всего, Хедман, Карлссон и Далин будут играть в трёх разных парах, и такой роскоши себе не может позволить даже олимпийская Канада; а ведь атакующих защитников дополняют ещё и качественные домоседы. Приезд Карлссона интересен уже тем, что за сборную он после КМ-2016 не играл: постоянно мешали травмы.

Атака, правда, этот грандиозный уровень поддержать не может — это было бы характерно и для потенциальной олимпийской сборной, но здесь главные звёзды либо заняты, либо столкнулись с чудовищной головной болью (как Нюландер). Несмотря на количество, несколько энхаэловцев этого состава — обычные середняки третьего звена, однако парни типа Лукаса Рэймонда, который оправился от «синдрома второгодника» в «Детройте», могут делать вещи. Если этот состав закончит не в топ-3, этого Халламу уже не простят.

США

Главная звезда: Джонни Годро

Игрок, за которым стоит следить: Уилл Смит

Сборную США на Олимпиаду будет собирать Билл Герин. Хотя Билл не является генменеджером сборной, которая едет на ЧМ, в марте он выступил с однозначным заявлением: если греть пузо на Карибах после сезона дороже игры на ЧМ, Олимпиады вам не видать. Забавно, что эти слова произносил человек, который в жизни ровно 0 раз сыграл на мировом первенстве — однако товарищи, которые находились в неясном статусе, всё прекрасно поняли и взяли под козырёк.

Пожалуй, американцы отправляли на ЧМ и более звёздные сборные — взять тот же 2019-й. Однако у тех команд не всегда была мотивация, здесь же она будет понятной. С учётом того, что талантов в американском хоккее стало чуть ли не больше, чем в Канаде, на 100% гарантировать себе олимпийскую путёвку могут в лучшем случае пять-шесть полевых игроков. Остальным надо стараться — и если их предшественники часто использовали ЧМ как увеселительный евровыезд, то этой команде предстоит не только прервать череду поражений в полуфиналах, но и биться за свои места в Милане.

Джонни Годро Фото: Lukasz Laskowski/Getty Images

Здесь есть парни, которым в принципе надо перезагрузиться после неудачного сезона или вообще дисквалификации (Джонни Годро, Тревор Зеграс, Сет Джонс, Шейн Пинто). Здесь есть молодые ребята, которые очень уверенно заявили о себе в этом сезоне, но теперь им надо доказывать свою состоятельность на новом уровне (Мэтт Болди, Коул Кофилд, Джейк Сандерсон). В отличие от многих прошлых созывов, здесь нет случайных людей. Три «студента» в этом году великолепно показали себя на МЧМ — приглядитесь к Уиллу Смиту, который должен обеспечить светлое будущее для «Сан-Хосе».